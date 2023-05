La costante avanzata della Russia sul campo di battaglia è una sconfitta per gli Stati Uniti e i loro alleati.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

I droni hanno colpito il Cremlino e altri depositi di petrolio in territorio russo nel tentativo degli Stati Uniti di spostare la lotta all’interno della Russia invece di tenerla confinata nell’arena ucraina. Questa escalation fa temere uno scontro diretto tra Mosca e Washington. È un rischio non calcolato per gli Stati Uniti quello di spingere Mosca a un conflitto diretto con Washington? Gli Stati Uniti sembrano essere ben consapevoli dei pericoli di un’escalation e stanno correndo rischi calcolati per raggiungere i loro obiettivi di sfidare ulteriormente la Russia. Inoltre, le forze armate di Mosca possono danneggiare in modo significativo l’Ucraina senza utilizzare armi non convenzionali o attacchi diretti agli Stati Uniti.

Il Presidente Vladimir Putin non è nuovo ai rischi del confronto e dell’escalation calcolata con gli Stati Uniti. Non c’è dubbio che la Russia non abbia le capacità militari per affrontare gli Stati Uniti e gli altri 30 alleati della NATO in un confronto classico, a meno di una guerra nucleare. Il Cremlino non ha intenzione di inviare i suoi soldati in un confronto classico con l’Occidente e i suoi alleati.

L’America ha una lunga esperienza di guerra, ha occupato molte città e ha le armi per farlo. Al contrario, la Russia sa bene di non essere all’altezza dell’esercito statunitense e di non avere un esercito in grado di affrontare la NATO, una coalizione di 31 Paesi, in una guerra classica. Pertanto, qualsiasi guerra contro la Russia, in cui le armi nucleari sarebbero la prima parola, distruggerebbe diversi Paesi o capitali, che verrebbero spazzati via insieme alle loro popolazioni.

Questo scenario di guerra nucleare non è in discussione perché l’attacco a Mosca ha solo danneggiato il prestigio della Russia e ha preso di mira la bandiera che sventola sul Cremlino. Questo attacco indica deliberatamente che il drone è stato inviato dall’interno della Russia e non ha volato per centinaia di chilometri per raggiungere il cuore della capitale russa e sopra gli edifici russi più protetti. Si tratta di un messaggio sugli alleati degli Stati Uniti all’interno della Russia, che non è una novità in quanto le due superpotenze – come molti altri Paesi – hanno continue falle nella sicurezza tra i Paesi. C’è sempre un certo livello di spionaggio e di lavoro di intelligence svolto da tutte le principali nazioni.

Pertanto, questi attacchi non dovrebbero provocare una risposta nucleare da parte della Russia, perché le violazioni della sicurezza tra Stati Uniti e Russia sono tollerate. Sebbene tali attacchi danneggino il prestigio, la bandiera e le riserve di petrolio della Russia, non richiedono una risposta nucleare o un confronto più ampio.

È importante notare che gli attacchi con i droni non sono affatto guidati dall'Ucraina, che non ha la capacità militare di affrontare la Russia. Fanno invece parte di una più ampia strategia statunitense per distrarre la Russia e infliggerle un colpo, qualunque sia il risultato calcolato. Il conflitto ucraino si sta svolgendo nella base tedesca di Ramstein con la partecipazione di altri 50 Paesi, come ha annunciato il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin. Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di guerre e occupazioni di città e hanno la potenza militare per farlo. Tuttavia, un confronto semi-diretto con la Russia offre agli Stati Uniti un'enorme conoscenza delle capacità militari russe. Tuttavia, Mosca ha fatto grandi cose riformando il proprio esercito, armandosi per la guerra moderna e distinguendo tra alleati e avversari. La Russia può rispondere agli attacchi dei droni solo bombardando l'Ucraina, in modo che i leader di Kiev sentano l'entità del danno inflitto loro dalla gestione della battaglia da parte del Pentagono. Mosca può bombardare l'Ucraina in modo doloroso. Può anche rispondere all'America in altri teatri, in Siria o in Iran, in America Latina o altrove, fornendo a quei Paesi armi avanzate che gli Stati Uniti temono. Di conseguenza, non ci si aspetta che il Cremlino risponda bombardando la Casa Bianca o utilizzando armi non convenzionali. Ciò significa che la Russia ha lo spazio per resistere ai colpi degli Stati Uniti senza essere scoraggiata e spinta a compiere passi non calcolati o affrettati per distogliere l'attenzione dalla sconfitta dell'esercito ucraino e dalla perdita di appetito dell'Europa per continuare la guerra. Con la sua fermezza e il suo confronto con l'Occidente, la Russia ha creato una falla nell'egemonia americana sul mondo che dura da oltre 75 anni. Con i Paesi BRICS e diverse altre nazioni antiamericane, Mosca ha iniziato a diversificare le proprie opzioni finanziarie e gli scambi monetari in valute diverse dal dollaro USA. In effetti, Russia e Cina stanno assestando un duro colpo al dominio economico del dollaro sostenendo lo yuan, la cui stella ha iniziato a salire a scapito dell'euro e della sterlina britannica. Inoltre, l'incapacità dell'America di sconfiggere la Russia in Ucraina nei primi mesi di guerra e la sua intransigenza militare ed economica nei confronti dei Paesi più potenti del mondo occidentale si sono combinate per indebolire la valuta europea. Inoltre, l'incapacità dell'America di sconfiggere la Russia in Ucraina nei primi mesi di guerra e la sua intransigenza militare ed economica contro i Paesi più potenti del mondo occidentale hanno collettivamente portato all'indebolimento dei ranghi europei. Fin dall'inizio della guerra, le nazioni europee hanno pensato di unirsi contro la Russia per condividere le loro risorse naturali, dal momento che la sconfitta era garantita. Gli Stati occidentali dell'UE hanno accettato a malincuore il sabotaggio del gasdotto russo – visto come la futura arteria della Germania, della sua economia e della sua industria – nella speranza di sconfiggere Mosca. Tuttavia, la vittoria della Russia non risiede nel naturale e lento avanzamento delle sue forze sul suolo ucraino, ma nel fallimento degli obiettivi dichiarati dall'America di rimuovere Putin e di danneggiare gravemente l'economia russa. Di conseguenza, non ci si aspetta che Mosca risponda alla sfida statunitense colpendo Washington con un livello di escalation maggiore in risposta al tentativo di colpire il Cremlino. Invece, il proseguimento della guerra è sufficiente alla Russia per attaccare l'alleanza occidentale e la sua unità, e per continuare a colpire militarmente ed economicamente l'Ucraina (impedendole di esportare grano e cereali), che è vista come il più significativo perdente diretto della guerra e sta pagando un prezzo molto alto per la sua decisione di unirsi al campo occidentale. Purtroppo, il conflitto in corso tra Russia e Stati Uniti ha messo i piccoli Paesi come l'Ucraina in una situazione complessa e incerta. Non si sa se rimarrà molto territorio ucraino se la guerra continuerà per molti anni e se Kiev non si presenterà presto al tavolo dei negoziati. Questo è il destino dei piccoli Paesi che lottano tra due potenti potenze. Per l'Ucraina, la questione non è se negoziare con la Russia, ma quando. Sembra che la decisione non sia mai stata sotto il controllo dell'Ucraina.

