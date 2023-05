Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Es importante señalar que los ataques con drones no están dirigidos ni mucho menos por Ucrania, que carece de capacidad militar para enfrentarse a Rusia. Por el contrario, forman parte de una estrategia estadounidense más amplia para distraer a Rusia y asestarle un golpe, sea cual sea el resultado calculado. El conflicto ucraniano se está desarrollando en la base alemana de Ramstein con la participación de otros 50 países, como anunció el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Estados Unidos tiene una larga historia de guerras y ocupación de ciudades y dispone del poder militar para hacerlo. Sin embargo, un enfrentamiento semidirecto con Rusia proporciona a EE.UU. un enorme conocimiento de las capacidades militares rusas. No obstante, ha hecho un gran favor a Moscú reformando su ejército, armándose para la guerra moderna y distinguiendo entre sus aliados y adversarios.

Rusia sólo puede responder a los ataques con drones bombardeando Ucrania para que los dirigentes de Kiev sientan la magnitud del daño que les ha infligido la gestión de la batalla por parte del Pentágono. Moscú puede bombardear Ucrania dolorosamente. También puede responder a Estados Unidos en otros teatros, en Siria o Irán, América Latina o cualquier otro lugar, proporcionando a esos países armas avanzadas que Estados Unidos teme. En consecuencia, no se espera que el Kremlin responda bombardeando la Casa Blanca o utilizando armas no convencionales. Esto significa que Rusia tiene espacio para resistir los golpes de EE.UU. sin dejarse disuadir y sin verse empujada a tomar medidas no calculadas o precipitadas para desviar la atención de la derrota del ejército ucraniano y de la pérdida de apetito de Europa por continuar la guerra.

Con su firmeza y enfrentamiento con Occidente, Rusia ha creado un defecto en la hegemonía estadounidense sobre el mundo que ha durado más de 75 años. Con los países BRICS y varias otras naciones antiestadounidenses, Moscú ha empezado a diversificar sus opciones financieras y su comercio monetario en divisas distintas del dólar estadounidense. De hecho, Rusia y China están asestando un duro golpe al dominio económico del dólar al apoyar el yuan, cuya estrella ha empezado a subir a costa del euro y la libra esterlina.

Además, la incapacidad de Estados Unidos para derrotar a Rusia en Ucrania en los primeros meses de la guerra y su intransigencia militar y económica frente a los países más poderosos del mundo occidental se han combinado para debilitar la moneda europea.

Además, la incapacidad de Estados Unidos para derrotar a Rusia en Ucrania en los primeros meses de la guerra y su intransigencia militar y económica contra los países más poderosos del mundo occidental se han conjugado para debilitar las filas europeas. Desde el principio de la guerra, las naciones europeas pensaron que debían unirse contra Rusia para repartirse sus recursos naturales, ya que la derrota estaba garantizada. Los Estados occidentales de la UE aceptaron a regañadientes el sabotaje del gasoducto ruso -considerado la futura arteria de Alemania y de su economía e industria- con la esperanza de derrotar a Moscú.

Sin embargo, la victoria de Rusia no radica en el natural y lento avance de sus fuerzas en suelo ucraniano, sino en el fracaso de los objetivos declarados por Estados Unidos de destituir a Putin y dañar gravemente la economía rusa. Como resultado, no se espera que Moscú responda al desafío estadounidense golpeando a Washington con un mayor nivel de escalada en respuesta al intento de golpear al Kremlin. En cambio, la continuación de la guerra es suficiente para que Rusia ataque a la alianza occidental y su unidad, y continúe con los ataques militares y económicos contra Ucrania (impidiéndole exportar grano y trigo), que se considera el perdedor directo más importante de la guerra y está pagando un precio muy alto por su decisión de unirse al bando occidental. Por desgracia, el actual conflicto entre Rusia y Estados Unidos ha puesto a países pequeños como Ucrania en una situación compleja e incierta.

No se sabe si quedará mucho territorio ucraniano si la guerra continúa durante muchos años y Kiev no acude pronto a la mesa de negociaciones. Este es el destino de los países pequeños que luchan entre dos potencias poderosas. Para Ucrania, la cuestión no es si negociar o no con Rusia, sino cuándo. Parece que la decisión nunca ha estado bajo control ucraniano.