Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.Portanto, esses ataques não devem provocar uma resposta nuclear da Rússia porque as violações de segurança entre os EUA e a Rússia são toleradas. Embora esses ataques prejudiquem o prestígio, a bandeira e as reservas de petróleo da Rússia, eles não exigem uma resposta nuclear ou um confronto mais amplo.É importante observar que os ataques com drones estão longe de serem liderados pela Ucrânia, que não tem capacidade militar para enfrentar a Rússia. Em vez disso, eles fazem parte de uma estratégia mais ampla dos EUA para distrair a Rússia e aplicar-lhe um golpe, independentemente do resultado calculado. O conflito ucraniano está sendo conduzido na base alemã de Ramstein com a participação de 50 outros países, conforme anunciado pelo Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin. Os Estados Unidos têm um longo histórico de guerras e ocupação de cidades e têm o poder militar para isso. No entanto, um confronto semidireto com a Rússia dá aos EUA uma enorme visão das capacidades militares russas. No entanto, o país prestou um grande serviço a Moscou ao reformar suas forças armadas, armando-se para a guerra moderna e distinguindo entre seus aliados e adversários.A Rússia só pode responder aos ataques dos drones bombardeando a Ucrânia, para que os líderes de Kiev sintam a extensão do dano infligido a eles pelo gerenciamento da batalha pelo Pentágono. Moscou tem a capacidade de bombardear a Ucrânia de forma dolorosa. Também pode responder aos EUA em outros teatros, na Síria ou no Irã, na América Latina ou em qualquer outro lugar, fornecendo a esses países armas avançadas que os EUA temem. Como resultado, não se espera que o Kremlin responda bombardeando a Casa Branca ou usando armas não convencionais. Isso significa que a Rússia tem espaço para resistir aos golpes dos EUA sem ser dissuadida e forçada a tomar medidas precipitadas ou não calculadas para desviar a atenção da derrota do exército ucraniano e da perda de apetite da Europa em continuar a guerra.A Rússia, com sua firmeza e confronto com o Ocidente, conseguiu criar um distúrbio na hegemonia americana sobre o mundo que já dura mais de 75 anos. Moscou, juntamente com os países do BRICS e várias outras nações antiamericanas, começou a diversificar suas opções financeiras e o comércio monetário em outras moedas que não o dólar americano. De fato, a Rússia e a China estão desferindo um sério golpe no domínio financeiro do dólar ao apoiar o yuan, cuja cotação começou a subir às custas do dólar, do euro e da libra esterlina.Além disso, o fracasso dos Estados Unidos em derrotar a Rússia na Ucrânia nos primeiros meses da guerra e sua intransigência militar e econômica contra os países mais poderosos do mundo ocidental contribuíram para enfraquecer a moeda europeia.Além disso, o fracasso dos Estados Unidos em derrotar a Rússia na Ucrânia nos primeiros meses da guerra e sua firmeza militar e econômica contra os países mais poderosos do mundo ocidental levaram, em conjunto, ao enfraquecimento das fileiras europeias. Desde o início da guerra, as nações europeias pensaram que deveriam se unir contra a Rússia para compartilhar seus recursos naturais, já que a derrota estava garantida. Os estados ocidentais da UE aceitaram com relutância a sabotagem do gasoduto russo – visto como a futura artéria da Alemanha e de sua economia e indústria – na esperança de derrotar Moscou.Entretanto, a vitória da Rússia não está no progresso natural e lento de suas forças em solo ucraniano, mas no fracasso dos objetivos declarados dos Estados Unidos de remover Putin e prejudicar gravemente a economia russa. Como resultado, não se espera que Moscou responda ao desafio dos EUA atingindo Washington com um nível mais alto de escalada em resposta à tentativa de atingir o Kremlin. Em vez disso, a continuação da guerra é suficiente para que a Rússia ataque a aliança ocidental e sua unidade e continue os ataques militares e econômicos contra a Ucrânia (impedindo-a de exportar grãos e trigo), que é vista como a maior perdedora direta da guerra e está pagando um preço muito alto por sua decisão de se juntar ao campo ocidental. Infelizmente, o conflito em andamento entre a Rússia e os EUA colocou países pequenos como a Ucrânia em uma situação difícil e incerta.Não se sabe se sobrará muito do território ucraniano se a guerra continuar por muitos anos e Kiev não se aproximar da mesa de negociações muito em breve. Esse é o destino dos pequenos países pegos no meio de uma luta entre duas potências poderosas. Para a Ucrânia, a questão não é se deve negociar com a Rússia, mas quando. Parece que a decisão nunca esteve sob o controle dos ucranianos.