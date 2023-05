ایران از دمشق و بیروت پیروزی بر علیه اسراییل و امریکا را اعلام میکند.

Subscribe to get access

علاوه براین، تعطیلی اخیر دو دفاتر رسانه ای انصارالله در بیروت را که ایران مهیا کرده بود و بازگشت سوریه پس از ۱۲ سال به اتحادیه عرب همگی نشانه های خوشبینی در خاور میانه برای حل تعارض در خاور میانه است. پیشرفت روابط اقتصادی، فرهنگی و نظامی بین ایران و سوریه باعث نگرانی اسراییل است. این ثابت میکند که ایران حضور محبوب و نظامی خود را در منطقه و کاملا در مرزهای فلسطین را تحکیم میکند.

در سال‌های طولانی جنگ، اسراییل سوریه را بیش از ۱۵۰۰ بار بمباران کرد تا« ایران و متحدانش را از منطقه دور کند.» با اینحال، دیدار ابراهیم رییسی تایید کرده که حضور ایران در شرق مدیترانه حقیقتی است که باید قبول شود. ایران هم چنان پیام محکمی را میفرستد که روابط بین دو کشور در موارد ساختمان سازی، تجارت و اقتصادی و زیر ساختی پس از پشتیبانی نظامی و نفتی پیشرفت دارد. پیام بشار اسد به دنیا این است که سوریه هیچ زمان ایران و متحدان اور را برای منفعت با کشور دیگر عوض نخواهد کرد صرفنظر از روابط منطقه ای و یا روابط دوستانه با غرب.

واضحا تلاش های اسراییل و کشورهای غرب برای خروج ایران از سوریه ناموفق بوده و ایران یک کشور قوی خاور میانه است که نفوذ قوی در گروهها و خود کشورهای منطقه را دارد. بهتر شدن روابط بین ایران و عربستان تاثیر مثبت در خاور میانه داشته که یک پایه جدید برای سازماندهی تفاوت‌ها، پایان خصومت‌ها و باهم کار کردن برای رسیدن به اهداف.

منابع آگاه تایید میکنند که « دیدار رییس جمهور رییسی، ملاقات وزیر امور خارجه عبداللهیان را به بیروت تکمیل میکند زمانی که او حمایت ایران از ارتش، مردم و مقاومت را اعلام کرد. دیدار عبداللهیان به مرز لبنان با فلسطین پیام به اسراییل بود که محور مقاومت که شامل ایران است حالا در فلسطین و مرزهای لبنان و سوریه حضور دارد چون جنگ‌های ناموفق اسراییل و غرب نتوانست ان را شکست دهد.

پس از جنگ طولانی امریکا که در عراق در سال ۲۰۰۳ شروع شد و با جنگ سوریه در ۲۰۱۱ خاتمه داشت، امریکا صدام حسین که یکی از دشمنان قوی ایران بود را حذف کرد و برای ایران فرصت مناسبی ایجاد کرد که خود را در سوریه برقرار کند و یک پایگاه ثابت ایجاد کند. »

در سفر اخیر خود به دمشق، رییس جمهور ایران حمایت کامل خود را برای باشر اسد اعلام کرد. « بدون شک سفر من به این کشور یک مرحله کلیدی در روابط بین ایران و سوریه است که برای برداشتن موانع و پیشرفت همکاری های اقتصادی باید استفاده شود و هم چنان تاثیر مثبتی در ناحیه خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین توافق هایی که بین دو کشور دو کشور امضا شده فقط محدود به این نیست که ایران نیروگاه در سوریه بسازد، تمدید خط اعتبار، مبادله تجارت در ارزهای محلی، و تاسیس بانک‌ها برای معاملات اقتصادی باشد. علاوه بر این، تاسیس خط راه آهن بین سوریه، عراق و ایران برای حمل محصولات و مردم است تا تعداد زایران اضافه شود و خط تامین محور مقاومت قوی تر شود. همراه رییس جمهور وزرای امور خارجه، دفاع ، نفت، راه و ساختمان و ارتباطات هم حضور داشتند.

برنامه های ایران برای سوریه پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و حمل ونقل بین دو کشور را افزایش می‌دهد. این به سود کشورهایی که ‌در ابتکار کمر بند و جاده چین شرکت دارند است و تامین آنچه که محور مقاومت احتیاج دارد بین ایران، عراق، سوریه و لبنان است. از آن سو، رییس جمهور سوریه تایید کرد که « ایران در حمایت از سوریه اصلا تامل نکرد و حتی زندگی مشاوران خود را در خطر انداخت که ارزشمندترین کاری است که یک دوست صادق می‌تواند انجام دهد. ایران به مانند سوریه تحت تاثیر تمام وسوسه ها قرار نگرفت که ما را تنها بگذارد و ما هم همان کار را کردیم وقتی که ایران مورد حمله قرار گرفت. »

قدرت نمایی ایران در لبنان و سوریه ادامه توافق ایران و عربستان در منطقه است که واقعا نزدیکی جدی بین دو قدرتمند ترین کشورهای خاور میانه است. این موقعیت جدید باعث شده که دو ایستگاه ماهواره ای انصارالله در بیروت که از طرف ایران تامین مالی می‌شودو جنگ یمن‌ را گزارش میداد بسته شود. پس از این عمل ایران، عربستان هم مراکز رسانه ای که از ایران انتقاد میکنند و خواستار تغییر دولت هستند را تعطیل کرد.

علاوه بر این، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پس از ۱۲ سال مهم‌ترین نشان دهنده خوش بینی برای کشورهای خاورمیانه است که ارزوی آرامش را دارند. عربستان، قطر ، کویت و مراکش را راضی کرد که بازگشت سوریه را قبول کنند حتی با اینکه امریکا کشورهای عربی را تهدید می‌کرد که آنها را تحت تحریم ها قرار خواهد داد اگر به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی غربی قیصر احترام نگذارند.

منابع تایید میکنند که « رقابت آسیب گذار بین ایران و عربستان سعودی بسیار کمتر شده و از لحاظ اقتصادی با هم همکاری دارند. همکاری بین دو کشور به جای رقابت و جنگ نیابتی اولویت دارد.

دیدار رییسی یک ضربه مهم به عادی سازی روابط با اسراییل هم است. رهبری ایران از پایتخت سوریه دمشق حمایت ایران از مقاومت فلسطینی را اعلام کرد. مسیله فلسطین اعتقاد مهم برای ایران است و مسیله سیاسی و یا نفوذی نیست. ابراهیم رییسی تاکید کرد که« مقاومت در لبنان و غزه قوی تر از همیشه است.» این پیام مشخص به صهیونیستهای اشغالگر در فلسطین و مرزهای لبنان و سوریه است. به این ترتیب، رییس جمهور ایران تاکید میکند که اسراییل در حمله و ضعیف کردن محور مقاومت شکست خورده و بالعکس محور‌ مقاومت در قدرت و همکاری بسیار پیشرفت داشته.

توسعه اقتصادی، فرهنگی و نظامی بین سوریه و ایران باعث نگرانی اسراییل می‌شود و ارتش مثلا “شکست ناپذیر “اسراییل را مورد تمسخر قرار می‌دهد. هم چنان تایید میکند که ایران حضور محبوب و نظامی خود را تحکیم میکند و خرابکاری‌های جنگ سوریه را بازسازی میکند، همانطور که رییس جمهور ایران در دمشق قول داد.

جنگ امریکا و اسراییل بر علیه محور مقاومت نتوانسته آن را ضعیف کند، یا جلوی تامین تسلیحات به حزب الله در لبنان را بگیرد و یا از حضور ایران در سوریه جلوگیری کند. ابراهیم رییسی برای جشن گرفتن این پیروزی و شکست محور خصومت اسراییل و امریکا به دمشق سفر کرد.

در نتیجه، دوستی ایران- کشورهای عربی و سوریه در زمانی که اسراییل از بحران داخل کشور رنج میبرد، صورت گرفته. علاوه بر این، امریکا با بحران شدید مالی ( بدهی امریکا بیش از ۳۱.۴ تریلیون دلار است) روبرو است و نتواسته قدرت روسیه را کاهش دهد و اقتصاد او را نابود کند.

کشورهای عرب و ایران موفق بودند که تعادل لازم را پیدا کنند که اختلافات بین خود را رسیدگی کرده و پایان دهند. با اینحال احتمال واکنش نامطلوب از طرف امریکا را نمی‌شود نادیده گرفت چون امریکا عادت ندارد که شکست را قبول کند و کاهش هژمونی خود را بدون عملیات ویرانگر قبول کند.