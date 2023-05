Elezioni in Turchia: Gli Stati Uniti attendono con ansia la caduta o il ritorno di Erdogan

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

La Turchia ha mantenuto le relazioni con gli Stati Uniti, nonostante i gravi disaccordi. Nel 2016, la Turchia ha subito un tentativo di colpo di Stato, che il presidente Erdogan ha attribuito a un chierico statunitense di nome Fethullah Gulen, soprattutto a seguito del sostegno dell’ambasciata statunitense ad Ankara alla “rivoluzione”. Dopo il fallito tentativo di colpo di Stato, Erdogan ha concordato con il Presidente russo Vladimir Putin l’acquisto del sistema missilistico antiaereo russo S-400 per 2,5 miliardi di dollari. Tuttavia, questa decisione ha fatto scattare le sanzioni contro l’industria della difesa statunitense. Gli Stati Uniti temevano che la piattaforma russa potesse permettere a Mosca di raccogliere informazioni sui suoi caccia F-35, che la Turchia ha ordinato e sta aiutando a costruire.

Molti esperti ritengono che Erdogan abbia sottovalutato la volontà degli Stati Uniti di imporre sanzioni sulla difesa e abbia ritenuto di non poter rinunciare all’S-400 senza danneggiare la sua reputazione. Questa situazione ha portato a relazioni tese tra Turchia e Stati Uniti.

La Turchia ha anche avuto conflitti con la Francia per l’intervento turco in Libia e con la Grecia e Cipro per le risorse energetiche e i confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Più recentemente, Erdogan ha bloccato gli sforzi della Svezia (che ha approvato l’adesione della Finlandia) per entrare nella NATO, accusando i Paesi nordici di ospitare “organizzazioni terroristiche” curde.

Rifugiati siriani:

Per molti siriani in Turchia c’è poca differenza tra il governo e la principale coalizione di opposizione. Entrambi hanno promesso di espellere i rifugiati siriani dal Paese e hanno intensificato la loro retorica ostile contro gli immigrati e i richiedenti asilo. I siriani di nazionalità turca che hanno diritto al voto si trovano di fronte a una scelta poco stimolante, e quelli che possono votare saranno un blocco significativo. Sebbene Erdogan e il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu abbiano annunciato piani simili per il rimpatrio volontario dei siriani, gli elettori siriani vedono ancora Erdogan come il male minore. Erdogan è stato l’unico partito al governo a stabilire una comunicazione diretta con i doppi cittadini siriani per incoraggiarli a votare per il suo partito, il “Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP)”. La sicurezza dei siriani in Turchia è ora incerta, indipendentemente da chi vincerà le elezioni. Molti elettori siriani non sono soddisfatti di nessuno dei due candidati presidenziali e potrebbero votare per candidati indipendenti. Gli elettori siriani sono considerati un blocco importante nelle prossime elezioni parlamentari, poiché la questione migratoria è diventata una forza trainante nella politica turca.

Potere interno:

Le elezioni presidenziali in Turchia rappresentano un momento cruciale nella storia del Paese. Si tratta di una battaglia tra due candidati con visioni diverse sul futuro del Paese e sulle sue alleanze internazionali. L’esito delle elezioni avrà un impatto sulla Turchia, sull’intera regione e sul mondo intero, i cui leader osserveranno con attenzione chi ne uscirà vincitore.

Le elezioni presidenziali in Turchia si svolgeranno con tre candidati in lista dopo il ritiro di Muharram Ince, tra cui Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kilicdaroglu (leader del Partito Popolare Repubblicano di centro-sinistra – CHP) e Sinan Ogan (Partito del Movimento Nazionalista di estrema destra). L’opposizione ha criticato l’ordine finale dei candidati nella lista, sostenendo che sia stato fatto deliberatamente per favorire Erdogan. Secondo i sondaggi, Erdogan dovrebbe ottenere circa il 40-45% dei voti, la stessa percentuale di Kilicdaroglu. Ogan dovrebbe ricevere solo il 2-5% dei voti. Le elezioni presidenziali sono considerate più importanti di quelle parlamentari perché la maggior parte dei poteri sono ora concentrati nelle mani del presidente. Se nessuno vince al primo turno, i risultati delle elezioni parlamentari potrebbero influenzare i candidati presidenziali al secondo turno del 28 maggio.

Alle elezioni partecipano 26 partiti, tra cui quattro alleanze principali. La coalizione pubblica rappresenta i partiti al potere, tra cui il Partito della Giustizia e dello Sviluppo e il Partito del Movimento Nazionale. L’opposizione è rappresentata da due alleanze principali: l’Alleanza Nazionale, che comprende il Partito Popolare Repubblicano e il Partito del Bene, e la Coalizione Lavoro e Libertà, composta dal Partito della Sinistra Verde curdo e dal Partito dei Lavoratori Turchi. La piccola Alleanza Ata è composta anche dai partiti Vittoria e Giustizia.

Erdogan si candida per la terza volta alla presidenza con il motto “l’uomo giusto al momento giusto”. Promette salari più alti ed esenzioni fiscali. Critica e minaccia l’opposizione, che secondo lui è alleata con il “terrorismo curdo” e con il “terrorismo” di Fethullah Gulen e sta cospirando con l’Occidente per rimpicciolire la Turchia e privarla della sua “indipendenza”. Il candidato dell’opposizione turca, Kemal Kılıçdaroğlu, del Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha fatto campagna elettorale promettendo riforme e smantellando il sistema di controllo che Erdogan ha costruito in due decenni.

L’economia, uno dei motivi principali dei precedenti successi di Erdogan, è assente dalla sua attuale campagna e le preoccupazioni dei cittadini si concentrano sulle loro condizioni di vita. L’opposizione promette il passaggio da un sistema presidenziale a uno parlamentare. Kilicdaroglu ha il sostegno del più grande gruppo curdo, gli elettori del Partito Democratico del Popolo Curdo, che potrebbe aiutarlo a vincere. Secondo i sondaggi, potrebbe ottenere fino al 70% dei voti curdi, contro il 20% circa del Presidente Erdogan. Anche le defezioni dal partito di Erdogan, come quelle di Ahmed Davutoglu e Ali Babacan, che hanno fondato i partiti Futuro e Democrazia e Progresso, potrebbero danneggiare le possibilità di Erdogan.

I candidati rivali stanno dipingendo le elezioni come una guerra tra il movimento islamico rappresentato da Erdogan e il movimento laico rappresentato da Kilicdaroglu. In caso di vittoria di Kilicdaroglu, la Turchia potrebbe assistere a un ritorno alla secolarizzazione e all’islamizzazione dello Stato. La vittoria di Kilicdaroglu sarebbe anche una vittoria storica: una persona appartenente alla minoranza alevita diventerebbe presidente della Repubblica in un Paese a maggioranza sunnita. Gli aleviti sono stati storicamente discriminati ed esclusi da posizioni influenti nella società. La presidenza di Kilicdaroglu sarebbe un passo significativo per rompere questo tabù e aumentare l’inclusività nella società turca.

Una delle principali questioni in gioco nelle elezioni è la possibilità di cambiare il sistema di governo della Turchia da presidenziale a parlamentare. L’opposizione ha sottolineato questo punto nelle sue promesse elettorali, affermando che il sistema attuale concentra troppo potere nelle mani del presidente. Al contrario, un sistema parlamentare distribuirebbe il potere in modo più uniforme. Le elezioni sono un’occasione per cambiare l’autorità e il sistema stesso. Se Erdogan perde, è possibile che la politica estera favorisca gli Stati Uniti e l’Occidente piuttosto che mantenere un equilibrio tra l’Occidente da un lato e la Russia e l’Iran dall’altro. La battaglia per il potere in Turchia non sarà facile e le sue conseguenze, in caso di sconfitta di Erdogan, sposteranno l’intera dinamica in Medio Oriente e nel continente europeo.