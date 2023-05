Subscribe to get access

Volgens hoge Turkse bronnen dicht bij Erdogan “moet de president zijn inspanningen richten op Istanbul, Ankara en Izmir, aangezien hij Kilicdaroglu heeft verslagen bij de presidentsverkiezingen maar niet bij de parlementsverkiezingen”. Aangenomen wordt dat het winnen van de presidentsverkiezingen in Istanbul vaak leidt tot een overwinning in de algemene race, zoals het geval was voor Erdogan in 1994 toen hij burgemeester van Istanbul was. De uitslag van de presidentsverkiezingen van vandaag trekt deze gedachte echter in twijfel, aangezien Erdogan overwinningen heeft behaald in plattelandsgebieden, met name in de meeste zuidelijke provincies die dit jaar door de aardbeving zijn getroffen. Het vermogen van Erdogan om beloftes na te komen, vooral in regio’s waar de oppositie niet over de parlementaire slagkracht beschikt om beloftes van gratis gas en wederopbouw waar te maken, heeft bijgedragen tot zijn succes in deze gebieden.



Sinan Ogan slaagde erin Erdogans stemaandeel in Centraal-Anatolië te verkleinen, met name in Diyarbakir, het hart van de Koerdische regio. Verrassend genoeg won de anti-Koerdische extreem-rechtse nationalistische kandidaat 1,2 procent van de stemmen in deze Koerdische provincie, waar 72 procent van de kiezers tegen Erdogans tegenstander stemde. Dit resultaat in de Koerdische regio benadrukt de invloedrijke rol van buitenlandse interventie, met name door de VS en de EU, bij het ondermijnen van Erdogans steun. Zonder de steun van de Koerden zou Kilicdaroglu niet het vertrouwen hebben gehad om aan de verkiezingen deel te nemen. De realiteit is dat Kilicdaroglu 35 procent van de parlementsstemmen won, terwijl de Koerden die bij de presidentsverkiezingen op hem stemden, hem niet steunden bij de parlementsverkiezingen. Erdogan daarentegen haalde 49 procent van de parlementszetels en hetzelfde percentage bij de presidentsverkiezingen.



Nu Turkije zich opmaakt voor de onvermijdelijke tweede ronde van de presidentsverkiezingen, wijzen een aantal factoren erop dat president Recep Tayyip Erdogan op weg is naar een zekere overwinning. Erdogan, die in de eerste ronde 49,51% van de stemmen haalde, heeft slechts een marginale stijging van 0,5% van zijn huidige aandeel nodig om het presidentschap op te eisen. Bovendien staat Erdogans belangrijkste rivaal, Kemal Kilicdaroglu, voor grote uitdagingen om steun te krijgen van andere kandidaten, met name de extreem-rechtse nationalistische kandidaat Sinan Ogan, die zijn verzamelde stemmen niet kan overdragen.



Uit een analyse van de Koerdische stem, een belangrijk element in de Turkse verkiezingen, blijkt dat de vooruitzichten van Kilicdaroglu beperkt zijn. Ondanks de steun van 10 procent van de totale Turkse stemmen, die 90 procent van het Koerdische electoraat uitmaken, heeft Kilicdaroglu bij de parlementsverkiezingen geen Koerdische steun gekregen. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat hij in de tweede ronde op Koerdische steun kan rekenen, wetende dat de oppositie minder kans maakt om de parlementsverkiezingen te winnen. De eis van Sinan Ogan dat Kilicdaroglu de Koerden in de steek laat voor zijn steun maakt de zaak nog ingewikkelder, aangezien een dergelijke eis niet haalbaar is.



De kracht van Erdogan ligt niet alleen in zijn vermogen om potentieel extra Koerdische stemmen te winnen, maar ook in zijn dominante positie in het parlement. De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) heeft samen met de Nationalistische Bewegingspartij (MHP) een parlementaire meerderheid, wat Erdogan het voordeel geeft van solide steun in zijn streven naar een tweede termijn. Deze parlementaire meerderheid zal naar verwachting een grote invloed hebben op de uitslag van de presidentsverkiezingen.



In tegenstelling tot westerse verwachtingen van Erdogans ondergang lijkt de komende strijd om het Turkse presidentschap gunstiger uit te vallen voor de zittende leider. Het Westen moet zich voorbereiden op een president die de belangen van zijn land vooropstelt en een evenwichtige aanpak van de buitenlandse betrekkingen handhaaft, zonder de banden met het Westen te verbreken of zich uitsluitend op één lijn met Rusland te stellen. Er blijven echter uitdagingen in de vorm van economische kwesties, waarbij de inflatie en de devaluatie van de lokale munt de aandacht van de nieuwe Turkse president opeisen.



Nu de tweede ronde nadert, blijft Erdogan in een goede positie om de overwinning te behalen, dankzij zijn parlementaire meerderheid, mogelijke winst bij de Koerdische stemmen en de beperkte parlementaire invloed van concurrerende kandidaten.