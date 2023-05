Israele ha evitato una “grande guerra”: L'”Asse della Resistenza” stava per attaccare.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Medio Oriente ha evitato una grande guerra richiesta dall'”Asse della Resistenza”, poiché sono state date istruzioni dalla “Sala Operativa Congiunta” in Libano, Siria, Iraq e Yemen per prepararsi a una guerra su più fronti. La decisione è stata presa quando il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il suo rifiuto dei termini del cessate il fuoco e la sua insistenza nel continuare la politica di bombardamento, distruzione e assassinio dei leader palestinesi. Solo poche ore dopo, Netanyahu ha fatto marcia indietro e ha accettato le condizioni della Jihad islamica, evitando un conflitto potenzialmente devastante.

Secondo una fonte ben informata, l’Asse della Resistenza ha immediatamente attivato le sue forze missilistiche, le forze speciali e le sale operative in Libano, Siria, Iraq e Yemen, in preparazione di una guerra o di un intervento

su più fronti a fianco della sala operativa congiunta palestinese. Il Segretario Generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rilasciato una dichiarazione pubblica che conferma la disponibilità di Hezbollah ad assumersi le responsabilità dettate dalle esigenze della battaglia, inviando di fatto un messaggio ad alleati e avversari. Fonti informate hanno affermato che il discorso di Nasrallah aveva come scopo principale quello di inviare un chiaro messaggio al governo israeliano: questo asse non lascerà nessuno dei suoi membri da solo in battaglia.

Normalmente, mentre le forze si muovono sul terreno e le comunicazioni locali e transfrontaliere si intensificano, i servizi di intelligence locali, israeliani e internazionali possono seguire le comunicazioni e i preparativi dell’Asse della Resistenza. Sebbene l’Asse della Resistenza sia dotato di un sistema di comunicazione criptato che si basa su codici alterati e onde di salto variabili per impedire la decifrazione dei messaggi, l’intensità del traffico era una forte indicazione dei preparativi per la battaglia. Inoltre, i movimenti dei militanti e i loro preparativi per la battaglia possono essere tracciati attraverso i satelliti e il movimento di droni avanzati per confermare la prontezza dei militanti in Libano, Siria, Iraq e Yemen a lanciare i loro missili contro Israele.

L’Asse della Resistenza non ha tentato di nascondere i preparativi per la guerra, perché avrebbero informato il nemico di cosa aspettarsi e dell’entità della potenza di fuoco da utilizzare se non si fosse raggiunto un cessate il fuoco soddisfacente. Poche ore dopo, il Primo Ministro israeliano ha informato i negoziatori egiziani e qatarioti della sua disponibilità a cessare le ostilità e gli omicidi a Gaza in accordo con le richieste della Jihad islamica. La decisione israeliana ha portato a una de-escalation.

Secondo la fonte, la sala operativa congiunta dell’Asse della Resistenza ha integrato ufficiali di tutti i suoi membri e ha già una struttura operativa. È composta da ufficiali che studiano il teatro delle operazioni, preparano una banca di obiettivi, raccolgono informazioni e coordinano i leader dell’Asse attraverso i confini. Tutti i membri mettono le loro competenze a disposizione del beneficiario, che si impegna con il nemico per coordinare gli attacchi con la sala operativa locale. Questa struttura operativa, perfezionata da Hezbollah nel tempo, consente una comunicazione e un coordinamento efficaci durante gli scontri. La sala operativa congiunta dell’Asse della Resistenza ha acquisito un’esperienza che l’ha aiutata a sviluppare il meccanismo di comunicazione attraverso l’impegno con il nemico, nonostante le interferenze israeliane. Ha anche sviluppato la sua esperienza attraverso manovre militari dal vivo, imparando dai sistemi Iron Dome di Israele e come affrontare Israele nella prossima inevitabile battaglia.

Israele è diventato sempre più ossessionato dalla Palestina e da Gaza, dovendo affrontare una nuova realtà simile a quella del 1967, quando gli arabi lanciarono un fallito attacco congiunto a Israele per riconquistare i territori rubati. Riconoscendo il cambiamento del panorama e le migliorate capacità dei suoi avversari, Israele si è sempre più preoccupato della Palestina e di Gaza.

Israele ha lasciato Gaza decenni fa e la resistenza palestinese non aveva armi con cui minacciarla. Oggi, invece, la resistenza palestinese dispone di un arsenale e di una sala operativa interna ed esterna comune che unisce tutti i membri impegnati a sostenere la causa palestinese e a riconquistare i territori rubati. L’esperienza storica di Israele, in particolare la perdita della deterrenza contro Hezbollah, lo ha costretto a prepararsi per la prossima inevitabile battaglia.

La storia conferma che Netanyahu non è sincero nelle sue promesse, nei suoi trattati e nei suoi impegni, soprattutto perché è a capo di un governo in cui non ha la maggioranza. Deve sottomettersi ai membri estremisti del suo governo che lo hanno trascinato nella battaglia per ripristinare la deterrenza che Israele ha perso di fronte a Hezbollah e nella recente battaglia per Gerusalemme.

Tuttavia, rimangono dubbi sulla sincerità di Netanyahu nel mantenere le sue promesse e i suoi impegni, data la sua posizione precaria all’interno del governo e le potenziali ramificazioni legali. Se il suo governo è minacciato, Netanyahu potrebbe tornare a una politica di assassinii fuori da Gaza. Di conseguenza, entrambe le parti si stanno preparando attivamente a futuri scontri che potrebbero degenerare oltre i conflitti locali.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...