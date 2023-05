اسراییل از جنگ بزرگ اجتناب کرد: محور مقاومت آماده حمله بود.

Subscribe to get access

بنابر گفته این منبع، اتاق عملیات مشترک حزب الله، مامورین از گروه‌های مختلف آمادگی شرکت در جنگ را دارند؛ این افسران جزو گروههایی که عمیلات را مورد بررسی قرار می‌دهند، اهداف مختلف را شناسایی میکنند، در امور اطلاعاتی حضور دارند و رهبران محور را در مناطق مختلف را هماهنگ میکنند، میباشند. از تمام مهارتهای اعضا استفاده می‌شود. این ساختار عملیاتی در طول چندین سال بسیار توسعه یافته و اتاق عملیات مشترک محور مقاومت تجربه لازم برای عملیات ارتباطی را به دست آورده. هم چنان تجربیات خود را با عمیلات نظامی و آموزش از گنبد آهنین اسراییل را بیشتر کرده و آمادگی مقابله احتمالی با اسراییل در آینده را دارد.

اسراییل نسبت به فلسطین و غزه حساسیت بیشتری را پیدا کرده که به مانند سال ۱۹۶۷، زمانی که عربها حمله مشترکانه ناموفق را علیه اسراییل انجام دادند، این امکان حمله بازهم وجود دارد. اسراییل میفهمد که دشمن او بسیار مجهزتر و ماهر تر می‌باشد و به این بسیار شکاک و‌نگران است.

اسراییل چندین دهه پیش از غزه خارج شد و مقاومت فلسطین هیچگونه اسلحه برای مقابله نداشت. ولی امروز، مقاومت فلسطین تسلیحات مجهزی دارد و هم چنان متحدان داخل و خارج از کشور که همگی به آزادی فلسطین و پس گرفتن زمین های دزدیده شده معتقد میباشند. تجربیات گذشته اسراییل به خصوص که نتواسته به حزب الله شرایط بازدارندگی را تحمیل کند، اسراییل را مجبور کرده که برای جنگ بعدی آماده شود.

تاریخ تایید میکند که نتانیاهو در قول ها و تعهدات خود صادقانه نیست به خصوص که او ریاست دولتی را که اکثریت ندارد را بر عهده دارد. او باید از اعضای افراطی دولت خود اطاعت کند که او را درگیری جنگی کردند تا سعی کنند که شرایط بازدارندگی اسراییل را که در جنگ با حزب الله از دست داده را تحمیل کنند.

با اینحال، اصلا اطمینان به اینکه نتانیاهو بتواند به قول و تعهدات خود پایدار بماند، نیست به دلیل اینکه او موقعیت محکمی را در دولت ندارد و مشکلات قانونی هم وجود دارد. اگر دولت اسراییل مورد تهدید قرار بگیرد، نتاناهیو باید به عمیلات ترور خارج از غزه برگردد. در نتیجه، هر دو طرف برای مقابله های آینده آمادگی دارند و امکان اینکه به جنگ غیر محلی تبدیل شود بسیار زیاد است.