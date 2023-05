Israel evitou uma “grande guerra”: “Eixo da Resistência” estava prestes a atacar

Subscribe to get access

assumir as responsabilidades ditadas pelas demandas da batalha, enviando efetivamente uma mensagem aos aliados e adversários. Fontes informadas disseram que o discurso de Nasrallah tinha como principal objetivo enviar uma mensagem clara ao governo israelense de que esse eixo não deixará nenhum de seus membros sozinho na batalha.

Normalmente, à medida que as forças se movem no terreno e as comunicações locais e transfronteiriças se intensificam, os serviços de inteligência locais, israelenses e internacionais podem rastrear as comunicações e os preparativos do Eixo da Resistência. Embora o Eixo esteja equipado com um sistema de comunicação criptografado que se baseia em códigos alterados e ondas variáveis para impedir que as mensagens sejam decifradas, a intensidade do tráfego foi uma forte indicação dos planos de batalha. Além disso, os movimentos dos militantes e seus preparativos para a batalha podem ser rastreados por satélites e o movimento de drones avançados para confirmar a prontidão dos militantes no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iêmen para lançar seus mísseis contra Israel.

O Eixo de Resistência não fez nenhuma tentativa de ocultar os preparativos para a guerra, pois eles informariam ao inimigo o que esperar e a escala do poder de fogo a ser usado se um cessar-fogo satisfatório não fosse alcançado. Então, algumas horas depois, o primeiro-ministro israelense informou aos negociadores egípcios e do Catar que estava disposto a cessar as hostilidades e os assassinatos em Gaza de acordo com as exigências da Jihad Islâmica. A decisão israelense levou a uma redução da escalada.

De acordo com a fonte, a sala de operações conjuntas do Eixo de Resistência integrou oficiais de todos os seus membros e já tem uma estrutura operacional. Ela é composta por oficiais que estudam o teatro de operações, preparam um banco de alvos, coletam informações e coordenam os líderes do eixo através das fronteiras. Todos os membros colocam suas habilidades à disposição do beneficiário, que se envolve com o inimigo para coordenar os ataques com a sala de operações local. Essa estrutura operacional, refinada pelo Hezbollah ao longo do tempo, permite a comunicação e a coordenação eficazes durante os confrontos. A Sala de Operações Conjuntas do Eixo de Resistência adquiriu experiência que a ajudou a desenvolver o mecanismo de comunicação por meio do envolvimento com o inimigo, apesar da interferência israelense. Também desenvolveu seus conhecimentos por meio de manobras militares ao vivo, aprendendo com os sistemas Iron Dome de Israel e como confrontá-lo na próxima batalha inevitável.

Israel tornou-se mais obcecado pela Palestina e por Gaza, pois enfrenta uma nova realidade semelhante à de 1967, quando os árabes lançaram um ataque conjunto fracassado contra Israel para recuperar os territórios roubados. Reconhecendo o cenário em transformação e as capacidades aprimoradas de seus adversários, Israel tem se preocupado cada vez mais com a Palestina e Gaza.

Israel deixou Gaza há décadas e a resistência palestina não tinha nenhuma arma para ameaçá-la. Hoje, porém, a resistência palestina tem um arsenal e uma sala de operações interna e externa comum que une todos os membros comprometidos em apoiar a causa palestina e recuperar seus territórios roubados. A experiência histórica de Israel, especialmente a perda da dissuasão contra o Hezbollah, forçou o país a se preparar para a próxima batalha inevitável.

A história confirma que Netanyahu não é sincero em suas promessas, tratados e compromissos, especialmente porque ele está à frente de um governo no qual não tem maioria. Ele deve se submeter aos membros extremistas de seu governo que o arrastaram para a batalha para restaurar a dissuasão que Israel perdeu diante do Hezbollah e na recente batalha por Jerusalém.

No entanto, ainda há dúvidas sobre a sinceridade de Netanyahu em cumprir suas promessas e compromissos, dada sua posição precária dentro do governo e as possíveis ramificações legais. Se seu governo for ameaçado, Netanyahu pode voltar a adotar uma política de assassinatos fora de Gaza. Como resultado, ambos os lados estão se preparando ativamente para futuros confrontos que podem ir além dos conflitos locais.