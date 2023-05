Die türkischen Präsidentschaftswahlen gehen in die zweite Runde und die Kandidaten buhlen um Stimmen.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Die türkische nationalistische Bewegung, vertreten durch die Parteien Gerechtigkeit und Entwicklung und Nationale Bewegung, ist entschlossen, mehr zu erreichen, als Präsident Erdogan in die Nähe der 50 %-Hürde zu bringen. Durch die bevorstehende Stichwahl am 28. Mai hat diese Bewegung an Einfluss gewonnen, wobei die Art der Stichwahl im zweiten Wahlgang entscheidend ist. Kemal Kilicdaroglu, der Kandidat der Allianz der Nationen, steht bei seiner Bewerbung um das Präsidentenamt vor einer komplexen Aufgabe.

Es wird immer schwieriger werden, diejenigen für sich zu gewinnen, die sich in der ersten Runde der Stimme enthalten haben, deren Stimmen für ungültig erklärt wurden oder die sich für Sinan Ogan entschieden haben. Trotz der Spaltung seines Bündnisses hat sich Ogan dafür entschieden, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu unterstützen, was die Einheit der “Ata”-Koalition und die ohnehin geringen Erfolgsaussichten von Kilicdaroglu gefährdet. Selbst wenn Ogan seine Wähler davon abhalten will, Kilicdaroglu zu unterstützen, ist nicht sicher, dass er genug Einfluss auf die 5,2 % der Wähler hat, die in der ersten Runde für ihn gestimmt haben, um sie auf Erdogan zu lenken, der sich bereits am Rande des Sieges fühlt.

Während die Aufmerksamkeit weiterhin auf Ogan gerichtet ist, waren seine Stimmen eher ein “Abfangen” als eine persönliche Unterstützung, so dass es schwierig ist, vorherzusagen, wie sie ausfallen werden. Bei einigen Wählern, insbesondere bei den jungen Erstwählern, die Sinan Ogan in der ersten Runde unterstützt haben, macht sich Ernüchterung breit. Diese Wähler werden als Protestwähler mit unterschiedlichen ideologischen Zugehörigkeiten angesehen und werden ihre Stimmen wahrscheinlich zwischen Kilicdaroglu und Erdogan aufteilen. Ihre Motivation, sich an der zweiten Runde zu beteiligen, könnte geringer sein, da sie glauben, dass keiner der beiden Kandidaten die ideale Wahl für die nächsten fünf Jahre darstellt.

Die Opposition konzentriert sich auf die relativ niedrige Wahlbeteiligung in 19 Provinzen mit kurdischer Mehrheit und meint, dass ein Anstieg der Wahlbeteiligung in diesen Provinzen Kilicdaroglu zugute kommen könnte. Von diesen 19 Provinzen erlangte Kilicdaroglu in 14 eine Mehrheit. In 17 dieser Provinzen liegt die kurdische “Demokratische Volkspartei” (die “Grüne Linkspartei”) in Führung. Die Opposition setzt daher darauf, dass die kurdische Partei ihre Kampagne in der zweiten Runde verstärkt, um Kilicdaroglu zu unterstützen.

Erdogans Plan für die zweite Runde konzentriert sich auf Fernsehauftritte und Besuche in den erdbebengeschädigten Gebieten, um sich bei den Regionen zu bedanken, in denen er große Unterstützung erhalten hat. Außerdem veranstaltet er Festivals in den Städten, die ihm den Vorzug vor seinem Rivalen gegeben haben, und hat die Mitglieder seiner Partei angewiesen, in Großstädten wie Istanbul, Ankara und Izmir, in denen sein Gegner die meisten Stimmen erhalten hat, intensiv zu arbeiten. Erdogan glaubt, dass er in diesen bedeutenden türkischen Städten die Lücke zwischen sich und Kilicdaroglu schließen kann und bessere Chancen hat, mehr Stimmen zu gewinnen.

In seinen Reden betonte Erdogan die Stabilität, die soziale Eingliederung, die Errungenschaften in der Verteidigungsindustrie und die wirtschaftlichen Entlastungsmaßnahmen. Er verschärfte seine Kritik an der “Nationalen Allianz” der Opposition und ihrer angeblichen Zusammenarbeit mit der “Demokratischen Volkspartei” und dem “kurdischen Terrorismus”. Dennoch regiert Erdogan das Land seit zwanzig Jahren, und die Menschen haben ihn in erster Linie wegen seiner Fähigkeit gewählt, die Binnenwirtschaft anzukurbeln. Sowohl Erdogan als auch Kilicdaroglu sind sich der dringenden wirtschaftlichen Sorgen der türkischen Bevölkerung bewusst, die für viele Wähler zum wichtigsten Thema geworden sind, da die schwächelnde Währung und die hohe Inflation ihren Lebensunterhalt beeinträchtigen. Allerdings hat keiner der beiden Kandidaten einen umfassenden und praktikablen Plan zur Bewältigung dieser wirtschaftlichen Herausforderungen vorgelegt.

Kilicdaroglu führt sein geringeres Wahlergebnis als erwartet auf eine weit verbreitete Hasskampagne und Erdogans Vorwürfe der Zusammenarbeit mit dem kurdischen Terrorismus zurück. Der Oppositionskandidat plant, sich auf die religiöse Hardliner-Partei Freie Dawa zu konzentrieren, die den kurdischen Separatismus unterstützt und Kandidaten auf den Listen für Gerechtigkeit und Entwicklung aufstellte. Kilicdaroglus Versuch, die Wähler in Ogan für sich zu gewinnen, indem er verspricht, die Flüchtlinge in ihr Land zurückzubringen, hat wenig Aussicht auf Erfolg gegen seinen starken Rivalen Erdogan.

Die Strategie der Opposition für die zweite Runde schlägt einen schärferen und negativeren Ton an und konzentriert sich darauf, das wahre Gesicht der Macht in Bezug auf den Terrorismus zu entlarven und an nationalistische Teile der Wählerschaft zu appellieren. Sie zielen auf Regionen ab, in denen Erdogan starken Rückhalt hat, insbesondere Zentralanatolien und die Schwarzmeerregionen, und nutzen Fernsehen und soziale Medien für Propagandakampagnen.

Der Ausgang der zweiten Runde ist aufgrund mehrerer Faktoren vorhersehbar, angefangen bei der Tatsache, dass Erdogan im Parlament die Oberhand über seine Gegner hat. Die “Öffentliche Allianz”, bestehend aus der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung und der Partei der Nationalen Bewegung, hat mit 322 Abgeordneten ihre Mehrheit im Parlament behalten. Sie blieb jedoch unter der Schwelle von 360 Abgeordneten, die erforderlich sind, um einen Gesetzentwurf einem Referendum zu unterziehen, und von 400 Abgeordneten bzw. zwei Dritteln der Mitglieder, die für eine Verfassungsänderung im Parlament erforderlich sind.

Die Nationale Allianz erhielt 212 von insgesamt 600 Abgeordneten. Das türkische Parlament behielt weitgehend die derzeitige Machtverteilung bei, da die Opposition nicht die erhofften Fortschritte bei der Erlangung einer parlamentarischen Mehrheit erzielte. Die Öffentliche Allianz, die sich aus den Parteien Gerechtigkeit und Entwicklung und Nationale Bewegung zusammensetzt, machte entgegen den Meinungsumfragen, die ihr einen geringeren Prozentsatz zuwiesen, als sie gewann, Fortschritte. Sie blieb jedoch melancholischer als bei den Wahlen 2018. Die “Power Alliance” erhielt 49,48 % der Stimmen, verglichen mit 53,97 % im Jahr 2018. Die “Nationale Allianz”, die sich aus den Oppositionsparteien zusammensetzt (der Sechs-Parteien-Tisch), erhielt 35,51 %, gegenüber 33,95 % im Jahr 2018. Die Koalition der Arbeit und Freiheit, die hauptsächlich aus der kurdischen Partei der Grünen Linken (Demokratische Volkspartei) und ihren Verbündeten besteht, erhielt 10,43 %, gegenüber 12 % bei den letzten Wahlen.

Das Überleben der syrischen Flüchtlinge hat sich ebenfalls zu einem kritischen Thema entwickelt, wobei Kilicdaroglu versucht, die Anhänger von Ogan zu gewinnen, indem er verspricht, die Flüchtlinge zu repatriieren. Kilicdaroglu argumentiert, dass das türkische Volk etwas Besseres verdient hat, und macht sich dabei die wahrgenommene Nachlässigkeit der Regierungspartei zunutze, die das Land seit zwei Jahrzehnten regiert.

Die Führer der Oppositionsparteien, die gemeinsam als “Tisch der Sechs” bekannt sind, sind zusammengekommen, um die nächsten Tage vor der zweiten Runde zu planen. Dabei geht es vor allem um die Qualifikation und Bedeutung der Ministerposten, insbesondere in den Bereichen Inneres, Außenpolitik, Justiz, Verteidigung, Bildung, Umwelt, Gesundheit und Verkehr. In einer koordinierten Aktion kündigte die kurdische Partei der Grünen Linken an, den Kandidaten der Opposition im zweiten Wahlgang weiterhin zu unterstützen. Die Partei räumt ein, dass die Ergebnisse der Parlamentswahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Kilicdaroglu hingegen setzt auf die Organisation an der Basis, Kampagnen in den sozialen Medien und die Unterstützung der Oppositionsparteien, um seine Anhänger zu mobilisieren. Auf der anderen Seite hat Erdogan den Vorteil der Sichtbarkeit und des Einflusses dank seiner robusten Parteimaschinerie und der Kontrolle über staatliche Ressourcen.

Der Kampf zwischen Erdogan und Kilicdaroglu symbolisiert ein Aufeinandertreffen von Persönlichkeiten und einen Wettstreit zwischen verschiedenen Ideologien und Visionen für die Zukunft der Türkei. Das Spiel hat einen heftigen Identitätskampf ausgelöst und spaltet die Bevölkerung zwischen denjenigen, die sich dem Säkularismus und dem Erbe Mustafa Kemal Atatürks verschrieben haben, und denjenigen, die sich mit dem Symbol der islamischen Werte identifizieren.

Das Ergebnis wird nicht nur über den Präsidenten entscheiden, sondern auch über den Weg, den die Türkei in so wichtigen Fragen wie Demokratie, Menschenrechte, die Rolle der Religion im öffentlichen Leben sowie regionale und internationale Beziehungen einschlagen wird. Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler wird den Kurs der Nation bestimmen und darüber entscheiden, ob sie sich auf die Konsolidierung der Macht zubewegt oder sich von ihr entfernt.