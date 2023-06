Uma guerra suja repleta de surpresas e perigos: um panorama do conflito em andamento

Subscribe to get access

Será preciso mais do que a inundação de Kherson e as defesas russas ao longo de seu perímetro sul para criar uma abertura para o exército ucraniano, que já perdeu mais de 350 mil soldados e provavelmente o dobro de feridos. É plausível, no entanto, que o bombardeio da represa de Nova Kakhovka possa ter interrompido o esperado contra-ataque do campo ocidental, atrasando ao inundar áreas específicas.

Ambos os lados estão sentindo a tensão dessa guerra, embora ela ainda não tenha atingido o nível do perigo mais grave, o uso de armas nucleares. Os Estados Unidos usaram suas capacidades, excluindo suas tropas e os recursos de seus aliados. A Rússia, por outro lado, elevou seu poderio militar e sua produção a níveis significativos e sofreu repercussões econômicas com a suspensão do comércio pela Europa, a redução significativa das compras de energia russa, as sanções ocidentais e o congelamento de centenas de bilhões de ativos financeiros russos. Além disso, a Rússia demonstrou não estar preparada para a guerra moderna e não tem um poder convencional esmagador, enfrentando uma Ucrânia determinada que está revidando e a experiência combinada de generais de cinquenta nações reunidos na base alemã de Ramstein para administrar a guerra na Ucrânia.

No entanto, se as forças dos EUA e da OTAN entrassem no campo de batalha, esta não precisaria de um exército enorme para enfrentar os Estados Unidos. Nesse cenário, as capacidades militares inadequadas da Rússia a levariam a usar armas nucleares como forma de dissuasão e para manter o equilíbrio de poder. Isso explica por que as nações ocidentais se abstiveram de enviar legiões de tropas para o campo de batalha, contentando-se com o apoio de representantes como a Ucrânia, que se juntou voluntariamente ao campo ocidental, apesar das perdas.

Sob a administração do presidente Joe Biden, os EUA estão comprometidos em prolongar a guerra, como declarou abertamente a secretária de Estado adjunta Victoria Nuland, “seja por um ano, seis anos ou até dezesseis anos”. Entretanto, essa decisão, que depende de sucessivos presidentes dos EUA, tem consequências significativas que agora estão começando a se manifestar publicamente. Mais de 70 a 75% dos países do mundo desafiaram a autoridade dos Estados Unidos ao se recusarem a impor sanções à Rússia. Além disso, os países produtores de petróleo (OPEP+) começaram a cortar a produção (dois milhões de barris por dia), opondo-se, assim, aos interesses econômicos dos Estados Unidos e colocando um piso nos preços do petróleo.

O conflito na Ucrânia promoveu uma solidariedade militar e uma aliança estratégica entre a Rússia e a China, uma união que não era vista há séculos, conforme confirmado pelo presidente chinês Xi Jinping durante sua visita ao presidente Vladimir Putin. Além disso, muitos países, inclusive os aliados dos Estados Unidos, passaram a realizar transações comerciais e de petróleo em moedas locais, distanciando-se do enfraquecimento do dólar. Por outro lado, a aliança BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) registrou um aumento nos pedidos de adesão, sinalizando um colapso substancial da ordem mundial dos EUA.

Portanto, a flexibilização do poder aéreo da OTAN por meio de manobras como a “Defender 23”, da qual participaram 24 mil soldados europeus e norte-americanos para enviar mensagens à Rússia e à China, não muda a equação. Vários países ameaçados pela hegemonia dos EUA aprenderam lições valiosas com o conflito em andamento na Ucrânia. Eles se absterão de repetir os erros militares táticos de Moscou de usar primeiro a força reduzida e dar à Ucrânia muito tempo para responder. Na verdade, enquanto a Europa assinava o acordo de Minsk entre a Rússia e a Ucrânia, os EUA e seus aliados preparavam meticulosamente a batalha desde 2004, bem debaixo do nariz de Moscou, para pegar a liderança do Kremlin desprevenida em 2022.

Os Estados Unidos estão tentando afogar a Rússia com táticas de guerra implacáveis sem forçar Moscou a se render ou aceitar a derrota militar, independentemente do custo exorbitante. A mentalidade russa tem se mostrado resiliente diante de perdas prolongadas, especialmente considerando que o presidente Putin agora tem recursos econômicos mais significativos do que Moscou tinha em 1979, durante a invasão soviética do Afeganistão, que durou uma década. Em última análise, o que importa é a duração da guerra e a capacidade de ambos os lados de resistir a perdas e investimentos futuros.

O conflito na Ucrânia serve como um catalisador em potencial, dando um choque final no passado imperial da Europa e oferecendo um vislumbre ameaçador da natureza competitiva de um mundo sem uma potência dominante, como expressou o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles. Como aliado dos Estados Unidos, Marles enfatiza a importância de entender que as perdas decorrentes da agressão militar superam em muito os benefícios percebidos. Ele acredita que a desintegração da ordem mundial americana é agora palpável.

Esse império americano não pode mais manter seu unilateralismo absoluto, mesmo com suas vastas capacidades para defender sua posição. Os Estados Unidos e seus aliados cometeram erros estratégicos irreparáveis, travando guerras com pouca consideração pelas consequências ambientais, pelo número de mortos e pelos custos excessivos de destruição, ocupação e punição econômica. Sua constante violação da lei internacional ridicularizou a Carta das Nações Unidas e seu papel, abrindo caminho para que outros países seguissem o exemplo.

A determinação implacável do Ocidente de infligir uma “derrota estratégica” à Rússia (Victoria Nuland) e de intimidar a China só deteriorou a segurança mundial. Portanto, o mundo não deve se surpreender com a destruição de represas, a interrupção do fornecimento de gás e outras grandes operações de sabotagem que estão por vir. A defesa de uma superpotência americana abalada exige muito mais do que isso. Felizmente, as duas superpotências demonstraram sua capacidade de navegar pelos campos minados e se equilibrar na beira do abismo, mas por quanto tempo? Não há dúvida de que esta é uma guerra suja, cheia de surpresas e perigos imensos para o mundo.