Ein schmutziger Krieg voller Überraschungen und Gefahren: Ein Einblick in den anhaltenden Konflikt.

Es braucht mehr als die Überflutung von Cherson und der russischen Verteidigungsanlagen entlang des südlichen Stadtrandes, um eine Öffnung für die ukrainische Armee zu schaffen, die bereits über 350.000 Soldaten verloren hatund wahrscheinlich doppelt so viele Verwundete aufweist. Es ist jedoch plausibel, dass die Bombardierung des Nowa-Kachowka-Damms den erwarteten Gegenangriff des westlichen Lagers gestört und durch die Überflutung der Zielgebiete verzögert haben könnte.

Beide Seiten spüren die Belastungen dieses Krieges, auch wenn er noch nicht das Niveau der größten Gefahr, des Einsatzes von Atomwaffen, erreicht hat. Die Vereinigten Staaten haben ihre Fähigkeiten unter Ausschluss ihrer Truppen und der Ressourcen ihrer Verbündeten eingesetzt. Russland hingegen hat seine militärische Macht und Produktion auf ein beträchtliches Niveau ausgebaut und hat wirtschaftliche Auswirkungen durch die Aussetzung des Handels durch Europa, den erheblich reduzierten Bezug russischer Energie, die westlichen Sanktionen und das Einfrieren von Hunderten von Milliarden russischer Finanzmittel zu spüren bekommen. Darüber hinaus hat Russland gezeigt, dass es auf eine moderne Kriegsführung nicht vorbereitet ist und über keine überwältigende konventionelle Macht verfügt. Es sieht sich einer entschlossenen Ukraine gegenüber, die zurückschlägt, und die über das geballte Fachwissen von Generälen aus fünfzig Nationen verfügt, die auf dem deutschen Stützpunkt Ramstein versammelt sind, um den Krieg in der Ukraine zu führen.

Würden die Streitkräfte der USA und der NATO jedoch gemeinsam mit Russland in die Schlacht ziehen, bräuchte Russland keine große Armee, um es mit den Vereinigten Staaten aufzunehmen. In einem solchen Szenario würde Russland aufgrund seiner unzureichenden militärischen Fähigkeiten Atomwaffen zur Abschreckung und zur Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichts einsetzen. Dies erklärt, warum die westlichen Staaten darauf verzichtet haben, Legionen von Truppen auf das Schlachtfeld zu schicken, und sich mit der Unterstützung von Stellvertretern wie der Ukraine begnügt haben, die sich trotz der Verluste bereitwillig dem versprochenen westlichen Lager angeschlossen hat.

Unter der Regierung von Präsident Joe Biden sind die USA entschlossen, den Krieg zu verlängern, wie die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland offen erklärte, “sei es für ein Jahr, sechs Jahre oder sogar sechzehn Jahre”. Eine solche Entscheidung, die von den aufeinanderfolgenden US-Präsidenten abhängt, hat jedoch erhebliche Konsequenzen, die sich jetzt öffentlich zu zeigen beginnen. Mehr als 70-75 Prozent der Länder der Welt haben sich der amerikanischen Autorität widersetzt, indem sie sich weigerten, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Außerdem haben die erdölproduzierenden Länder (OPEC+) begonnen, ihre Produktion zu drosseln (zwei Millionen Barrel pro Tag), was den wirtschaftlichen Interessen Amerikas zuwiderläuft und die Erdölpreise nach oben drückt.

Der Konflikt in der Ukraine hat die militärische Solidarität und die strategische Allianz zwischen Russland und China gefördert, eine seit Jahrhunderten nicht mehr dagewesene Verbindung, wie der chinesische Präsident Xi Jinping bei seinem Besuch bei Präsident Wladimir Putin bestätigte. Darüber hinaus sind viele Länder, darunter auch Amerikas Verbündete, dazu übergegangen, Handels- und Öltransaktionen in Landeswährungen abzuwickeln, um sich von der schwächelnden Macht des Dollars zu distanzieren. Andererseits hat das BRICS-Bündnis (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) einen sprunghaften Anstieg der Beitrittsanträge zu verzeichnen, was ein deutliches Zeichen für den Zusammenbruch der US-Weltordnung ist.

Daher ändert auch das Aufbauschen der NATO-Luftmacht durch Manöver wie “Defender 23”, an dem 24.000 europäische und US-amerikanische Soldaten teilnahmen, um Botschaften an Russland und China zu senden, nichts an der Gleichung. Mehrere Länder, die von der US-Hegemonie bedroht sind, haben aus dem laufenden Konflikt in der Ukraine wertvolle Lehren gezogen. Sie werden die taktischen militärischen Fehler Moskaus nicht wiederholen, indem sie zuerst schwache Kräfte einsetzen und der Ukraine viel Zeit für eine Antwort lassen. Während Europa das Minsker Abkommen zwischen Russland und der Ukraine unterzeichnete, bereiteten die USA und ihre Verbündeten die Schlacht seit 2004 akribisch vor, direkt vor Moskaus Nase, um die Kreml-Führung 2022 zu überrumpeln.

Amerika versucht, Russland mit einer unerbittlichen Kriegstaktik zu ertränken, ohne Moskau zu zwingen, zu kapitulieren oder eine militärische Niederlage zu akzeptieren, ungeachtet der exorbitanten Kosten. Die russische Mentalität hat sich angesichts lang anhaltender Verluste als widerstandsfähig erwiesen, zumal Präsident Putin heute über größere wirtschaftliche Ressourcen verfügt als Moskau 1979 während der jahrzehntelangen sowjetischen Invasion in Afghanistan. Letztlich kommt es auf die Dauer des Krieges und die Fähigkeit beider Seiten an, künftige Verluste und Investitionen zu verkraften.

Der Konflikt in der Ukraine ist ein potenzieller Katalysator, der der imperialen Vergangenheit Europas einen letzten Stoß versetzt und einen unheilvollen Blick auf den Wettbewerbscharakter einer Welt ohne eine dominierende Macht bietet, wie es der stellvertretende australische Premierminister und Verteidigungsminister Richard Marles ausdrückte. Als Verbündeter der Vereinigten Staaten betont Marles, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass die Verluste durch militärische Aggressionen die vermeintlichen Vorteile bei weitem überwiegen. Er ist der Ansicht, dass der Zerfall der amerikanischen Weltordnung inzwischen spürbar ist.

Das US-Imperium kann seinen absoluten Unilateralismus nicht mehr aufrechterhalten, selbst wenn es über enorme Kapazitäten zur Verteidigung seiner Position verfügt. Amerika und seine Verbündeten haben irreparable strategische Fehler begangen, indem sie Kriege ohne Rücksicht auf die Folgen für die Umwelt, die Todesopfer und die exzessiven Kosten von Zerstörung, Besetzung und wirtschaftlicher Bestrafung geführt haben. Ihr ständiger Verstoß gegen das Völkerrecht hat die UN-Charta und ihre Rolle zum Gespött gemacht und anderen Ländern den Weg geebnet, diesem Beispiel zu folgen.

Die unerbittliche Entschlossenheit des Westens, Russland eine “strategische Niederlage” (Victoria Nuland) beizubringen und China einzuschüchtern, hat die Sicherheit in der Welt nur weiter verschlechtert. Die Welt sollte sich daher nicht über die Zerstörung von Staudämmen, die Unterbrechung der Gasversorgung und andere größere Sabotageaktionen wundern, die vor uns liegen. Die Verteidigung einer erschütterten US-Supermacht erfordert weit mehr als das. Die beiden Supermächte haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, durch die Minenfelder zu navigieren und sich am Rande des Abgrunds zu bewegen, aber wie lange noch? Es besteht kein Zweifel, dass dies ein schmutziger Krieg ist, der voller Überraschungen ist und immenser Gefahren für die Welt mit sich bringt.