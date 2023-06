La mossa strategica della Russia colpisce gli Stati Uniti e Israele con le capacità ipersoniche dell’Iran.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

L’annuncio dell’Iran dell’Al-Fatah, un missile balistico ipersonico sviluppato in patria con una gittata di 1.400 chilometri, segna una tappa significativa. Con una velocità di Mach 13-15, ovvero circa 15.000 chilometri all’ora, l’Al-Fatah può cambiare la sua velocità a metà volo, rendendo praticamente impossibile l’intercettazione. Questo risultato colloca l’Iran in un gruppo esclusivo di nazioni, tra cui Russia, Cina e Corea del Nord, che possiedono questa tecnologia all’avanguardia, che è sfuggita anche a molti Paesi europei.

Per anni la Russia ha mantenuto un delicato equilibrio in Medio Oriente, evitando di armare l’Iran con missili avanzati per non provocare America e Israele. Ma questa riluttanza è cambiata a metà del 2022, poco dopo lo scoppio del conflitto russo-occidentale in Ucraina. In quel periodo, un importante accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l’Iran e Mosca ha aperto la strada al trasferimento di migliaia di droni iraniani a Mosca – un accordo di cui ho riferito per primo – e al sostegno per la costruzione di una fabbrica di droni in Russia. La decisione del Cremlino di abbracciare l’Iran deriva dalla consapevolezza di combattere da solo. L’Iran era l’unico Paese incrollabile nel suo sostegno militare e non temeva le sanzioni americane e occidentali. La determinazione dell’Iran a rimanere in piedi, a sostenere la Russia e a sfidare gli Stati Uniti, nonostante abbia subito oltre 3.800 sanzioni dalla rivoluzione del 1979. Teheran ha dimostrato il suo impegno nei confronti dei suoi amici rimanendo salda nonostante le avversità di lunga data.

Il possesso di missili ipersonici da parte dell’Iran rappresenta un salto di qualità senza precedenti e testimonia la stretta collaborazione tra Russia e Iran. Agli Stati Uniti, che mantengono una significativa presenza militare intorno alla “Repubblica islamica”, invia un chiaro messaggio: l’Iran possiede avanzate capacità di deterrenza, salvaguardando i propri interessi in Asia e minacciando potenzialmente l’alleato statunitense Israele.

Il messaggio per Israele è convincente. Consentendo all’Iran di acquisire missili in grado di eludere il famoso sistema di difesa Iron Dome di Tel Aviv, la Russia ha di fatto neutralizzato la capacità di Israele di intercettare i missili iraniani. Questo sviluppo rappresenta una sfida significativa per Israele, che ora si trova ad affrontare la prospettiva di potenziali attacchi sul proprio territorio qualora dovesse attaccare le strutture nucleari iraniane. L’Iran ha già dimostrato la sua audacia attaccando Ain al-Assad, la base militare statunitense più estesa in Iraq, nel 2020, in risposta all’assassinio del Maggiore Generale Qassem Soleimani da parte dell’allora Presidente Donald Trump.

Di conseguenza, l’Iran ha diverse potenti carte di deterrenza:

1. Beneficia di solidi alleati in Medio Oriente che sono pronti a scendere in guerra per difendere l'”asse di resistenza” che Teheran ha stabilito.

2. Il suo arsenale di droni si è rivelato molto efficace e ha distrutto l’esercito ucraino e i suoi armamenti occidentali durante il conflitto in Ucraina, aiutando infine la Russia a riprendere il controllo del campo di battaglia.

3. Le capacità missilistiche dell’Iran hanno dimostrato il loro potenziale e la loro efficacia attraverso attacchi riusciti alle basi dell’ISIS in Siria, alle basi dei Mujahideen Khalq in Iraq e persino a una base del Mossad israeliano nel Kurdistan-Iraq.

Equipaggiando i suoi alleati con missili avanzati e precisi, l’Iran ha creato un equilibrio di terrore e deterrenza che limita la libertà di azione militare di Israele in Libano e Siria contro Hezbollah, temendo una risposta rapida e robusta.

La Russia non ha riconosciuto pubblicamente il suo coinvolgimento nel programma missilistico iraniano, poiché l’Iran ha ripetutamente cercato di negare di aver fornito i suoi droni a Mosca. Tuttavia, le azioni della Russia parlano della sua determinazione ad affrontare le rimostranze e segnano un nuovo approccio strategico nei confronti di Teheran. Il Cremlino ha aperto le porte a un Paese (l’Iran) che è rimasto saldo nelle circostanze più buie, ha ignorato le minacce statunitensi ed europee e ha dimostrato un’incrollabile convinzione che resta insensibile alle intimidazioni occidentali.

Il messaggio russo risuonerebbe con le parti interessate a Washington e Tel Aviv, cancellando ogni residua linea rossa e aprendo la strada a un futuro di cooperazione russo-iraniana senza precedenti. Questa partnership, forgiata attraverso il rispetto degli accordi, potrebbe produrre ulteriori sviluppi sorprendenti che potrebbero avere ripercussioni durature. Quando la polvere si poserà, i costi dell’adempimento dell’accordo diventeranno sempre più evidenti, rimodellando il panorama geopolitico e alterando potenzialmente le dinamiche di potere nella regione.

Di fronte alla mossa strategica della Russia, il mondo guarda con il fiato sospeso le conseguenze del possesso di missili ipersonici da parte dell’Iran. Con armamenti avanzati e un impegno incrollabile verso i propri interessi, l’Iran è pronto a proteggere la propria sovranità e a sfidare le tradizionali dinamiche di potere in Medio Oriente. Mentre le tensioni rimangono alte e la posta in gioco continua ad aumentare, l’alleanza russo-iraniana in evoluzione sta diventando un punto focale dell’attenzione internazionale, con potenziali effetti di ricaduta che si estendono ben oltre i confini di queste nazioni.