حرکت راهبردی روسیه با توانایی های هایپر سونیک‌ ایران به امریکا و اسراییل ضربه میزند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

ایران دستیابی سلاح موشکی جدیدی با توانمندهای بسیار برتر از سامانه های فعلی به نام فتاح را اعلام کرد. این موشک سرعت بین ۱۳ تا ۱۵ ماخ را دارد که در حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر در ساعت میباشد. این موفقیت ایران را جزوی از کشورهای مخصوص میگذارد به مانند روسیه، چین و کره شمالی که این تکنولوژی پیشرفته را که بسیاری از کشورهای اروپایی ندارند به دست آورده.

برای چندین سال روسیه موفق بوده که تعادل مناسبی را در خاور میانه حفظ کند و از تامین ایران با موشکهای پیشرفته خودداری کرده تا امریکاو اسراییل را ناراضی نکند. ولی این در اواسط سال ۲۰۲۲ درست پس از مناقشه روسیه با غرب در اوکراین عوض شد. در آن زمان یک قرارداد همکاری دفاعی بین ایران و روسیه امضا شد که به وسیله آن چندین هزار پهپادهای ایرانی به روسیه فرستاده شد، که من ( اللایجا مگنیر) گزارش دادم و هم چنان کمک برای تاسیس کارخانه پهپادسازی در روسیه شروع شد. روسیه متوجه شد که در این جنگ تنها است و تصمیم گرفت که با ایران همکاری کند و ایران تنها کشوری بود که میتوانست حمایت نظامی کند و از تحریم های امریکا و غرب واهمه ندارد. ایران که با غرور در مقابل غرب استادگی کند و از روسیه حمایت کند. با وجود اینکه از سال ۱۹۷۹ به بعد ایران مجبور بوده که با بیش از ۳۸۰۰ تحریم ها مقابله کند، همیشه نشان داده که حاضر است از دوستان و متحدانش حمایت کند حتی با وجود ناملامتهای بیشماری که خود تجربه میکند.

دارایی موشکهای پیشرفته فوق صوت پیشرفت بسیار مهمی است و نشاندهنده رابطه نزدیک همکاری بین دو کشور ایران و روسیه است. این پیام مشخصی را به امریکا که حضور نظامی بسیاری در اطراف جمهوری اسلامی را دارد که ایران هم توانایی های بازدارنگی‌ را دارد، می‌تواند از منافع خود در منطقه دفاع کند و حتی اگر لازم شود متحد امریکا ، اسراییل را مورد تهدید قرار دهد.

پیام برای اسراییل بسیار قوی و مشخص است. چون روسیه موفق بوده که ایران را با تجهیزاتی تامین کند که گنبد آهنین اسراییل را بی تاثیر کند‌ و

این برای اسراییل چالش سنگین است چون اگر به تاسیسات اتمی ایران حمله کند احتمال حملات در خاک خود را خواهد داشت. ایران شجاعت خود را با حمله به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی امریکا عین الاسد را در سال ۲۰۲۰ در واکنش به شهادت سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ نشان داد.

در نتیجه ایران چندین گزینه های مختلف بازدارندگی‌‌ را در اختیار دارد:

۱) ایران از متحدان قابل اعتماد در منطقه بهره مند است که حاضر رفتن به جنگ برای دفاع از محور مقاومت که توسط ایران تشکیل شده مییاشند.

۲) ایران دارای پهپادهای بسیار پیشرفته است که باعث ناراحتی و مشکلات برای ارتش اوکراین و متحدان غربی او شدند و حقیقتا باعث شدند که روسیه بتواند مدیریت و موفقیت میدان جنگ را کسب کند.

۳)توانایی های موشکی ایران در جنگ‌های علیه داعش در سوریه، مجاهدین خلق در عراق و حتی در پایگاه موساد اسراییل در‌کرستان عراق آشکارا نشان داده شده.

ایران متحدان خود را با موشکهای پیشرفته و دقیق تامین کرده و‌ در نتیجه تعادل ترس و بازدارندگی ایجاد شده که آزادی عملیات نظامی اسراییل در سوریه و لبنان را بر علیه حزب الله کاهش می‌دهد چون از واکنش ترس دارند.

روسیه به طور رسمی شرکت خود را در برنامه موشکی ایران اعلام نکرده، همانطور که ایران همیشه از تامین پهپادها را برای روسیه انکار کرده. با اینحال این عمل روسیه واضحا نشان می‌دهد که تا چه اندازه روسیه مصصم است تا تلافی مشکلات را انجام دهد و در خود را به کشوری باز کرده که در سخترین موقعیتها پایداری نشان می‌دهد و به تهدیدات امریکا و اروپا اهمیتی نمیدهد و اعتقاد تزلزل ناپذیر نشان داده.

پیام روسیه را مقامات در امریکا و اسراییل به خوبی دریافت می‌کنند و دیگر هیچ خط قرمزی نمانده و در آینده همکاری بین ایران و روسیه ادامه خواهد داشت. این همکاری که از طریق اجرای توافقات صورت خواهد گرفت امکان دارد تحولات بیشتری با عواقب ماندنی را ایجاد کند. و پس از مدتی، تغییر شکل چشم انداز ژیو پلیتیکی مشاهده می‌شود و احتمالا تعادل قدرت در منطقه تغییر میکند.

در مقابل حرکت راهبردی روسیه، دنیا با اشتیاق در اختیار داشتن موشک های مافوق صوت توسط ایران را تماشا میکند. با تجهیزات پیشرفته و تعهد کامل به منافع خود، ایران آمادگی کامل برای دفاع از حاکمیت و استقلال خود و چالش قدرتهای حاکم قبلی در خاور میانه را دارد. از انجایی که بسیار تنش وجود دارد و ارزش موفقیت بسیار بالا است، اتحاد بین ایران و روسیه توجه بین المللی را جلب کرده و امکان اینکه عواقب این اتحاد به خارج از مرزهای این دوکشور باشد بسیار زیاد است.