Chances dos EUA de retornar ao acordo nuclear com o Irã diminuem

Enquanto isso, o governo dos EUA está se reaproximando cautelosamente do Oriente Médio para corrigir as políticas e decisões do presidente Joe Biden desde que assumiu o cargo, já que sua abordagem inicial era distanciar os EUA da Arábia Saudita, que ele considerava um reino “pária”. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou o príncipe saudita Mohammed Salman para buscar o apoio dos líderes árabes, mas foi recebido com posições firmes e resolutas a favor da não exclusão, abraçando a causa síria e palestina, fortalecendo a tomada de decisões árabes, buscando uma aproximação com o Irã e distanciando-se da normalização com Israel, que perdeu sua utilidade.

É essencial reconhecer a resiliência da Rússia diante do conflito ucraniano, no qual, diante de cinquenta países que reuniram todas as suas capacidades econômicas e militares (sem enviar brigadas), deixou intacta sua economia, enquanto as economias ocidentais sofreram. Essa resiliência sinalizou o início do declínio da hegemonia americana sem que nenhum outro país a substituísse. Em vez disso, as nações procuram se organizar priorizando o comércio, a indústria, o desenvolvimento da infraestrutura e as trocas de moeda local, reduzindo assim sua dependência das políticas de derrubada de regimes, que são brandas e promovem guerras, lideradas pelos Estados Unidos.

Esses fatores forçaram os Estados Unidos a reconsiderar seu relacionamento com o Irã, que está buscando recuperar o acesso a seus fundos congelados, estimados em pelo menos de US$ 180 bilhões, e a ter as sanções suspensas para recuperar uma posição forte nos mercados globais. Após várias reuniões indiretas com autoridades iranianas em Omã, os objetivos dos EUA podem ser limitados à libertação de prisioneiros americanos em troca da facilitação da liberação de alguns dos fundos congelados do Irã.

O interesse do Irã no engajamento com os Estados Unidos está focado apenas no comércio, nada mais e nada menos. O Irã quer um retorno ao acordo nuclear original, não uma alternativa temporária ou um mini-acordo. Em negociações intermediadas por Omã e Qatar, o Irã concordou em retomar a produção de urânio enriquecido com 3,67% de pureza e suspender a produção do enriquecimento de 60% que conseguiu, exceto para necessidades específicas de pesquisa médica radiológica, energia, radiofarmácia, pesquisa científica, agricultura e vários setores nucleares.

Além disso, o Irã acumulou uma quantidade significativa de água pesada, mais de 20 mil toneladas (enquanto o acordo nuclear permite que o Irã retenha apenas 130 toneladas), e os Estados Unidos expressaram interesse em comprá-la, conforme confirmado por Behrouz Kamalvandi, porta-voz oficial da Organização de Energia Atômica do Irã.

Além disso, a recente descoberta de jazidas de lítio no Irã, com uma estimativa de 8,5 milhões de toneladas na província de Hamedan, a oeste de Teerã, coloca o Irã como a segunda maior reserva do mundo, depois do Chile (que tem 9,2 milhões de toneladas). Essa descoberta apresenta ao Irã uma oportunidade atraente para os principais países industrializados, mitigando efetivamente o impacto de longo prazo das sanções ocidentais. O lítio, muitas vezes chamado de “ouro branco”, é de imensa importância na produção de baterias, veículos elétricos (com alta demanda na Europa), drones, computadores, telefones celulares, painéis solares, armazenamento de energia e no setor de defesa. Como resultado, as reservas substanciais de lítio do Irã são vitais para os principais participantes, como os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Europa.

Quanto às discussões sobre o possível retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear, esse desenvolvimento já existe há algum tempo. Os Estados Unidos reiteram seu interesse contínuo em impedir que o Irã adquira armas nucleares. No entanto, o Irã está preocupado com sua economia em dificuldades e com a necessidade de expandir seu acesso aos mercados globais, mesmo que isso signifique forjar laços fortes além do hemisfério ocidental (Ásia, África e América Latina). O Irã depende de suas exportações, que aumentaram no ano passado, para países do Sul global. Além disso, a produção de petróleo do Irã atingiu 3 milhões de barris por dia, metade dos quais é exportada. Há sinais de que a economia iraniana está sofrendo menos com as sanções do que os EUA gostariam.

É um desafio para os Estados Unidos e Israel aceitar a reentrada do Irã na arena internacional, onde pode recuperar sua posição econômica, reintegrar-se aos mercados de energia e atrair investidores europeus que saíram às pressas por causa das sanções dos EUA. O Irã conseguiu estabelecer uma equação de dissuasão enquanto suportava sanções paralisantes e cultivou esferas de influência e alianças sólidas que desafiam as políticas dos EUA e ameaçam Israel. Os oponentes do Irã temem a crescente influência do país, que só aumentará à medida que o Irã se recuperar totalmente, que os ativos congelados do Irã forem liberados e que o Irã retornar ao mercado internacional. Portanto, da perspectiva de Washington e Tel Aviv, um retorno ao acordo nuclear e o cumprimento de seus termos parecem implausíveis.

Como resultado, se os Estados Unidos continuarem a se esquivar de um compromisso sério, como têm feito desde 2018, e não respeitarem um acordo assinado por grandes potências (Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China), isso não será vantajoso para eles. O declínio do império americano, os recursos naturais do Irã, incluindo metais preciosos, energia e produtos exportáveis, afastarão ainda mais o Irã do Ocidente. Essa erosão da influência ocidental acabará por minar a eficácia das sanções a longo prazo. Portanto, é do interesse dos Estados Unidos voltar à mesa de negociações enquanto ainda têm uma posição de influência, mesmo que reduzida. Caso contrário, a janela de oportunidade do lado iraniano se fechará rapidamente ou se tornará sem sentido.