Comprendere la complessità: Perché alcuni oppositori delle guerre e delle invasioni statunitensi non sono dalla parte dell’Ucraina.

Di Elijah J. Magnier

Nel conflitto in corso in Europa, c’è una notevole divisione tra coloro che si oppongono alle guerre, alle invasioni e alla responsabilità del Pentagono e delle agenzie di intelligence statunitensi nel rovesciamento dei regimi in tutto il mondo e nell’occupazione russa di parte dell’Ucraina. Sebbene molti individui si oppongano fermamente agli interventi militari americani e alle conseguenze distruttive che essi comportano, non tutti sono dalla parte dell’Ucraina in questo particolare conflitto. Al contrario, alcuni individui hanno assunto una posizione controversa, difendendo o astenendosi dal condannare le azioni della Russia in Ucraina. Ciò solleva una domanda fondamentale: Perché coloro che si oppongono alle guerre statunitensi non si schierano necessariamente con l’Ucraina in questa situazione?

Dal febbraio 2022, la Russia ha occupato e combattuto per annettere il territorio ucraino violando le norme internazionali e la sovranità territoriale. Questa occupazione russa può essere vista come una scomoda contraddizione per gli oppositori delle guerre americane e per la storia dell’esercito statunitense nell’occupazione di altri Paesi. Questo atteggiamento non si basa su un’applicazione selettiva del diritto internazionale o delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Deriva da una più ampia disillusione nei confronti del disprezzo delle superpotenze per il diritto internazionale e della loro capacità di trovare giustificazioni per invadere altri Stati ed estendere la loro influenza oltre i confini nazionali. Questi atti di guerra e di colpo di Stato hanno causato perdite umane significative e instabilità in varie regioni del mondo.

I critici dell’intervento militare statunitense citano spesso esempi del passato a sostegno delle loro argomentazioni. Anche i politici statunitensi usano argomenti simili per rivendicare la presidenza, ma fanno esattamente come i loro predecessori per mantenere il potere dell’establishment. Infatti, criticando il suo predecessore, il Segretario di Stato Hillary Clinton, l’ex Presidente Donald Trump ha sottolineato come il Medio Oriente abbia subito un significativo deterioramento della stabilità durante il suo mandato. Ha citato l’ascesa dell’ISIS, i disordini in Libia, il controllo dell’Egitto da parte dei Fratelli Musulmani, il caos in Iraq e la ricerca di armi nucleari da parte dell’Iran. Trump ha sostenuto che questi risultati sono il frutto dell’interventismo americano, sottolineando che le guerre nella regione non hanno fatto altro che destabilizzarla ulteriormente. Ha inoltre criticato l’invasione dell’Iraq con falsi pretesti, sottolineando che l’esistenza di armi di distruzione di massa era una menzogna.

I commenti di Trump sono stati ripresi dall’altra parte dell’Atlantico. L’ex primo ministro britannico Tony Blair, che ha guidato il suo Paese nella guerra in Iraq, ha confessato il suo mea culpa. A distanza di due decenni, Blair ha ammesso di aver commesso un errore e che l’intelligence ha indotto il Paese a una guerra in Iraq che ha ucciso centinaia di migliaia di civili. Ma la domanda è: chi chiede conto a questi leader occidentali? Chi, se mai, di questi alti responsabili delle decisioni sarà mai perseguito per i loro omicidi di massa e la distruzione di nazioni solo per mantenere la solidarietà, anche se in missioni sbagliate?

Le successive azioni delle amministrazioni americane, compresi i presidenti George Bush, Barack Obama e Donald Trump, hanno rafforzato la percezione che gli Stati Uniti si considerino al di sopra della legge ed evitino di rendere conto del proprio operato. Questa percezione è rafforzata dal sostegno dell’amministrazione statunitense ad azioni israeliane come il bombardamento della Siria, l’assassinio di scienziati iraniani, l’affamamento delle popolazioni attraverso sanzioni paralizzanti e l’occupazione di terre palestinesi, libanesi e siriane. Negli anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno agito secondo i propri interessi, cercando di estendere la propria influenza a livello globale, soprattutto per contrastare l’Unione Sovietica e mantenere la propria leadership mondiale.

Da questo punto di vista, l’attuale coinvolgimento dell’America in Ucraina non si limita a impedire al presidente russo Vladimir Putin di ottenere il controllo di qualche migliaio di chilometri. Si tratta invece di un’opportunità per gli Stati Uniti di riaffermare la propria leadership sull’Europa sotto il comando politico e militare degli Stati Uniti, come ha affermato il presidente Joe Biden. È anche una decisione strategica per separare l’Europa dalla Russia e per inviare un messaggio occidentale forte e unito a una Cina in ascesa. Tuttavia, l’America non ha considerato che trascinare la Russia in una guerra prolungata in Ucraina porterebbe al coinvolgimento di Washington in un conflitto costoso e incerto, soprattutto se l’Ucraina dovesse pagare un prezzo pesante. Il fatto che l’economia europea abbia sofferto poco o che le infrastrutture ucraine siano state distrutte non influisce sull’economia, sulla sicurezza e sulla posizione dominante degli Stati Uniti.

Ecco perché è un vantaggio per gli Stati Uniti cercare di far proseguire la guerra il più a lungo possibile. Il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland ha dichiarato che la guerra potrebbe durare “6 o 16 anni”, il che dimostra chi sono i veri decisori, chi sta orchestrando la guerra e chi non si preoccupa delle conseguenze. Nessun accordo di pace è attraente per gli Stati Uniti finché la Russia non urla di dolore.

In un discorso ai leader africani, il presidente Vladimir Putin ha presentato i documenti firmati dal capo mediatore ucraino, dopo la mediazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questi documenti indicavano che era stata concordata una bozza di trattato di pace di diciotto paragrafi per l’aprile 2022. L’accordo prevedeva il ritiro della Russia dalla periferia di Kiev e la restituzione dei veicoli blindati in cambio dell’impegno dell’Ucraina a non chiedere l’adesione alla NATO ma a ricevere garanzie di sicurezza da diversi Paesi. Sebbene un simile accordo avrebbe potuto essere umiliante per l’Ucraina, l’orgoglio ha la precedenza in politica e nel salvare la vita di centinaia di migliaia di persone. L’Ucraina sta combattendo principalmente con uomini ucraini (con qualche migliaio di mercenari), ma tutti i piani militari e le armi provengono dall’Occidente, che gestisce il Paese. Non c’è orgoglio nell’essere uno Stato vassallo degli USA e per la leadership ucraina sacrificare una generazione sul campo di battaglia per rimandare i colloqui di pace al tavolo dei negoziati. È così che finiscono tutte le guerre, non importa quanto tempo ci voglia.

Ma le pressioni occidentali, esemplificate dalla visita del primo ministro britannico Boris Johnson a Kiev, hanno esplicitamente esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a interrompere i negoziati. Inoltre, l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennet, coinvolto nei negoziati russo-ucraini, ha rivelato che “c’è stata una decisione legittima da parte dell’Occidente di mantenere la pressione su Putin”. Ha ammesso di aver agito come mediatore, ma ha insistito sul fatto che tutte le sue azioni erano “coordinate nei dettagli con Stati Uniti, Germania e Francia”. L’Occidente mirava a perpetuare il conflitto.

Gli ultimi sviluppi del conflitto, con l’offensiva iniziale dell’esercito ucraino che rispecchia l’esperienza dell’esercito russo nelle prime fasi, hanno implicazioni internazionali significative. Le forze d’attacco hanno bisogno di un numero di truppe 4-5 volte superiore a quello dei difensori. Se la punta di diamante ucraina crolla e le forze russe si dimostrano resistenti, sarebbe una perdita sul campo di battaglia per gli Stati Uniti e i loro alleati. Il comandante delle forze congiunte statunitensi Mark Milley ha dichiarato che 60.000 ucraini sono stati addestrati in 33 Paesi di tre continenti. Ma ciò che l’esercito ucraino ha fatto con il suo contrattacco è stato indebolire le sue forze d’attacco di punta sulle robuste linee difensive della Russia, il che rappresenta una perdita sul campo di battaglia per l’America e i suoi alleati.

Un tale risultato (l’Occidente che perde la guerra) ha profonde implicazioni per l’ordine occidentale. Mette in discussione la nozione di unilateralismo recentemente riconosciuta da molti leader europei ed evidenzia i limiti dei Paesi potenti nell’imporre la propria volontà senza doverne rendere conto. Questa consapevolezza incoraggia i Paesi cresciuti sotto l’ombrello americano a rompere il silenzio e ad accusare gli Stati Uniti di essere il principale violatore del diritto internazionale senza assolvere la Russia dalle sue azioni in Ucraina.

Il non stare dalla parte dell’Ucraina riflette il desiderio di dare una lezione necessaria agli Stati Uniti e di ritenerli responsabili delle loro politiche distruttive e del loro porsi al di sopra di ogni legge. Si tratta di un’iniziativa che richiama la necessità di riorganizzare un ordine mondiale, non occidentale, e di un rispetto vincolante del diritto internazionale, lontano da un’interpretazione statunitense del diritto internazionale adattata alle politiche di Washington. Questo obiettivo ha un prezzo elevato, che l’Ucraina ha deciso di pagare. Come i Paesi dell’Europa orientale, dopo la perestrojka e la fine del Patto di Varsavia, Kiev si è affrettata a entrare nell’alleanza occidentale per migliorare le proprie condizioni di vita e ricevere il sostegno delle nazioni occidentali, soprattutto dell’Unione Europea. Il prezzo dell’amicizia con gli Stati Uniti è alto.

Una vittoria degli Stati Uniti in Ucraina significherebbe l’espansione del dominio globale, la possibilità di ulteriori colpi di stato, la punizione di individui e nazioni, la preparazione di successivi conflitti, soprattutto con la Cina, e la continua violazione del diritto internazionale. Per questi motivi, la maggior parte dei Paesi sotto l’ingiusto controllo americano non si è unita all’alleanza statunitense per punire la Russia. Ciò dimostra che questi Paesi vogliono o la sconfitta dell’America o la nascita di un mondo multipolare che possa liberarli dall’umiliazione, dal dominio, dalle uccisioni e dalle punizioni imposte dagli Stati Uniti a coloro che si oppongono alle loro politiche. L’obiettivo finale è impedire agli Stati Uniti di rubare le risorse naturali degli altri Paesi, vivere in pace e porre fine a un’era di guerre che hanno stremato il mondo.

Le conseguenze di questo conflitto si ripercuotono non solo in Ucraina, ma anche nel più ampio panorama geopolitico. La perdita dell’Ucraina a favore dell’influenza russa avrebbe implicazioni significative per l’Europa, mettendo in discussione l’unità e la sicurezza della NATO e dell’Unione Europea. Minerebbe la credibilità dell’impegno dell’Occidente a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale dei suoi alleati. L’incapacità di impedire l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 ha già inferto un duro colpo alle norme consolidate dell’ordine e del dominio occidentale. L’Europa imparerebbe anche che le sue politiche manipolative hanno contribuito al colpo di Stato in Ucraina nel 2014, dimostrando che i leader europei violano le leggi e gli accordi internazionali, esponendo i suoi doppi standard e distruggendo la fiducia che altre nazioni possono avere nel continente.

Infatti, l’applicazione selettiva di principi e accordi, come l’inosservanza degli accordi di Minsk 1-2 o il rifiuto delle proposte di pace russe, solleva dubbi sulla credibilità e la legittimità delle azioni occidentali. Ciò alimenta lo scetticismo degli oppositori delle guerre e delle invasioni statunitensi, che vedono nel conflitto ucraino un altro esempio di paesi potenti che manipolano le norme internazionali per promuovere i propri interessi.

Inoltre, il conflitto in Ucraina è diventato un campo di battaglia per ambizioni geopolitiche più ampie. Gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Biden, vedono la situazione come un’opportunità per riaffermare la propria leadership in Europa e contrastare l’ascesa della Cina. Sostenendo l’Ucraina, gli Stati Uniti mirano a unire la NATO e i Paesi dell’Europa orientale contro la Russia, consolidando la propria posizione e influenza regionale. Tuttavia, il perseguimento di questi obiettivi più ampi fa passare in secondo piano il costo umano del conflitto e la devastazione subita dal popolo ucraino.

Tuttavia, la responsabilità della leadership ucraina nel perpetuare il conflitto deve essere affrontata. L’obiettivo dell’Occidente di propagandare la guerra è stato possibile solo con il consenso e il sostegno dei funzionari ucraini. Si teme che l’Occidente possa esercitare pressioni o addirittura rimuovere i funzionari ucraini che si oppongono alla prosecuzione del conflitto o cercano una soluzione diplomatica. Ciò solleva interrogativi su quanto siano rispettate la sovranità e l’autonomia dell’Ucraina nel perseguire obiettivi geopolitici.

In sintesi, coloro che si oppongono alle guerre e alle invasioni statunitensi non si schierano completamente al fianco dell’Ucraina nel suo conflitto con la Russia, riflettendo il desiderio di ritenere gli Stati Uniti responsabili delle loro azioni passate e il desiderio di un ordine internazionale più equilibrato e giusto. Ciò sottolinea la complessità delle dinamiche geopolitiche e le molteplici considerazioni in gioco, soprattutto quando si evidenzia il ruolo degli Stati Uniti nel provocare la Russia per consegnarle un’altra sconfitta in Afghanistan. Il conflitto in Ucraina ha implicazioni di vasta portata per le dinamiche di potere globali, le norme internazionali e la ricerca di un mondo più stabile e pacifico, lontano dall’egemonia unilaterale degli Stati Uniti.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...