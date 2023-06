Il “chef di Putin” ha servito il suo ultimo pasto in Russia: Cosa ha scatenato la rivolta contro il Cremlino?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

fiume Eufrate per inseguire i resti dell’ISIS, si sono trovate di fronte ad attacchi aerei americani che hanno causato significative perdite tra i contractor russi. La leadership di Wagner ha accusato il Cremlino di non essersi coordinato efficacemente con il quartier generale di Hmeimim, la base russa nella Siria occidentale, e con la leadership americana che occupa la Siria nord-orientale. L’incidente, che il Cremlino ha minimizzato come danno collaterale, ha ulteriormente teso le relazioni tra le due entità.

Nonostante il sanguinoso incidente, le relazioni tra il Ministero della Difesa e le forze Wagner, una ONG militare, sono rimaste collaborative. La Russia ha continuato a utilizzare il Wagner in diverse aree di influenza, tra cui Sudan, Libia, Africa centrale e Mali. Il Cremlino si è servito della Wagner per eludere le responsabilità ufficiali quando necessario, più o meno come il Pentagono si è servito della cosiddetta “Blackwater” in varie parti del mondo, in particolare durante l’invasione dell’Iraq.

La guerra in Ucraina ha messo in luce la vulnerabilità dell’esercito russo, che è stato colto di sorpresa dalle tattiche occidentali utilizzate contro di esso. La presenza di cinquanta Paesi occidentali esperti in guerra, che dirigevano le operazioni militari in Ucraina dalla base tedesca di Ramstein, ha permesso loro di sfruttare le debolezze dell’esercito russo. Il Presidente Putin si è reso conto che il suo esercito non era all’altezza delle sue ambizioni politiche e che per far fronte a queste sfide era necessario uno sforzo di ricostruzione e riarmo, ovvero modernizzare l’efficacia militare, il comando e le istituzioni. Ritirarsi dall’Ucraina e ammettere la sconfitta non era un’opzione, e Putin sta cogliendo l’opportunità di introdurre le riforme tanto necessarie.

In queste circostanze, il Cremlino si è rivolto alle Forze Wagner, composte da combattenti esperti e ufficiali superiori in pensione. Comprende anche unità speciali in disarmo che hanno svolto un ruolo importante nella battaglia di Bakhmut in Ucraina. Ma l’attenzione dei media occidentali su Bakhmut ha distolto l’attenzione da altri fronti. Il rifiuto degli Stati Uniti e dei suoi alleati di permettere alle forze ucraine di ritirarsi dalla città strategica ha portato a combattimenti prolungati che alla fine si sono conclusi a favore della Russia dopo diversi mesi.

Mentre la narrazione della guerra era di competenza del portavoce del ministero della Difesa, il comandante Wagner ha cercato di stabilire una propria presenza mediatica. Ha iniziato ad apparire sui social media, fornendo dettagli sulla battaglia di Bakhmut e sottolineando i successi delle sue truppe. Queste azioni hanno aumentato il morale russo, mentre la popolazione consumava informazioni e immagini che ritraevano le lente ma costanti vittorie di Wagner sul campo di battaglia. Prigozhin iniziò a criticare i vertici militari, accusandoli in particolare di non aver fornito le munizioni necessarie durante la battaglia. Minacciò persino di ritirare le sue forze da Bakhmut se non avessero ricevuto le munizioni necessarie. Prigozhin ha preso di mira il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, accusandolo di negligenza e corruzione. La comunità internazionale ha preso atto dei commenti di Prigozhin e del destino di Bakhmut, riconoscendo che il vero campo di battaglia si estendeva per oltre mille chilometri da Lugansk e Donetsk a Zaporizhia.

Rendendosi conto che la battaglia di Bakhmut si stava concludendo, il Cremlino iniziò ad aggiungere il personale di Wagner alle proprie liste, compresi quelli con precedenti penali, nel tentativo di riprendere il controllo di queste forze e minare l’influenza di Prigozhin. Mentre la battaglia volgeva al termine, il comandante di Wagner iniziò a discutere il ritiro delle sue forze dall’Ucraina, segnalando indirettamente il piano del Cremlino di rimuoverlo dalla scena. Prigozhin credeva che la sua popolarità dopo la vittoria di Bakhmut avrebbe impedito a Mosca di emarginarlo. Ignorando il fatto che nessuno è indispensabile, il leader di Wagner ha affermato che i suoi soldati erano tornati in Russia per fare acquisti e che la popolazione offriva loro beni gratuiti, sottolineando il declino della popolarità del suo movimento. Il governo russo aveva persino autorizzato un’ampia pubblicità che esortava la gente a unirsi a Wagner, che fu prontamente rimossa da tutte le città russe dopo la rivolta.

Meno di due settimane prima, il comandante delle forze di Wagner aveva annunciato che si sarebbe ritirato dal fronte in Ucraina e si sarebbe trasferito nella città meridionale di Rostov durante la breve rivolta. Ha dislocato le sue truppe presso il centro di comando e controllo nel centro della città e presso l’aeroporto militare, il tutto senza alcuna resistenza da parte delle forze regolari.

Tuttavia, non era chiaro come Prigozhin, che comandava poche migliaia di combattenti, potesse controllare una città così grande (Rostov è geograficamente più grande del Belgio e cinque volte il Libano). Inoltre, ha inviato solo una parte delle sue forze in un convoglio verso Mosca, che dista 1.000 chilometri da Rostov e ospita 25 milioni di persone e il grosso delle forze armate russe.

Il fatto che Prigozhin avesse bisogno di un piano più strategico rispetto alla ricerca di attenzione e all’affidamento a Putin per negoziare con lui è diventato chiaro mentre il suo convoglio si muoveva lungo la M4 verso la capitale, Mosca. Nonostante i potenziali danni che potrebbero essere causati da uno scontro tra le truppe regolari e le forze speciali di Wagner, la ribellione era mal assortita fin dall’inizio. La situazione ha evidenziato l’apparente incapacità della leadership russa di controllare gli affari interni.

Gli eventi in Russia sono significativi perché Prigozhin ha distolto l’attenzione dalla guerra in Ucraina senza necessariamente influenzare le dinamiche sul campo di battaglia. Aveva giurato di “distruggere tutti coloro che lo ostacolano”. Tuttavia, la presenza di un piccolo numero di sue forze a Rostov non era destinata a ottenere grandi risultati.

Lo stallo di Prigozhin con il Presidente Putin e la sua sconsiderata ostentazione gli sono costati una notevole popolarità. Putin ha risolto la questione rapidamente, dimostrando la coesione della sua leadership e sedando efficacemente la ribellione dei Wagner prima che sfuggisse di mano. Prigozhin, il leader delle forze mercenarie spinto dal guadagno economico, lascia ora la Russia, dove ha fatto fortuna, per un futuro incerto in Bielorussia. L’attenzione si sposta ora sulla riorganizzazione dello Stato russo, che impara dagli errori del passato e si prepara a gestire le riforme interne e la guerra in corso con l’Occidente.

Nel giro di una notte, Wagner si è trasformato agli occhi dei media occidentali da “sporco gruppo terroristico mercenario” a “forza che combatte la corruzione russa”. Gli osservatori occidentali che speravano in una rivolta prolungata sono rimasti delusi quando questa si è rapidamente conclusa prima della fine della giornata. La consueta freddezza del Presidente Putin nelle crisi ha fatto presagire un futuro incerto per l’organizzazione Wagner e per il suo ex leader, a meno che Prigozhin non riesca a trovare finanziatori stranieri che sostengano la sua sfida al Cremlino. Ma l’euforia in Occidente è durata poco, perché il leader di Wagner, noto come “lo chef di Putin” (perché possiede ristoranti e società di catering che forniscono servizi al Cremlino), ha consumato il suo ultimo pasto in Russia.

Gli sviluppi in Russia ricordano l’importanza della ribellione di Prigozhin, che ha temporaneamente spostato l’attenzione dalla scena ucraina. Resta da vedere come lo Stato russo, dopo aver rapidamente contenuto la ribellione, correggerà gli errori del passato, porterà avanti le riforme interne e gestirà il conflitto in corso con le potenze occidentali.