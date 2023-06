El “chef de Putin” sirvió su última comida en Rusia: ¿Qué desencadenó la revuelta contra el Kremlin?

Subscribe to get access

tentadas a cruzar el río Éufrates en persecución de los restos del ISIS, se enfrentaron a ataques aéreos estadounidenses que causaron importantes bajas entre los contratistas rusos. Los dirigentes de Wagner acusaron al Kremlin de no coordinarse eficazmente con el cuartel general de Hmeimim, la base rusa en el oeste de Siria, y con los dirigentes estadounidenses que ocupaban el noreste de Siria. El incidente, que el Kremlin minimizó como daños colaterales, tensó aún más las relaciones entre ambas entidades.

A pesar del sangriento incidente, la relación entre el Ministerio de Defensa y las fuerzas de Wagner, una ONG militar, siguió siendo de cooperación. Rusia siguió utilizando a Wagner en diversas zonas de influencia, como Sudán, Libia, África Central y Mali. El Kremlin utilizó a Wagner para eludir la responsabilidad oficial cuando fue necesario, de forma muy similar a como el Pentágono utilizó a las denominadas “Blackwater” en diversas partes del mundo, sobre todo durante la invasión de Irak.

La guerra de Ucrania puso de manifiesto la vulnerabilidad del ejército ruso, que se vio sorprendido por las tácticas occidentales empleadas contra él. La presencia de cincuenta países occidentales experimentados en la guerra, dirigiendo las operaciones militares en Ucrania desde la base alemana de Ramstein, les permitió explotar las debilidades del ejército ruso. El Presidente Putin se dio cuenta de que su ejército no estaba a la altura de sus ambiciones políticas y que era necesario un esfuerzo de reconstrucción y rearme para hacer frente a estos desafíos, es decir, modernizar la eficacia militar, el mando y las instituciones. Retirarse de Ucrania y admitir la derrota no era una opción, y Putin está aprovechando la oportunidad para introducir reformas muy necesarias.

En estas circunstancias, el Kremlin ha recurrido a las Fuerzas Wagner, formadas por combatientes experimentados y oficiales superiores retirados. También incluye unidades especiales desmanteladas que desempeñaron un papel importante en la batalla de Bajmut, en Ucrania. Pero el hecho de que los medios de comunicación occidentales se centren exclusivamente en Bajmut ha desviado la atención de otros frentes. La negativa de Estados Unidos y sus aliados a permitir que las fuerzas ucranianas se retiraran de la estratégica ciudad dio lugar a prolongados combates que finalmente terminaron a favor de Rusia después de varios meses.

Aunque la narrativa de la guerra era responsabilidad de su portavoz en el Ministerio de Defensa, el comandante Wagner trató de establecer su propia presencia mediática. Empezó a aparecer en las redes sociales, dando detalles de la batalla de Bajmut y destacando los logros de sus tropas. Estas acciones elevaron la moral rusa a medida que la población consumía información e imágenes que describían las lentas pero constantes victorias de Wagner en el campo de batalla. Prigozhin empezó a criticar a la cúpula militar, acusándola en particular de no haber suministrado la munición necesaria durante la batalla. Incluso amenazó con retirar sus fuerzas de Bajmut si no recibían la munición que necesitaban. Prigozhin apuntó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, acusándolo de negligencia y corrupción. La comunidad internacional tomó nota de los comentarios de Prigozhin y del destino de Bajmut, reconociendo que el verdadero campo de batalla se extendía a lo largo de más de mil kilómetros, desde Lugansk y Donetsk hasta Zaporizhia.

Al darse cuenta de que la batalla de Bajmut se acercaba a su fin, el Kremlin empezó a añadir personal de Wagner a sus propias listas, incluidos aquellos con antecedentes penales, en un intento de recuperar el control de estas fuerzas y socavar la influencia de Prigozhin. A medida que la batalla se acercaba a su fin, el comandante de Wagner empezó a discutir la retirada de sus fuerzas de Ucrania, señalando indirectamente el plan del Kremlin de eliminarle de la escena. Prigozhin creía que su popularidad tras la victoria de Bajmut impediría a Moscú marginarle. Ignorante de que nadie es imprescindible, el líder de Wagner afirmó que sus soldados habían regresado a Rusia para ir de compras y que el pueblo les ofrecía productos gratis, lo que ponía de manifiesto la menguante popularidad de su movimiento. El gobierno ruso había permitido incluso una amplia publicidad instando a la gente a unirse a Wagner, que fue rápidamente retirada de todas las ciudades rusas tras el levantamiento.

Menos de dos semanas antes, el comandante de las fuerzas de Wagner había anunciado que se retiraba del frente en Ucrania y se trasladaba a la ciudad meridional de Rostov durante el breve levantamiento. Estacionó sus tropas en el centro de mando y control del centro de la ciudad y en el aeropuerto militar, todo ello sin resistencia alguna por parte de las fuerzas regulares.

Sin embargo, no estaba claro cómo Prigozhin, que comandaba a unos pocos miles de combatientes, iba a controlar una ciudad tan grande (Rostov es geográficamente más grande que Bélgica y cinco veces el tamaño del Líbano). Además, sólo envió una fracción de sus fuerzas en un convoy hacia Moscú, que está a 1.000 kilómetros de Rostov y alberga a 25 millones de personas y al grueso de las fuerzas armadas rusas.

El hecho de que Prigozhin necesitaba un plan más estratégico que buscar atención y confiar en que Putin negociara con él quedó claro a medida que su convoy avanzaba por la M4 hacia la capital, Moscú. A pesar de los posibles daños que podría causar un enfrentamiento entre las tropas regulares y las fuerzas especiales de Wagner, la rebelión estaba desajustada desde el principio. La situación puso de manifiesto la aparente incapacidad de los dirigentes rusos para controlar los asuntos internos.

Los acontecimientos en Rusia son significativos porque Prigozhin desvió la atención de la guerra en Ucrania sin afectar necesariamente a la dinámica en el campo de batalla. Había jurado “destruir a todos los que se interpusieran en su camino”. Sin embargo, la presencia de un pequeño número de sus fuerzas en Rostov no pretendía conseguir gran cosa.

El enfrentamiento de Prigozhin con el presidente Putin y su irreflexiva grandilocuencia acabaron por costarle una considerable popularidad. Putin resolvió el asunto rápidamente, demostrando la cohesión de su liderazgo y sofocando eficazmente la rebelión de Wagner antes de que se le fuera de las manos. Prigozhin, líder de las fuerzas mercenarias movido por el afán de lucro, abandona ahora Rusia, donde hizo fortuna, por un futuro incierto en Bielorrusia. La atención se centra ahora en la reorganización del Estado ruso, que aprende de los errores del pasado y se prepara para afrontar las reformas internas y la guerra con Occidente.

De la noche a la mañana, Wagner pasó de ser, a ojos de los medios de comunicación occidentales, un “sucio grupo terrorista mercenario” a una “fuerza que lucha contra la corrupción rusa”. Los observadores occidentales que esperaban un levantamiento prolongado se sintieron decepcionados cuando se puso fin rápidamente antes de que acabara el día. La habitual frialdad del presidente Putin en las crisis auguraba un futuro incierto a la organización Wagner y a su antiguo líder, a menos que Prigozhin encontrara apoyos extranjeros que respaldaran su desafío al Kremlin. Pero la euforia en Occidente duró poco, ya que el líder de Wagner, conocido como “el chef de Putin” (porque es propietario de restaurantes y empresas de catering que prestan servicios al Kremlin), ofreció su última comida en Rusia.

Los acontecimientos en Rusia sirven para recordar la importancia de la rebelión de Prigozhin, que ha desviado temporalmente la atención del escenario ucraniano. Queda por ver cómo el Estado ruso, tras haber contenido rápidamente la rebelión, corregirá los errores del pasado, proseguirá las reformas internas y gestionará el actual conflicto con las potencias occidentales.