علاوه براین، اروپا از بحران شدید اقتصادی و ناآرامی های داخلی رنج میبرد که باعث نگرانی مقامات و مردمان است. به دلیل حمایت از اوکراین حتی تحت بسیار فشار از سوی امریکا، تاثیر بسیاری در محبوبیت مقامات و مالی دارد همانطور که رییس جمهور مجارستان ویکتور اوربان بیان کرد. در نتیجه مقابله مستقیم نظامی بر علیه روسیه اروپا را به سوی آینده تباه اور میکشاند که البته برای هیچ کدام از کشورهای اروپایی قابل قبول نیست.با اینکه امریکا تا حدی موفق بوده که فنلاند را جزو ناتو کند ولی هنوز نتوانسته روسیه را به زانو بیاورد. در عوض روسیه بیشتر به سوی چین و دیگر کشورها کشیده شده و سلطه گری تمام دنیا را که در سال‌های ۱۹۸۰ را داشت از دست داده. پرفسور امریکایی جان مرزهایمز بیان کرد که امریکا تبدیل به یک مطرود شده که « همه سعی دارند از او دوری کنند و دیگر متحدان و شرکا پیدا کنند که برای استثمار و سرقت منابع طبیعی آنها کار نخواهد کرد و کشور آنها را نابود نمیکند. »در حال حاضر، امریکا به تامین تسلیحات اوکراین ادامه می‌دهد و به آنها مهمات خوشه ای می‌دهد تا جنگ ادامه دار باشد و ارتش روسیه تلافات بیشتری پس از ۵۰۰ روز جنگ وحشتناک را داشته باشد. ولی از آن سو هم ، روسیه توانسته جلوی حملات متقابلانه اوکراین را بگیرد، مهمات، سربازان را کاهش دهد و اجازه حمله را به انها را ندهد و اگر مذاکرات صلح صورت بگیرد، روسیه در موقعیت خوبی قرار دارد.امریکا بر علیه مذاکرات صلح با میانجیگری ترکیه و یا کشورهای آفریقایی برای پایان جنگ است. امریکا فکر میکند که روسیه می‌تواند قدرت نظامی و اقتصادی خودرا دوباره بسازد و امریکا عقب نشینی و یا اعتراف به شکست را نخواهد کرد. در نتیجه، تنها راه حل فقط زمانی است اگر اوکراین نتواند به جنگ ادامه دهد. امریکا می‌تواند جنگ را خارج از دخالت مستقیم و آشکار ناتو ادامه دهد، اجازه عضویت ناتو به اوکراین را ندهد و روسیه را در جنگ طولانی مدت خسته کند. ولی هم چنان امریکا میخواهد که جلوی استفاده از سلاح های مخرب تر را بگیرد که جنگ یکدفعه تمام نشود و یا تبدیل به جنگ تمام عیار نشود. در نتیجه تامین اسلحه های ممنوع توسط ۱۰۰ کشور باعث تحریک روسیه نمی‌شود. حتی اگر امریکا به اوکراین مهمات اورانیوم ضعیف شده را بفرستد، واکنش روسیه بدون افزایش جنگ خواهد بود.بیانیه رییس جمهور ترکیه اردوغان که « اوکراین باید عضو ناتو باشد» جدی نیست و فقط یک عمل سیاسی از ترکیه است که به نظر نمیرسد چندان طرفداری داشته باشد. از همین سو، کنفرانس ویلونیس ، حمایت برای اوکراین و تجهیزات نظامی و قول عضویت ناتو در آینده را تامین میکند. در حال حاضر نگه داشتن اوکراین در دم در ناتو و با قول اینکه در آینده عضو خواهد بود به نظر می‌رسد که شعار امنیت ملی غرب است.با اینکه در‌ گذشته قول های خالی بدون اقدامات اجرایی تبدیل به جنگ هسته ای نشده، موقعیت فعلی یک کشمکش نظامی تحت کنترل است. راهبرد امریکا این است که به اوکراین قول های آینده را ارایه کند. در همان موقع، مردم اوکراین به سوی امریکا و اهداف او رغبت نشان می‌دهند. متاسفانه اوکراین تصمیم به خود ویرانگری گرفته و دست خالی خواهد ماند. پس از پایان جنگ، پشیمانی هیچگونه فایده برای اوکراین نخواهد داشت و حقیقت آینده اوکراین مشخص می‌شود.