Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

No período que antecede a cúpula da OTAN na próxima terça-feira em Vilnius, na Lituânia, e a subsequente reunião dos ministros da defesa em Bruxelas, na Bélgica, alguns dias depois, a possível adesão da Ucrânia à aliança militar ocidental está no centro das atenções. O resultado dessas discussões tem implicações significativas para o conflito em andamento entre os Estados Unidos e a Rússia em solo ucraniano, possivelmente determinando sua duração ou continuação indefinida. Entretanto, a perspectiva de admissão imediata da Ucrânia na OTAN segue distante.

Naturalmente, os membros da OTAN têm reservas quanto à adesão da Ucrânia porque isso os colocaria em confronto com o exército russo – um cenário descrito na quinta cláusula da constituição da OTAN. Essa cláusula determina a solidariedade mútua entre os membros da aliança no caso de um ataque ou ameaça militar direta. Embora esse princípio não tenha sido invocado durante o quase inevitável confronto russo-turco na Síria em 2015, quando Ancara abateu um avião russo e considerou a intervenção desnecessária, as circunstâncias atuais são muito mais perigosas.

Em um confronto com as forças combinadas da OTAN, caso a Ucrânia se torne um membro, a Rússia não usaria a guerra convencional, pois não pode competir com a força conjunta de todos os Estados membros. Em vez disso, as armas nucleares seriam utilizadas. Os Estados Unidos querem evitar esse resultado porque sua estratégia é exaurir a Rússia militar e economicamente por meio de uma guerra prolongada, com o exército e a infraestrutura ucranianos arcando com o peso dos custos.

Além disso, um exército ucraniano enfraquecido e uma economia devastada agregariam pouco valor a uma aliança que já compartilha mais de mil quilômetros de fronteira direta com a Rússia, especialmente do ponto de vista da Finlândia. Como resultado, o apelo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à OTAN para um ataque nuclear preventivo terá pouca ressonância entre os Estados Unidos, que lideram a OTAN e direcionarão a guerra de acordo com seus objetivos, evitando descarrilar a resposta de Moscou.

Como resultado, os membros da OTAN, especialmente os da Europa Ocidental (excluindo as nações leais do leste, exceto a Hungria), relutam em arriscar um confronto nuclear com a Rússia. Além disso, a Europa está enfrentando encargos econômicos significativos e agitação interna, causando ansiedade entre as autoridades e a população. Apoiar a Ucrânia, mesmo sob considerável pressão americana, prejudica a popularidade das autoridades e o tesouro da Europa, que está em frangalhos, como o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, apontou recentemente após uma reunião de líderes europeus em Bruxelas. Consequentemente, entrar em um conflito militar direto com a Rússia levaria a Europa a um caminho sem volta, envolvendo uma destruição mútua catastrófica – uma perspectiva nada atraente para qualquer nação europeia. Embora os Estados Unidos tenham conseguido, em parte, garantir a entrada da Finlândia na OTAN, eles ainda não colocaram a Rússia de joelhos. Em vez disso, empurrou os russos para mais perto da China e de outras nações, abandonando o domínio mundial completo que alcançou na década de 1980. O professor americano John Mearsheimer afirma que os Estados Unidos se tornaram um pária, visto como "o valentão de quem todos se afastam para encontrar outras alternativas, novos aliados e parceiros que não trabalharão para explorar e roubar seus recursos naturais e destruir seu país". Portanto, os EUA agora estão passando o bastão para a Ucrânia, fornecendo-lhe munições de fragmentação para continuar a guerra e tentar infligir mais baixas ao exército russo após 500 dias de combates ferozes. Por outro lado, a Rússia conseguiu deter o contra-ataque ucraniano, esgotando sua munição, mão de obra e chances de avanço, deixando-a em uma posição forte no caso de um acordo negociado. Os Estados Unidos se opõem a negociações de paz por meio de mediação turca ou africana ou qualquer outra tentativa de encerrar o conflito. Eles acreditam que a Rússia ainda pode reconstruir sua força militar e econômica e não recuará ou admitirá a derrota. Como resultado, qualquer solução em potencial depende da incapacidade da Ucrânia de manter a guerra. Os Estados Unidos podem manter o conflito fora do escopo da intervenção direta e ostensiva da OTAN, reter a adesão da Ucrânia e tentar exaurir a Rússia no longo prazo. Mas eles querem evitar que o Kremlin recorra a armas mais devastadoras que poderiam encerrar o conflito abruptamente ou transformá-lo em uma guerra devastadora e total. Consequentemente, a transferência de armas proibidas para a Ucrânia por mais de 100 países, mesmo que aprovada tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, não provoca Moscou. Mesmo que os Estados Unidos fornecessem à Ucrânia munição com urânio empobrecido, a Rússia responderia sem agravar ainda mais a situação. A declaração do presidente turco Recep Tayyip Erdogan ao seu colega ucraniano que estava visitando o país de que "a Ucrânia merece entrar para a OTAN" carece de seriedade e é apenas uma manobra política da Turquia que provavelmente não encontrará apoio generalizado dentro da Aliança. Assim, a cúpula de Vilnius oferecerá à Ucrânia um bom apoio, incluindo o fornecimento de armas e munição, e promessas de que Kiev acabará se tornando membro pleno. Mas manter a Ucrânia na porta da OTAN, com a promessa de que a adesão um dia não será descartada, continua sendo o lema de segurança nacional do Ocidente. Embora as promessas tranquilizadoras não acompanhadas de ações concretas de aplicação não tenham levado a um conflito nuclear no passado, é provável que a situação continue sendo um conflito militar controlado. A estratégia dos Estados Unidos é balançar as cenouras na frente da Ucrânia, fazendo promessas e criando esperanças irrealistas de adesão à OTAN. Ao mesmo tempo, a dinâmica da Ucrânia está levando seus cidadãos ao altar americano e a seus objetivos. Infelizmente, a Ucrânia está destinada a sair de mãos vazias, tendo abraçado voluntariamente a autodestruição. O remorso será de pouco conforto quando a poeira baixar e as armas pararem de disparar, revelando a amarga realidade da difícil situação ucraniana.

