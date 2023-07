Poetin tekent een streep in het zand voor de Verenigde Staten en Turkije te midden van de wereldwijde voedselcrisis

Geschreven door – Elijah J. Magnier

Vertaald door – Francis J.



Terwijl de wereld worstelt met wijdverspreide honger, zijn westerse leiders er snel bij om Rusland de zwartepiet toe te spelen. Ze beschuldigen Rusland ervan de crisis te verergeren door te weigeren de Oekraïense graanexportovereenkomst te herstellen. Internationale economen stellen echter dat de huidige voedseltekorten te wijten zijn aan een combinatie van factoren, waaronder de aanhoudende gevolgen van de Covid-19 pandemie, inflatie en problemen die dateren uit 2020, waarbij Oekraïens graan slechts een kleine rol speelt in de algehele crisis. Ondanks de toenemende druk lijkt de Russische president Vladimir Poetin onverzettelijk in zijn afwijzing van verzoening ten opzichte van zowel de VS als Turkije, wat duidt op een duidelijke verschuiving in zijn benadering van de relaties met het Westen.



Jarenlang bewandelde Poetin een dunne lijn tussen het onderhouden van relaties met het Westen ondanks de groeiende twijfels over de bedoelingen van de VS ten opzichte van Rusland. Hij streefde naar militaire en economische samenwerking en probeerde tegelijkertijd geschillen te beslechten en te leven met een schommelend vertrouwen tussen Moskou en Washington. Het voortdurende conflict in Oekraïne heeft echter een zware klap toegebracht aan de hoop op herstel van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen onder de huidige regering.



Ondertussen biedt de situatie met Turkije een kans om een gemeenschappelijke basis te vinden, maar Poetin is nu assertiever in het nastreven van de belangen van zijn land. In plaats van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tevreden te stellen en zijn herverkiezing en leiderschap te steunen, probeert Rusland zijn rode lijnen met Ankara te bepalen.





