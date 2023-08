مناقشه صادرات غلات روسیه و اوکراین: چرا روسیه دیگر اجازه سوء استفاده را نمیدهد؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

اوکراین موفق به صادرات ۳۳ میلیون تن غلات که شامل ۹ میلیون تن گندم هم است، بوده. چین، ترکیه، اسپانیا و دیگر کشورهای غربی از این معامله بیشترین بهره را داشتند آفریقا فقط موفق به خرید ۴ میلیون تن از غلات اوکراین شده که ۱.۶ میلیون تن آن به مصر فروخته شده. این صادرات برای اوکراین بهره در حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار داشته که البته در زمان جنگ بسیار مفید است.برای اوکراین، جریان مالی حاصل از صادرات غلات برای تداوم تلاش های جنگی آن بسیار مهم است. توقف صادرات غلات می تواند عموم مردم اوکراین را بر ضد ریاست جمهوری کشور کند، به خصوص کشاورزان و شرکت‌های حمل ‌ونقل را ناراضی کند که به ضرر ادامه جنگ می‌شود.در نتیجه، امریکا علاقه مند است که حمایت بین المللی برای صادرات غلات اوکراین ولی پوشش تهاجمی رسانه های ضد روسیه را تامین کند. قابل توجه است که درآمد حاصل از فروش غلات اوکراین، کمک مالی بسیاری برای ادامه جنگ توسط کشور‌های غربی است. علاوه بر این اگر صادرات غلات اوکراین قطع شود، فشار بسیاری به وارد کنندگان اروپایی وارد می‌شود و آنها شاید مجبور شوند که این مواد را از روسیه خریداری کنند. به خصوص که روسیه بزرگ‌ترین صادر کننده غلات و کود است.روسیه هم به خوبی از پیامدهای استراتژیک در مورد صادرات کشاورزی و ارائه اطمینان به جامعه کشاورزی و تامین ثبات در داخل کشور آگاه است. علاوه بر آن، پوتین حاضر است که از صادرات غلات اوکراین و سود مالی آن حمایت کند اگر در عوض روسیه هم امتیازات متقابل را در یافت کند به مانند اجازه استفاده از سویفت که پول فروش غلات توسط آن پرداخت شود.صادراتبا این حال، بی میلی غرب به اجرای تعهدات خود در قبال روسیه، سؤالاتی را در مورد امکان اجرای توافق را ایجاد میکند. با وجود تلاش های سازمان ملل متحد، طوری که کشورهای غربی عمل میکنند به نظر میاید که آنها به دنبال ایجاد شورش و بی ثباتی در داخل روسیه هستند.رییس جمهور پوتین می‌خواد که از کشوهای فقیر با تامین غلات و کود حمایت کند و به آنهایی که احتیاج دارند با قیمت کمتر مواد را تامین کند بنابراین کشورهای غربی هم باید برای “ امنیت غذایی” بیشتر فعال باشند. روسیه با بیش از ۲۰ درصد صادرات غلات دنیا،امسال تولید را با ۲۳ درصد افزایش داده و به ۵۵ میلیون تن رسانده که به خوبی نشان میدهد که روسیه می‌تواند احتیاجات دنیا را فراهم کند. در ملاقات این ماه در سن پیترزبرگ، پوتین به رهبران آفریقایی بیان کرد که او حاضر است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار از بدهی های آنها را لغو کند و فقیرترین کشورها را با غلات و کود فراهم کند. اعلامیه پوتین، واکنش شدیدی را از بروکسل نشان داد و جوزوف بورول به کشورهای آفریقایی و اروپایی هشدار داد که زیاد وابسته روسیه نباشند. با اینکه بورول قبول کرد که غلات روسیه تحت تحریم نیست ولی در مورد خواسته مهم روسیه که برای دسترسی بانک کشاورزی روسیه به سویفت باشد جوابی نداشت.با اینکه ادعای اوکراین که روسیه با بمباران بنادر اوکراین بیش از ۴۰٫۰۰۰ تن غلات اوکراین را نابود کرده، مورد توجه قرار گرفته ولی شاید این ادعا برای دشمن نشان دادن روسیه و توافق فروش غلات که بیشتر به نفع اوکراین باشد، است. ولی با وجود فشار از طرف رییس جمهور ترکیه اردوغان، پوتین مصمم است که در قرارداد غلات هر دو طرف باید به تمام موارد آن احترام بگذارند.تلاش های اردوغان که بتواند بر پوتین نفوذ داشته باشد، نشان میدهد که مسایل بسیار پیچیده در جریان است.عدم تمایل امریکا به رعایت شرایط توافق ،در مورد انگیزه های امریکا سؤال‌هایی را پیش میاورد. با سرزنش کردن روسیه برای کمبود مواد غذایی در دنیا و استفاده از موقعیت ژیو پلیتیک ترکیه ، امریکا سعی دارد که روسیه را منزوی نگه دارد. امریکا امیدوار است که ترکیه به دلیل اینکه کنترل ورود به دریای سیاه را دارد می‌تواند متحد خود روسیه را قانع کند. پوتین هم به متحد خود که عضویت ناتو را دارد و همکار مهم اقتصادی است، احتیاج دارد.ولی امکان دارد که پوتین راه حلی را پیشنهاد کند که تمام غلات از روسیه و اوکراین را در ترکیه جمع آوری شود و به عنوان مرکز تحویل باشد و برخی از مشکلات حل می‌شود. ترکیه پول غلات را برای هر دو طرف جمع میکند و بعدا به آنها پرداخت میکند. ولی این برنامه فقط زمانی امکان پذیر است اگر امریکا اجازه بدهد که آن کشورهایی که احتیاج دارند غلات و کود را از هر دو کشورهای صادر کننده دریافت کنند. همانطور که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بیان کرد، « مشکل کمبود مواد غذایی نیست بلکه دسترسی به این مواد است. »در نهایت، این وضعیت ترکیب پیچیده دستکاری سیاسی، تجاری و رسانه ای را برجسته می کند که بر قیمت غلات و بازارهای جهانی تأثیر می گذارد. کشورهای فقیرتر بیشتر به سوی روسیه میروند و غرب خود را بیشتر منزوی میکند و نقشه تنها گذاشتن روسیه از طریقه فروش غلات نتیجه چندانی را نداشته. اگر لازم باشد، چین و‌ ترکیه می‌توانند از غلات روسیه خریداری کنند و نقشه غرب برای ضعیفت کردن اقتصاد روسیه و شورش مردمش علیه رییس جمهور چندان موفق نبوده. ‌و روسیه با این چالش ها میجنگد و حاضر نیست که قراردادهای یکجانبه را که خواسته های او را در نظر ندارند را قبول کند.