Los BRICS, que representan un asombroso 42% de la población mundial (3.240 millones de personas), acogen a nuevos miembros para alejarse gradualmente de la hegemonía del dólar facilitando las transacciones en monedas locales. La esperanza subyacente es que Estados Unidos responda con una política más suave, abandonando su excesiva dependencia de las sanciones como herramienta punitiva y arma destructiva contra las poblaciones y adoptando un enfoque más indulgente. Este esfuerzo está impulsado por el objetivo común de estimular el crecimiento económico mundial al tiempo que se evita a los países la carga punitiva de las sanciones, como se ha visto en países como Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, Venezuela y Siria. Otras naciones acabarán encontrando más valor para limitar la influencia y la intimidación de Estados Unidos cuando se elimine finalmente el miedo a las sanciones.

El Banco Mundial y el FMI creen que alrededor de un tercio de la economía mundial entrará en recesión este año. Sin embargo, India y China tienen economías dinámicas, y no se espera que las economías emergentes de los BRICS se vean tan afectadas por estas predicciones, especialmente con la incorporación de nuevas naciones como Arabia Saudí y Emiratos.

Como país anfitrión, Sudáfrica tiene ambiciones que van más allá de la cumbre de los BRICS. Quiere formar parte de la transformación del continente africano de mero proveedor de materias primas a entidad productiva e industrializada. También intenta resolver su escasez crónica de energía y electricidad forjando acuerdos energéticos con Rusia. Sin embargo, las cuestiones de seguridad pasaron a un segundo plano en la cumbre. Sudáfrica optó por distanciarse de la crisis ucraniana y evitar alinearse con posturas que pudieran interpretarse como hostiles a Estados Unidos.

La trayectoria de Rusia en el marco de los BRICS se caracteriza por la búsqueda de nuevos mercados y una estrategia geopolítica. Se está posicionando como elemento vital y competidor leal del Sur global, conectando con los mercados emergentes, impulsando los esfuerzos de desarrollo y distanciándose de la influencia occidental, incluida la hegemonía del dólar y el euro. La búsqueda acelerada de esta estrategia por parte de Rusia se ve subrayada por su convicción de que poner fin a su dependencia del sistema financiero SWIFT y del dólar estadounidense puede mitigar el impacto de las sanciones impuestas. La satisfacción es evidente en el creciente volumen de comercio con otros países BRICS, que se espera supere los 300.000 millones de dólares este año, un notable aumento del 35,6% respecto al año pasado. En particular, el ambicioso proyecto ruso de suministro de gas a China a través de Mongolia puede impulsar potencialmente los volúmenes comerciales hasta niveles sin precedentes. Esta perspectiva aumentará a medida que la asociación se amplíe para incluir a las economías emergentes de África.

Aunque aliada de Estados Unidos, India expresa un sentimiento del que se hace eco su presidente, Narendra Modi. Busca un equilibrio en sus intercambios dentro de los BRICS, acomodando su relación con Estados Unidos y el mundo occidental en general. Del mismo modo, China, con la segunda mayor población del mundo, se une a India en su búsqueda de múltiples nuevos mercados ávidos de mano de obra y oportunidades de desarrollo. El camino previsto para alcanzar este objetivo radica en la sinergia de los continentes, la integración económica, la apertura de los mercados mediante procesos localizados, el intercambio de bienes y un sólido desarrollo de las infraestructuras, un enfoque ejemplificado por el compromiso de China en todo el continente africano. El Presidente de China, Xi Jinping, dijo a su homólogo iraní, Ibrahim Raeisi, que pronto será miembro de pleno derecho del BRICS, que estaba dispuesto a cooperar plenamente con Teherán bajo el paraguas del BRICS, una medida que se espera socave 42 años de sanciones estadounidenses contra Irán.

Para Brasil, la cumbre sirve de plataforma para proyectar sus prioridades. La participación de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, ahora presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, en la cumbre de Johannesburgo fue una señal clara. La principal agenda de Brasil es ejercer influencia en los mercados emergentes de América Latina. El objetivo es doble: reducir la dependencia del dominio del dólar y crear una moneda común, reduciendo así la influencia del dólar y fomentando las transacciones en monedas locales. Además, la enérgica búsqueda del pluralismo y la apertura de Brasil a los mercados asiáticos y africanos es prueba de su intención de ir más allá de los monopolios occidentales-americanos. Las ambiciones de la nación incluyen aumentar su volumen comercial con África mucho más allá del 3,5%.

Sin embargo, es importante disipar la idea de que los BRICS tienen una solución mágica para desmantelar el unilateralismo económico estadounidense y el dominio del dólar. Esta hegemonía ha estado arraigada desde el final de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó especialmente en 1971, cuando el dólar dejó de estar respaldado por el oro. Reconociendo las limitaciones de desmantelar décadas de control dominado por el dólar, los BRICS se disponen a seguir un camino similar al iniciado por Rusia. En una vía paralela, China ha utilizado con éxito su banco asiático para suplantar a la banca internacional occidental, creando un sistema propio de remesas adaptado a los países atrapados por las sanciones estadounidenses: los casos de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela son algunos ejemplos. Además, las empresas de desarrollo de China a lo largo de la Ruta de la Seda y dentro de África refuerzan su posición de influencia en todos los continents.

El camino por recorrer es largo y complejo, una realidad innegable. Los BRICS no pueden desmantelar inmediatamente medio siglo de dominio del dólar. En su lugar, se centran en mantener el rumbo marcado por Rusia y construir sobre los cimientos sentados por China. Esta evolución gradual tiene dimensiones tanto económicas como políticas. En particular, esta alianza económica emergente contrasta con el enfrentamiento con la coalición occidental del G7. En lugar de ser una fuerza agresiva, sirve de alternativa, señalando una diversificación de la dinámica del poder mundial.

Una nueva era de competencia está en marcha, obligando a los gigantes industriales de Occidente a comprometerse con las economías emergentes. La rápida evolución de un mundo cambiante desafía el paradigma dominante de un enclave cerrado euroamericano. Las naciones industrializadas ricas deben cortejar a las economías emergentes y abandonar el aislamiento. La era que se avecina exige adaptación, ya que los países que rechazan la hegemonía occidental y buscan un futuro político y económico más equilibrado se convierten en actores formidables. La alianza económica recién formada, distinta pero complementaria del G7 occidental, encarna este cambio transformador: un símbolo del dinamismo del panorama mundial.