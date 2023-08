Vertice BRICS: Forgiare un nuovo percorso economico mentre il Sud sfida il Nord

Scritto da – Elijah J. Magnier

Johannesburg è stata recentemente al centro della scena, ospitando il 15° vertice annuale dei leader BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Un momento storico è emerso dall’incontro quando è stata annunciata la formazione di “BRICS PLUS”, che ha allargato il gruppo a sei nuovi membri: Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Argentina ed Etiopia. Questa lista allargata assumerà lo status di membro a pieno titolo nel gennaio 2024. Sebbene gli occhi del mondo fossero puntati sul vertice, il suo fascino non risiedeva nella sua novità, ma nel suo potenziale di rimodellare le dinamiche del commercio internazionale e di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense.

All’interno del consorzio BRICS è stato tessuto un ricco arazzo di obiettivi diversi, convergenze e sovrapposizioni di interessi. Molte nazioni si sono rivolte a questa piattaforma per ampliare i propri orizzonti economici, sfuggire all’isolamento e liberarsi dalle catene dell’unilateralismo statunitense e dell’egemonia del dollaro. Questa spinta è stata alimentata dalla proliferazione delle sanzioni statunitensi e dall’armamento della sua valuta, una tattica che è stata utilizzata con crescente frequenza. Questa tendenza è stata esacerbata dalla sfida della Russia all’Occidente nell’attuale crisi ucraina. Il vertice ha posto le basi per un nuovo ordine economico, in quanto i Paesi esplorano modi per aggirare il potere dell’unilateralismo statunitense e del dominio valutario. Il vertice dei BRICS è promettente, anche se riconosce che la strada da percorrere è difficile, in quanto rimane irta di sfide.

Nato da un’iniziativa russa nel 2006, il consorzio BRICS è maturato e ha guadagnato slancio. Il primo vertice del 2009 ha riunito Russia, Cina, Brasile, India e Sudafrica, che si sono aggiunti nel 2011, cambiando l’acronimo da BRIC a BRICS. L’ordine del giorno del Vertice BRICS del 2023 è di ampio respiro e comprende questioni come la facilitazione del commercio e degli investimenti, lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, la riforma della governance globale, lo sviluppo delle competenze, il rafforzamento delle economie locali, lo sviluppo di una valuta alternativa per diluire la dipendenza dal dollaro, la promozione delle transazioni in valute locali, ove possibile, e la prospettiva di espandere l’adesione in futuro. Le questioni di sicurezza sono passate in secondo piano, riflettendo le agende divergenti degli Stati membri dei BRICS, che si sono concentrati su argomenti diversi dalla sfida aperta alle potenze occidentali nel conflitto in Ucraina.

Le ambizioni racchiuse nella narrativa dei BRICS risuonano fortemente con molte nazioni del mondo, in particolare con quelle che si trovano sull’orlo del ringiovanimento economico o della crescita. Il continente africano, l’America Latina e l’Asia stanno emergendo come attori chiave in questo panorama in evoluzione. Anche il Medio Oriente occupa un posto di rilievo nel discorso dei BRICS, con 22 economie emergenti che hanno dichiarato l’intenzione di aderire al consorzio e diverse che hanno già preso posto tra le sue fila. I nuovi arrivati previsti, tra cui Kuwait, Bahrein, Algeria e Turchia, sono pronti ad unirsi a questa piattaforma economica in fasi successive, in occasione del raduno del 2024 in Russia.

Queste dinamiche sottolineano che i BRICS e i BRICS+, che rappresentano un’impressionante riserva energetica globale, non intendono escludere o inimicarsi gli Stati Uniti. L’obiettivo primario di Cina, Brasile, India e Sudafrica non è quello di allontanare o sfidare direttamente l’America su fronti non economici. Tuttavia, l’imposizione incessante di sanzioni statunitensi sui membri dei BRICS, in particolare sulla Russia (soggetta a oltre 6.500 sanzioni occidentali) e sulla Cina (soggetta a circa 600 sanzioni statunitensi), ha innescato una ricerca globale di mercati alternativi che possano aggirare il dominio del dollaro. I Paesi devono esplorare alternative per sfuggire al rischio di isolamento e di sanzioni derivanti dal controllo monetario degli Stati Uniti. L’inclinazione degli Stati Uniti a imporre sanzioni – una strategia fortemente utilizzata fin dall’era di Barack Obama e intensificata durante la presidenza di Donald Trump e la successiva aggiunta del presidente Joe Biden – ha spinto le nazioni di tutto il mondo a cercare alternative. Questa spinta è dettata dal desiderio di aggirare la morsa del dollaro sulle loro interazioni economiche. I governi cercano di proteggersi dalle sanzioni statunitensi e di evitare l’isolamento quando sono in conflitto con l’economia e il progresso globale.

I BRICS, che rappresentano lo strabiliante 42% della popolazione mondiale (3,24 miliardi di persone), accolgono i nuovi membri per allontanarsi gradualmente dall'egemonia del dollaro, facilitando le transazioni in valute locali. La speranza è che gli Stati Uniti rispondano con una politica più morbida, abbandonando l'eccessivo ricorso alle sanzioni come strumento punitivo e arma distruttiva contro le popolazioni e adottando un approccio più indulgente. Questo sforzo è guidato dall'obiettivo comune di stimolare la crescita economica globale risparmiando ai Paesi il peso punitivo delle sanzioni, come si è visto in Paesi come Venezuela, Cuba, Iran, Russia, Venezuela e Siria. Altre nazioni troveranno il coraggio di limitare l'influenza e la prepotenza degli Stati Uniti quando la paura delle sanzioni sarà finalmente eliminata. La Banca Mondiale e il FMI ritengono che quest’anno circa un terzo dell’economia globale sarà in recessione. Tuttavia, l’India e la Cina hanno economie dinamiche e le economie emergenti dei BRICS non dovrebbero risentire di queste previsioni, soprattutto con l’aggiunta di nuove nazioni come l’Arabia Saudita e gli Emirati. Come nazione ospitante, il Sudafrica ha ambizioni che vanno oltre il vertice BRICS. Vuole partecipare alla trasformazione del continente africano da semplice fornitore di materie prime a entità produttiva e industrializzata. Cerca inoltre di risolvere la sua cronica carenza di energia e di elettricità stringendo accordi energetici con la Russia. Tuttavia, le preoccupazioni per la sicurezza sono passate in secondo piano durante il vertice. Il Sudafrica ha scelto di prendere le distanze dalla crisi ucraina e di evitare di allinearsi a posizioni che potrebbero essere interpretate come ostili agli Stati Uniti. La traiettoria della Russia all’interno dei BRICS è caratterizzata dalla ricerca di nuovi mercati e da una strategia geopolitica. Si sta posizionando come elemento vitale e concorrente leale del Sud globale, collegandosi ai mercati emergenti, guidando gli sforzi di sviluppo e prendendo le distanze dall’influenza occidentale, compresa l’egemonia del dollaro e dell’euro. Il perseguimento accelerato di questa strategia da parte della Russia è sottolineato dalla convinzione che la fine della sua dipendenza dal sistema finanziario SWIFT e dal dollaro USA possa mitigare l’impatto delle sanzioni imposte. La soddisfazione è evidente nel crescente volume di scambi commerciali con gli altri Paesi BRICS, che quest’anno dovrebbe superare i 300 miliardi di dollari – un notevole aumento del 35,6% rispetto all’anno scorso. In particolare, l’ambizioso progetto russo di fornitura di gas con la Cina attraverso la Mongolia può potenzialmente aumentare il volume degli scambi a livelli senza precedenti. Questa prospettiva crescerà con l’espansione del partenariato alle economie emergenti dell’Africa. Pur essendo alleata degli Stati Uniti, l’India sta esprimendo un sentimento che fa eco al suo presidente, Narendra Modi. L’India cerca un equilibrio negli scambi all’interno dei BRICS, adattando le sue relazioni con l’America e con il mondo occidentale in generale. Allo stesso modo, la Cina, con la seconda popolazione mondiale, si sta unendo all’India nella ricerca di nuovi mercati affamati di manodopera e di opportunità di sviluppo. Il percorso previsto per raggiungere questo obiettivo risiede nella sinergia dei continenti, nell’integrazione economica, nell’apertura del mercato attraverso processi localizzati, nello scambio di beni e nello sviluppo di solide infrastrutture – un approccio esemplificato dall’impegno della Cina nel continente africano. Il Presidente cinese Xi Jinping ha detto al suo omologo iraniano Ibrahim Raeisi, che presto diventerà membro a pieno titolo dei BRICS, di essere pronto a cooperare pienamente con Teheran sotto l’ombrello dei BRICS, una mossa che dovrebbe minare 42 anni di sanzioni statunitensi contro l’Iran. Per il Brasile, il vertice serve come piattaforma per proiettare le proprie priorità. La partecipazione dell’ex presidente brasiliano Dilma Rousseff, ora presidente della Banca di sviluppo dei BRICS, al vertice di Johannesburg è stato un segnale forte. L’agenda principale del Brasile è quella di esercitare un’influenza sui mercati emergenti dell’America Latina. L’obiettivo è duplice: ridurre la dipendenza dal dollaro e creare una moneta comune, riducendo così l’influenza del dollaro e incoraggiando le transazioni in valuta locale. Inoltre, la vigorosa ricerca del Brasile del pluralismo e dell’apertura ai mercati asiatici e africani testimonia l’intenzione di superare i monopoli occidentali e americani. Le ambizioni della nazione includono l’aumento del volume degli scambi con l’Africa ben oltre il 3,5%. Tuttavia, è importante sfatare l’idea che i BRICS abbiano una soluzione magica per smantellare l’unilateralismo economico statunitense e il dominio del dollaro. Questa posizione dominante è stata consolidata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ed è stata cementata in particolare nel 1971, quando il dollaro è stato de-backerizzato dall’oro. Riconoscendo i limiti dello smantellamento di decenni di controllo dominato dal dollaro, i BRICS sono pronti a seguire un percorso simile a quello avviato dalla Russia. Su un binario parallelo, la Cina ha usato con successo la sua banca asiatica per soppiantare la banca internazionale occidentale, costruendo un sistema di rimesse proprietario su misura per i Paesi irretiti dalle sanzioni americane – i casi di Russia, Iran, Cuba e Venezuela ne sono un esempio. Inoltre, le iniziative di sviluppo della Cina lungo la Via della Seta e in Africa rafforzano la sua posizione di influenza in tutti i continenti. La strada da percorrere è lunga e complessa – una realtà innegabile. I BRICS non possono smantellare immediatamente mezzo secolo di dominio del dollaro. Si concentrano invece sul mantenimento della rotta tracciata dalla Russia e sulla costruzione delle fondamenta gettate dalla Cina. Questa evoluzione graduale ha dimensioni sia economiche che politiche. In particolare, questa alleanza economica emergente contrasta il confronto con la coalizione occidentale del G7. Piuttosto che essere una forza aggressiva, funge da alternativa, segnalando una diversificazione delle dinamiche di potere globale. È in corso una nuova era di competizione, che costringe i giganti industriali dell'Occidente a confrontarsi con le economie emergenti. La rapida evoluzione di un mondo che cambia mette in discussione il paradigma dominante di un'enclave euro-americana chiusa. Le ricche nazioni industriali devono corteggiare le economie emergenti e abbandonare l'isolamento. L'era che ci attende richiede un adattamento, poiché i Paesi che rifiutano l'egemonia occidentale e cercano un futuro politico ed economico più equilibrato diventano attori formidabili. La nuova alleanza economica, distinta ma complementare al G7 occidentale, incarna questo cambiamento – un simbolo del dinamismo del panorama globale.

