Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



In het Midden-Oosten worden VN-besluiten vaak terzijde geschoven. Israël heeft bijvoorbeeld talloze resoluties van de VN-Veiligheidsraad genegeerd om zich terug te trekken uit Libanees, Palestijns en Syrisch bezet gebied. Een recente beslissing van de VN om het aanblijven van UNIFIL-troepen in Libanon te verlengen met speciale bevoegdheden die de Libanese soevereiniteit schenden, heeft echter de wenkbrauwen doen fronsen. De stap, die door velen wordt gezien als een Amerikaans-Israëlische strategie voor de toekomst van Libanon, geeft UNIFIL het recht om zonder lokale goedkeuring te opereren, waardoor de Libanese protesten mogelijk worden onderdrukt. Het achterliggende doel? De groeiende militaire invloed van Hezbollah inperken, die Israël steeds onverdraaglijker vindt, alleen als Israël zich terugtrekt uit de bezette Libanese gebieden, een belangrijke stap die momenteel op tafel ligt.



Tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad afgelopen donderdag drongen de ambassadeurs van de VS, de Emiraten en Groot-Brittannië aan op een uitbreiding van het UNIFIL-mandaat in Libanon met speciale bevoegdheden die niet verenigbaar zijn met de eisen van de Libanese regering. Rusland en China stemden tegen, dertien landen stemden voor. De herziene machtiging staat VN-troepen toe om in Zuid-Libanon te opereren zonder coördinatie met of informatie aan het Libanese leger. Deze extra bevoegdheid voor UNIFIL-troepen zal naar verwachting worden gebruikt tegen VN-leden die in Libanon werken, ongetwijfeld alleen als het Algemeen Commando van de VN besluit deze bevoegdheden te gebruiken.



