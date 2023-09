Umstrittene INSS-Studie: Strategische Imperative der Hisbollah und Abschreckungsstrategie jenseits des israelischen Verständnisse.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

In einer umfassenden Studie mit dem Titel “The Evolution of Hezbollah’s Deterrence Strategy towards Israel” (Die Entwicklung der Abschreckungsstrategie der Hisbollah gegenüber Israel) beleuchtet das Institute for National Security Studies for Strategic (INSS Israel) die komplexe Dynamik des Vorgehens der Hisbollah. Die Studie, die von Wissenschaftlern mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Nachrichtendienste und Sicherheit verfasst wurde, befasst sich mit der vielschichtigen Entwicklung der Fähigkeiten und Ziele der Hisbollah. Sie unterstreicht die laufenden Bemühungen Israels, diese komplizierte und anpassungsfähige Organisation zu verstehen.

Wie der Bericht unterstreicht, hat Israels Bestreben, die Hisbollah zu verstehen, eine lange Geschichte, die oft als “Kenne deinen Feind” bezeichnet wird. Die Studie zeigt jedoch, dass es Israel trotz jahrelanger Beobachtung immer noch schwer fällt, die strukturierte Unregelmäßigkeit der Hisbollah und die ihr zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit und ihre Bestrebungen vollständig zu verstehen.

Die Hisbollah, die ursprünglich eine konventionelle Organisation war, hat sich zu einer multidimensionalen Kraft mit mehreren Identitäten entwickelt. Durch unermüdliche Anstrengungen und iranische Unterstützung hat sich die Organisation von einer Guerillaeinheit zu einer beeindruckenden Militärmacht mit konventionellen Fähigkeiten entwickelt, die Israel ernsthaft bedroht.

Die Studie hebt hervor, dass sich die Hisbollah zu einem wichtigen Bestandteil der schiitischen “Achse des Widerstands” entwickelt hat. In dem Bericht wird betont, dass die Hisbollah in diesem Rahmen nicht ausschließlich aus schiitischen Anhängern besteht. Palästinensische und jemenitische Fraktionen und Einheiten innerhalb der Hisbollah, “Al-Sarayah”, wurden sorgfältig über konfessionelle Grenzen hinweg kultiviert. Diese bewusste Strategie ermöglicht es der Hisbollah, sich vom Sektierertum zu distanzieren und ein breiteres Narrativ zu vertreten, das über religiöse Spaltungen hinausgeht. Darüber hinaus hat die Hisbollah an der Seite der syrischen Armee, die mehrheitlich sunnitisch ist, und des russischen Militärs gekämpft, um die Takfiris zu besiegen und einen Regimewechsel in der Levante zu verhindern.

Die Studie befasst sich mit der vielschichtigen Entwicklung der Hisbollah und umkreist dabei das zentrale Thema Palästina. Die gemeinsame Notlage und Verwandtschaft der Hisbollah und des palästinensischen Volkes lässt sich auf die historische Verfolgung der Schiiten im alten Islam bis nach dem Fall des Osmanischen Reiches zurückführen. Erst mit dem Auftauchen einer Figur wie Sayyed Musa al-Sadr und der Entstehung der “Islamischen Republik” im Iran gaben die Schiiten die Taqiyya (das Verstecken des Glaubens aus Angst vor dem Tod) auf und bekannten sich offen zu ihrem Glauben und ihrer Zugehörigkeit, ohne Angst vor Verfolgung. Der Bericht deutet jedoch darauf hin, dass die Aneignung von Land und die Notlage der Palästinenser die konfessionellen Grenzen überschritten haben und zu einem wichtigeren Anliegen für die gesamte Nation geworden sind. Dieser Aspekt, den die israelische Studie ausklammert, unterstreicht die Komplexität des Themas.

