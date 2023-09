G-20 top: Een triomf voor Poetin en Jinping nu unilateralisme op de achtergrond raakt.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



In een opvallende afsluiting van de G-20 top, na “200 uur non-stop onderhandelen, 300 bilaterale vergaderingen en 15 concepten”, zoals de Indiase ambtenaar Amitabh Kant zei, kwam er een slotverklaring. Oekraïne en het lopende conflict werden niet genoemd. Bovendien wierpen de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping door hun afwezigheid een schaduw over het verloop van de top, wat een klap betekende voor de conferentie van president Joe Biden. Aangezien verwacht werd dat Oekraïne de discussies op de top zou domineren, spreekt de afwezigheid van Oekraïne boekdelen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, noemde de top een “succes”. Accepteren de VS dat het unilateralisme van het wereldtoneel verdwijnt?



De G20, een formidabele bijeenkomst van ‘s werelds grootste economieën, omvat leden van de G8, waaronder Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland, het VK en de VS. Het omvat ook de Europese groep en andere grote landen zoals Argentinië, Australië, Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije. Deze groep is goed voor maar liefst 85% van het mondiale bbp en 75% van de internationale handel.



Interessant genoeg vond de G20-top plaats 3 weken na de BRICS-bijeenkomst, een coalitie van vijf grote opkomende economieën: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Deze landen, die de “zuidelijke” coalitie vertegenwoordigen (die Latijns-Amerika, Afrika en Azië omvat), hebben een zetel aan de G20-tafel en een doordachte geopolitieke economische visie. Hun discussies gaan vaak over kritieke onderwerpen die soms de agenda van de G20 overschaduwen. Een goed voorbeeld is hun focus op het openen van nieuwe markten en het bevorderen van handel in lokale valuta in het “mondiale zuiden”. Samen vertegenwoordigen de BRICS-landen 42% van de wereldbevolking en 36% van het mondiale bbp.



De BRICS-coalitie zal nog machtiger worden. Volgend jaar zullen naar verwachting landen als Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte toetreden, waardoor de invloed op het wereldtoneel verder zal toenemen. Deze uitbreiding onderstreept de verschuivende dynamiek van de mondiale economische macht en het toenemende belang van opkomende economieën bij het vormgeven van de toekomst.



De opvallende afwezigheid van de Russische en Chinese presidenten op de recente top spreekt boekdelen over het veranderende geopolitieke landschap. Terwijl de afwezigheid van de Russische president kan worden toegeschreven aan het voortdurende conflict in Oekraïne en de intentie van Amerika om de top te sturen in de richting van een veroordeling van Moskou, weerspiegelt de niet-deelname van China de escalerende spanningen tussen Peking en Washington. De assertieve houding van de VS ten opzichte van China – het bewapenen van Taiwan, het blokkeren van de overdracht van halfgeleidertechnologie en het bouwen van meer Amerikaanse bases rond China om er maar een paar te noemen – heeft de vijandelijkheden doen toenemen. Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk dat president Xi Jinping ervoor kiest om solidariteit te tonen met Rusland, een strategische bondgenoot, door ontmoetingen op hoog niveau met de VS te beperken, ook al blijven de diplomatieke kanalen ogenschijnlijk open.

