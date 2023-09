L’aeroporto Al-Jabbour di Hezbollah: Una sfida a Israele e ai suoi bombardamenti su Damasco e Aleppo.

Di Elijah J. Magnier:

La Siria si sta preparando a un confronto potenzialmente più significativo di fronte alle migliaia di attacchi aerei israeliani sulle sue infrastrutture critiche. Tel Aviv ha costantemente preso di mira aeroporti, porti e basi militari siriane durante tutto il conflitto siriano, spingendo Damasco a rafforzare le proprie difese e ad accumulare armi per eventuali ritorsioni. Parallelamente, il gruppo militante sciita libanese Hezbollah sta studiando una strategia per garantire la continuità delle proprie operazioni nel caso in cui gli aeroporti siriani fossero resi inagibili dal confronto militare o per negare qualsiasi giustificazione israeliana agli attacchi in Siria. Sebbene Hezbollah stia costruendo un aeroporto alternativo nel sud del Libano, al-Jabbour, il gruppo mantiene il massimo riserbo sulle sue intenzioni.

Un alto funzionario siriano ha rivelato che: “Con il pretesto di intercettare le spedizioni di armi a Hezbollah in Libano, Israele ha preso di mira senza sosta le infrastrutture critiche siriane, tra cui gli aeroporti di Damasco, Mezzeh, Aleppo e T4, oltre al porto di Latakia. Israele ha effettuato oltre duemila attacchi aerei e missilistici su obiettivi siriani nel corso del conflitto. Sorprendentemente, molti di questi attacchi hanno colpito carichi di beni essenziali, come cibo e medicine, destinati a sostenere i gruppi di resistenza in Siria e Libano e le società in cui operano.

