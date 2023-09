Di Elijah J. Magnier:

Nel mezzo del feroce conflitto tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina, la Siria è diventata inaspettatamente un punto focale per le dinamiche di potere globali. La visita di alto profilo del presidente siriano Bashar al-Assad in Cina, facilitata da un aereo presidenziale inviato dal presidente Xi Jinping, segna un cambiamento significativo nel panorama geopolitico. Sottoposto a severe sanzioni economiche da parte dell’Occidente, questo gesto palese di sostegno ad Assad segnala l’intenzione della Cina di sfidare il dominio di lunga data degli Stati Uniti in Medio Oriente. Una mossa del genere da parte di Pechino sarebbe stata inimmaginabile senza la resistenza della Russia in Ucraina. Questo scenario evidenzia una transizione globale da un mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti a uno multipolare, con potenze come la Cina e la Russia al centro della scena. L’innalzamento dei legami del Presidente Xi con la Siria e la sua critica alle “forze di occupazione” straniere nel Paese inviano un chiaro messaggio ad attori importanti come Israele, Stati Uniti e Turchia. Questa posizione assertiva della Cina, tradizionalmente nota per la sua sottigliezza diplomatica, indica un cambiamento sismico nella politica globale, con il Medio Oriente che sta emergendo come un campo di battaglia critico.

