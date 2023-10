Hoe de As van Verzet Israël uitschakelde: Een strategische meesterzet.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



De recente raketbeschietingen van Hezbollah waren geen spontane beslissing, maar het hoogtepunt van een zorgvuldig uitgekiende strategie. Het lijkt erop dat her Israël te slim af is geweest met een plan dat meer dan een half jaar geleden in gang is gezet door de “As van Verzet”. Deze coalitie van leiders uit Palestina, Libanon, Irak, Syrië en Jemen kwam maanden geleden bijeen om een grote misleiding te orkestreren die rechtstreeks gericht was tegen Israël en om manoeuvres uit te voeren door alle leden van de As van Verzet voor de Dag van de ‘Al-Aqsa Vloed’. Hun doel? Israëls militaire en politieke kwetsbaarheden blootleggen en zijn reputatie van afschrikking voor de komende jaren vernietigen. Premier Benjamin Netanyahu staat nu voor een dilemma: hij kan ofwel onderhandelen over de vrijlating van een groot aantal gevangenen om de situatie te de-escaleren en een einde te maken aan de ‘Al-Aqsa Vloed’, of hij kan de Israëli’s voorbereiden op een intensiever conflict waarop hij niet is voorbereid.



Zes maanden geleden deed Hezbollah een belangrijke stap door duizenden van zijn elitetroepen van Al-Radwan langs de grens in te zetten. Israël interpreteerde dit machtsvertoon als een teken van mogelijke …

