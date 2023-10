Il coinvolgimento dell’Asse della Resistenza nel conflitto di Gaza: Oltre le semplici minacce

Di Elijah J. Magnier:

Il conflitto in corso tra Israele e Gaza ha catturato l’attenzione del mondo. Tuttavia, il coinvolgimento dell’Asse della Resistenza aggiunge uno strato di complessità a un panorama geopolitico già di per sé complesso. Mentre Israele flette i suoi muscoli militari e i combattenti palestinesi a Gaza dimostrano un’incrollabile resistenza, il ruolo e le intenzioni dell’Asse della Resistenza rimangono oggetto di intense speculazioni e verifiche. In effetti, quando il presidente del Consiglio esecutivo di Hezbollah, Hashem Safial-Din, ha dichiarato che “Hezbollah non è neutrale” nella guerra in corso tra Israele e Gaza, si è trattato di più di una dichiarazione di intenti. Essendo uno dei leader più anziani dell’organizzazione, le parole di Safial-Din hanno avuto un certo peso e hanno segnalato un definitivo coinvolgimento diretto di Hezbollah nel conflitto in corso.

La sua dichiarazione non significava che Hezbollah sarebbe intervenuto se Gaza fosse stata invasa. Ha invece confermato il coinvolgimento attivo di Hezbollah nei combattimenti. Ma i dettagli di tale coinvolgimento sono rimasti inespressi. Si è limitato al lancio di razzi dal confine libanese o ha coinvolto anche altro? Questo ci porta alla domanda centrale: Qual è esattamente il contributo dell’Asse della Resistenza al conflitto di Gaza e quale ruolo ha svolto finora?

Lavorare insieme nella Sala Operativa Congiunta: Sventare i piani israeliani

Fin dall’inizio dell’Operazione Al-Aqsa Flood, è apparsa chiara l’importanza di lavorare insieme nella Sala Operativa Congiunta. Fuori e dentro Gaza, questi centri di comando e controllo sono stati fondamentali per dirigere la battaglia su più fronti, dalle tattiche sul campo all’intelligence e alla pianificazione strategica.

Questo approccio congiunto è stato particolarmente evidente nel 2021. Israele ha cercato di infliggere il massimo delle perdite quando Hamas si è sparpagliato nei tunnel per tendere un’imboscata all’esercito israeliano che avanzava. Agendo rapidamente, l’unità di sorveglianza elettronica della sala operativa congiunta fuori Gaza ha convinto i palestinesi ad abbandonare immediatamente i tunnel. Questo intervento tempestivo ha evitato perdite significative tra i membri di Hamas e della Jihad islamica, facendo di fatto deragliare la strategia israeliana.

Dietro le quinte: L’intricata pianificazione di Hamas e della Jihad islamica

Fin dall’inizio, la portata e la precisione delle operazioni condotte da Hamas e dalla Jihad islamica a Gaza evidenziano l’ampia preparazione segreta e il supporto necessario. Una campagna di questo tipo richiede risorse significative, strategia militare, raccolta e aggiornamento delle informazioni e previsione dell’intelligence. Si tratta di eseguire le operazioni e di anticipare le conseguenze, soprattutto la prevista rappresaglia israeliana.

La meticolosa pianificazione è evidente nella capacità di lanciare un attacco massiccio contro 20 insediamenti e di infiltrarsi in 11 basi militari in un raggio di 40 chilometri dalla Striscia di Gaza. Il fatto che ciò sia stato realizzato senza essere rilevato dall’esercito israeliano, rinomato per la sua avanzata sorveglianza elettronica, sottolinea la profondità della cooperazione di intelligence e delle competenze condivise.

Non si tratta solo di un’operazione militare, ma anche di un messaggio strategico al pubblico regionale e internazionale che avrà conseguenze per gli anni a venire. La collaborazione e la messa in comune dell’esperienza accumulata sono state fondamentali per gestire le complessità di un attacco così significativo e coordinato contro Israele.

L’esercito israeliano, che conta già 90.000 ufficiali e soldati, ha rafforzato i suoi ranghi richiamando le riserve, portando il totale a circa 400.000 ufficiali e soldati. Di fronte a questa massiccia mobilitazione, ci si aspettava un intervento dell'”Asse della Resistenza”. La loro strategia? Assottigliare l’esercito israeliano aprendo diversi fronti, complicando così i piani militari di Israele.

L’esercito israeliano si trova ora nella difficile posizione di dividere le sue vaste risorse tra diversi potenziali punti caldi: Gaza, Libano (probabilmente il più instabile), Siria, Iraq e Yemen. Questa dispersione strategica è diventata ancora più critica dopo che i leader di Ansar Allah, Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, e della resistenza irachena hanno dichiarato di essere pronti a unirsi alla mischia.

In uno scenario così multi-fronte, la leadership militare israeliana ha il compito di allocare le proprie forze in modo efficace. Devono assicurarsi che ogni fronte sia adeguatamente impegnato, mantenendo al contempo una forza di riserva che possa essere rapidamente dispiegata per rinforzare le aree più colpite o sostituire le unità esaurite. Le dinamiche di questo conflitto si sono evolute e l’esercito israeliano è ora alle prese con le complessità della gestione di una guerra su più fronti.

L’approccio di Israele alle schermaglie regionali ha subito un netto cambiamento. Non si accontenta più di attribuire gli attacchi alle sue forze, soprattutto sul fronte settentrionale (il confine libanese), ai proxy di Hezbollah o alle fazioni palestinesi, anche se questi gruppi ne rivendicano la responsabilità sui media. Al contrario, Israele ha adottato un approccio più diretto, rispondendo frontalmente alle posizioni di Hezbollah.

Questo cambiamento di strategia deriva dalla percezione di un’erosione del prestigio di Israele. Israele ha optato per una posizione più assertiva per evitare di mostrare ulteriori segni di vulnerabilità o indecisione. Tuttavia, vale la pena notare che gli attuali impegni rimangono relativamente contenuti. Gli scontri, pur essendo diretti, sono ancora “entro i limiti”, limitandosi principalmente alle linee di contatto ed estendendosi solo per pochi chilometri nel territorio di ciascuna parte.

Hezbollah e Israele: Un gioco calcolato di tit-for-tat sul fronte settentrionale

La strategia militare di Israele sul fronte settentrionale, in particolare nella Divisione Galilea, è in evoluzione. Il comandante di questa divisione sta inviando chiari segnali a Hezbollah, pianificando meticolosamente ogni attacco per trasmettere prontezza e determinazione. Il messaggio di fondo è che Israele non solo è vigile, ma si vendicherà in modo proporzionato, a seconda della natura e dell’esito di qualsiasi provocazione. I militari israeliani sono ben lontani dall’intimidire Hezbollah che cerca di provocare Israele in uno scontro più ampio. Per questo Hezbollah sta facendo sentire la sua presenza. Il gruppo ha mobilitato migliaia di forze d’élite di Al-Radwan lungo il confine. Il suo approccio è dinamico e fa sì che non passi giorno senza che le posizioni israeliane vengano prese di mira. Che si tratti dell’Estremo Oriente, del Settore Centrale o dell’Ovest, le azioni di Hezbollah ricordano costantemente a Israele che il gruppo è sempre vigile e pronto a sfruttare qualsiasi vulnerabilità percepita lungo il fronte.

L’iniziativa di Hezbollah e la sua posizione conflittuale sul confine israelo-libanese sono di primo piano. Il gruppo ha iniziato il primo attacco alla postazione israeliana di Radar Hill e ha dichiarato apertamente il suo ruolo attivo nel conflitto in corso. Riconoscendo la gravità della minaccia, Israele ha rafforzato le proprie difese lungo il confine libanese. La preoccupazione dei militari israeliani è palpabile e deriva dalla convinzione che Hezbollah possa sfruttare qualsiasi lacuna nella sicurezza. C’è la sensazione che, se ne avesse l’opportunità, Hezbollah potrebbe violare il confine libanese e avanzare verso gli insediamenti israeliani, che sono stati evacuati in previsione di una simile incursione.

Israele prevede uno scenario in cui le forze d’élite di Hezbollah, sostenute dall’artiglieria e dalla fanteria, potrebbero lanciare un attacco su due fronti, intrappolando di fatto le forze israeliane tra il fronte meridionale e quello settentrionale. Tuttavia, nonostante la palpabile tensione, Israele ha mantenuto una risposta contenuta al confine libanese. Questo approccio misurato è dettato dal desiderio di evitare di fare il gioco di Hezbollah e di inasprire ulteriormente la situazione.

Dopo anni di scontri, entrambe le parti hanno sviluppato una profonda conoscenza delle reciproche tattiche e strategie. Sono diventate abili nel leggere le mosse dell’altro, nell’anticipare le reazioni e nell’adattare le loro strategie di conseguenza. Se Israele dovesse reagire in modo più aggressivo del previsto, entrambe le parti sarebbero ben consapevoli delle potenziali conseguenze e si muoverebbero con cautela.

Israele cerca un intervento internazionale in presenza di minacce su più fronti.

Di fronte alla prospettiva di una guerra su più fronti, Israele ha contattato gli alleati internazionali, tra cui Stati Uniti, Francia, Qatar ed Egitto, esortandoli a mediare e a dissuadere Hezbollah e altre fazioni dall’escalation del conflitto. La preoccupazione di fondo per Israele è la capacità di far fronte a minacce simultanee provenienti da più direzioni, una sfida che potrebbe mettere a dura prova le sue forze armate.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega più complessa quando è intervenuto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il messaggio di Biden ai Paesi e alle organizzazioni coinvolte, in particolare a Hezbollah, allo Yemen e all’Iran, è stato chiaro: astenersi da ulteriori coinvolgimenti o affrontare le conseguenze. Ma l’avvertimento ha avuto l’effetto opposto. In segno di sfida, l'”Asse della Resistenza” ha lanciato attacchi dalla Siria sulle alture occupate del Golan e ha iniziato un altro attacco diretto dal Libano. A poche ore dalla dichiarazione di Biden, queste azioni hanno inviato un chiaro segnale alla comunità internazionale: L'”Asse della Resistenza” non sarebbe stato facilmente scoraggiato o intimidito.

Il messaggio dell'”Asse della Resistenza” è stato inequivocabile. Essi ritengono che l’equilibrio di potere e la deterrenza sul terreno siano stabiliti e che minacce esterne o rinforzi, anche da parte di una superpotenza come gli Stati Uniti, non cambieranno la dinamica esistente. Il punto cruciale della loro posizione è che Israele deve accettare le sue perdite, smettere di attaccare i civili a Gaza e capire che il rafforzamento delle sue forze con il sostegno americano non farà necessariamente pendere la bilancia a suo favore. Gli eventi in corso sottolineano la complessa geopolitica della regione e le sfide per raggiungere una pace duratura.

Fonti informate suggeriscono che potrebbe essere imminente un attacco con diversi droni. È interessante notare che la resistenza irachena potrebbe rivendicare la responsabilità di tale attacco, sottolineando l’unità e il coordinamento di varie fazioni contro Israele.

La recente dichiarazione dello stato di guerra da parte del governo israeliano e il conseguente conferimento alle forze armate del potere di agire contro Gaza come meglio credono, ha aumentato i timori di un’invasione di terra su larga scala. Un’operazione del genere sarebbe piena di sfide per Israele. Gaza, spesso definita la “città dei tunnel”, è un campo di battaglia complesso. L’intricata rete di passaggi sotterranei, combinata con le capacità notevolmente migliorate della resistenza palestinese, significa che Israele probabilmente si troverebbe ad affrontare un’opposizione rigida e sanguinosa.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si trova in una posizione precaria. Se da un lato c’è un’immensa pressione ad agire con decisione e a ripristinare la deterrenza di Israele, dall’altro il potenziale di significative vittime israeliane in un’operazione di terra è un fattore che fa riflettere. La minaccia incombente degli attacchi dei droni, le complesse dinamiche della guerra urbana a Gaza e le ramificazioni internazionali di un conflitto su larga scala peseranno molto sul processo decisionale di Netanyahu nei prossimi giorni.

Gli Stati Uniti, l’Iran e le dinamiche multi-frontali del conflitto tra Israele e Gaza

Nell’escalation del conflitto tra Israele e Gaza, gli Stati Uniti hanno evitato accuse dirette all’Iran. Da parte sua, l’Iran ha sempre negato il coinvolgimento nella guerra in corso. Questa posizione è stata rafforzata dalle dichiarazioni del Guardiano della Legge, Sayyed Ali Khamenei, che ha sottolineato il disinteresse dell’Iran per i negoziati e ha affermato che qualsiasi discussione dovrebbe concentrarsi su Gaza e sui palestinesi, le principali parti coinvolte.

Alcuni vedono il dispiegamento della portaerei USS Ford da 90 aerei nella regione come un gesto simbolico piuttosto che un cambiamento di gioco. Per mettere le cose in prospettiva, Israele ha circa 900 aerei. L’efficacia del potere aereo nella guerra moderna è oggetto di dibattito. I recenti conflitti in Afghanistan, Siria, Iraq, Libia e Libano hanno dimostrato che le forze di terra spesso rimangono resistenti nonostante la significativa distruzione che gli attacchi aerei possono infliggere. Questa resilienza è evidente nella risposta di Gaza al conflitto attuale, così come nella risposta ai precedenti scontri del 2014 e del 2021.

L’Asse della Resistenza deve ancora decidere se impegnarsi pienamente nella guerra e aprire tutti i fronti. Tale decisione dipenderà dall’evolversi della situazione e dalle azioni di Israele nei confronti di Gaza. Tuttavia, la strategia sembra chiara: mantenere la pressione su diversi spettacoli per garantire che Israele rimanga teso e in stato di massima allerta. Questa tattica mira ad esaurire l’esercito israeliano, impedendogli di concentrarsi esclusivamente su Gaza e mantenendolo in un perenne stato di insicurezza. La strategia su più fronti sottolinea le complesse dinamiche geopolitiche in atto e l’intricata partita a scacchi giocata dalle potenze regionali.

La posizione di Biden e l’escalation a Gaza

Il sostegno percepito dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sollevato delle perplessità, soprattutto nel corso del conflitto in corso a Gaza. I critici sostengono che il sostegno di Biden dia essenzialmente carta bianca a Israele per colpire Gaza (perché non si tratta solo di Hamas), anche se ciò comporta devastazioni diffuse e significative vittime civili.

I leader europei e gli organismi internazionali hanno espresso le loro preoccupazioni, accusando Israele di violare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Le azioni di Israele, come l’interruzione di forniture essenziali come acqua, elettricità, carburante, cibo e medicine, hanno attirato aspre critiche. Inoltre, la rappresentazione dispregiativa dei palestinesi e la chiusura dei valichi di frontiera non hanno fatto altro che aumentare la condanna globale.

Tuttavia, queste condanne internazionali sembrano aver avuto poco effetto sulla determinazione di Netanyahu a continuare la campagna militare a Gaza. La portata e l’intensità delle operazioni hanno portato molti a temere una possibile distruzione sistematica o addirittura un trasferimento forzato dei palestinesi nel Sinai, un’idea precedentemente ventilata da alcuni leader israeliani. Una simile mossa ricorderebbe la Nakba, l’esodo palestinese del 1948, e avrebbe senza dubbio un profondo impatto sulla regione.

In questo contesto, l'”Asse della Resistenza” è pronto a intensificare il suo impegno per prevenire qualsiasi spostamento su larga scala di palestinesi e per controbilanciare la potenza militare di Israele. L’evolversi della situazione sottolinea le complesse dinamiche geopolitiche del Medio Oriente e il delicato equilibrio di potere che vi esiste.

Il Medio Oriente è sull’orlo del baratro, con il potenziale di un conflitto più ampio che incombe. L'”Asse della Resistenza” è determinato a sfidare la potenza militare di Israele, approfittando di quello che percepisce come un momento di vulnerabilità di Israele. La convinzione è che, nonostante la dimostrazione di forza, Israele faticherà a contrastare organizzazioni come Hezbollah anche con il sostegno degli Stati Uniti e della loro flotta navale.

Le recenti azioni israeliane fanno pensare a una nazione che si sta preparando a un grande confronto. Lanciando attacchi su più fronti – Gaza, Libano, Siria e persino il valico egiziano di Rafah – Israele mira a proiettare forza e prontezza. Ma sotto la superficie, c’è un crescente senso di disperazione. Israele si rivolge agli alleati regionali, alle nazioni occidentali e agli Stati Uniti in particolare, in cerca di sostegno in un conflitto che ha già richiesto un pesante tributo da parte sua: 1300 palestinesi uccisi, 6000 feriti e 265.000 sfollati. Da parte israeliana, si contano 1200 morti e 2500 feriti. Questi numeri aumentano di ora in ora.

Al contrario, i combattenti palestinesi di Gaza continuano a resistere nonostante un blocco paralizzante che dura da 17 anni. La loro resilienza è emblematica di una popolazione che ha sopportato decenni di difficoltà e ora si sta sollevando contro le ingiustizie di lunga data.

I prossimi giorni sono cruciali. Determineranno se la regione scenderà in una guerra più ampia o se prevarrà il sangue freddo e la situazione non andrà fuori controllo. La posta in gioco è alta e il mondo osserva con ansia, sperando in una soluzione che eviti ulteriori perdite di vite innocenti.

L’intricata rete di alleanze, strategie e interessi geopolitici in Medio Oriente è tornata alla ribalta con il conflitto in corso a Gaza. Il profondo coinvolgimento dell'”asse della resistenza” ha evidenziato la natura multidimensionale della competizione, in cui le potenze regionali non sono semplici spettatori ma partecipanti attivi. Le azioni dell’esercito israeliano, unite allo spirito indomito dei combattenti palestinesi, sottolineano la volatilità della situazione. Con il coinvolgimento delle potenze internazionali, il potenziale di escalation o de-escalation del conflitto è in bilico.

Il ruolo di attori importanti come gli Stati Uniti e l’Iran, insieme alle manovre strategiche di gruppi come Hezbollah, dipingono il quadro di una regione in cui ogni mossa ha conseguenze di vasta portata. La resilienza dei combattenti palestinesi, nonostante anni di blocco e avversità, è una testimonianza della loro determinazione e del più ampio spirito di resistenza nella regione.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso, si spera in una soluzione che dia priorità alle vite umane e apra la strada a una pace duratura. Tuttavia, le complesse dinamiche suggeriscono che il raggiungimento di tale soluzione richiederà più di semplici strategie militari; richiederà finezza diplomatica, comprensione reciproca e un impegno genuino per la pace da parte di tutte le parti coinvolte, che Israele ha rifiutato prima della guerra di Gaza.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...