Die Beteiligung der Achse des Widerstands am Gaza-Konflikt: Mehr als bloße Drohungen

Von Elijah J. Magnier:

Der anhaltende Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen hat die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen. Doch die Beteiligung der Achse des Widerstands macht die ohnehin schon komplexe geopolitische Landschaft noch komplexer. Während Israel seine militärischen Muskeln spielen lässt und die palästinensischen Kämpfer im Gazastreifen ihre Unerschütterlichkeit unter Beweis stellen, sind die Rolle und die Absichten der Achse des Widerstands weiterhin Gegenstand intensiver Spekulationen und Untersuchungen. Als der Vorsitzende des Exekutivrats der Hisbollah, Haschem Safial-Din, erklärte, dass die Hisbollah im laufenden Krieg zwischen Israel und Gaza “nicht neutral” sei, war dies mehr als eine Absichtserklärung. Als einer der ranghöchsten Führer der Organisation hatten Safial-Dins Worte Gewicht und signalisierten eine definitive direkte Beteiligung der Hisbollah an dem laufenden Konflikt.

Seine Erklärung bedeutete nicht, dass die Hisbollah im Falle einer Invasion des Gazastreifens intervenieren würde. Vielmehr bestätigte sie die aktive Beteiligung der Hisbollah an den Kämpfen. Die Einzelheiten dieser Beteiligung blieben jedoch unausgesprochen. Beschränkte sie sich auf das Abfeuern von Raketen von der libanesischen Grenze aus, oder ging es um mehr? Damit sind wir bei der zentralen Frage angelangt: Was genau ist der Beitrag der Achse des Widerstands zum Gaza-Konflikt, und welche Rolle hat sie bisher gespielt?

Zusammenarbeit im Gemeinsamen Operationsraum: Die israelischen Pläne durchkreuzen

Von Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut an wurde deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit im Gemeinsamen Operationsraum ist. Außerhalb und innerhalb des Gazastreifens waren diese Kommando- und Kontrollzentren maßgeblich an der Leitung des Kampfes an mehreren Fronten beteiligt, von der Taktik vor Ort bis hin zu nachrichtendienstlichen Informationen und strategischer Planung.

Dieser gemeinsame Ansatz wurde 2021 besonders deutlich. Als die Hamas sich in Tunneln ausbreitete, um die vorrückende israelische Armee in einen Hinterhalt zu locken, war Israel bestrebt, ihr möglichst viele Verluste zuzufügen. Die elektronische Überwachungseinheit des gemeinsamen Operationsraums außerhalb des Gazastreifens handelte schnell und überzeugte die Palästinenser, die Tunnel sofort aufzugeben. Dieses rechtzeitige Eingreifen verhinderte erhebliche Verluste unter den Mitgliedern der Hamas und des Islamischen Dschihad und brachte die israelische Strategie zum Scheitern.

Hinter den Kulissen: Die komplizierte Planung von Hamas und Islamischem Dschihad

Das Ausmaß und die Präzision der von der Hamas und dem Islamischen Dschihad im Gazastreifen durchgeführten Operationen machen von Anfang an deutlich, dass eine umfangreiche geheime Vorbereitung und Unterstützung erforderlich ist. Eine solche Kampagne erfordert erhebliche Ressourcen, eine militärische Strategie, die Sammlung und Aktualisierung von Informationen und eine nachrichtendienstliche Voraussicht. Es geht um die Durchführung der Operationen und die Vorwegnahme der Folgen, insbesondere der erwarteten israelischen Vergeltungsmaßnahmen.

Die akribische Planung zeigt sich in der Fähigkeit, einen massiven Angriff auf 20 Siedlungen zu starten und 11 Militärbasen in einem Radius von 40 Kilometern um den Gazastreifen zu infiltrieren. Dass dies von der israelischen Armee, die für ihre fortschrittliche elektronische Überwachung bekannt ist, nicht entdeckt wurde, unterstreicht die intensive Zusammenarbeit der Geheimdienste und die gemeinsame Expertise.

Es handelt sich nicht nur um eine Militäroperation, sondern auch um eine strategische Botschaft an die regionale und internationale Öffentlichkeit, die Auswirkungen auf die kommenden Jahre haben wird. Die Zusammenarbeit und die Bündelung der gesammelten Erfahrungen waren von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der Komplexität eines so bedeutenden und koordinierten Angriffs auf Israel.

Die israelische Armee, die bereits über 90.000 Offiziere und Soldaten verfügt, hat ihre Reihen durch die Einberufung von Reservisten verstärkt, so dass die Gesamtzahl der Offiziere und Soldaten auf 400.000 geschätzt wird. Angesichts dieser massiven Mobilisierung wurde erwartet, dass die “Achse des Widerstands” eingreifen würde. Ihre Strategie? Die israelische Armee durch die Eröffnung mehrerer Fronten zu schwächen und so die militärischen Pläne Israels zu erschweren.

Das israelische Militär befindet sich nun in der schwierigen Lage, seine umfangreichen Ressourcen auf mehrere potenzielle Krisenherde aufzuteilen: Gaza, Libanon (wohl der unbeständigste), Syrien, Irak und Jemen. Diese strategische Aufteilung wurde noch kritischer, nachdem die Anführer der Ansar Allah, Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, und des irakischen Widerstands ihre Bereitschaft erklärt hatten, sich dem Kampf anzuschließen.

In einem solchen Mehrfronten-Szenario ist die israelische Militärführung gefordert, ihre Kräfte effektiv einzusetzen. Sie muss sicherstellen, dass jede Front angemessen besetzt ist, und gleichzeitig Reservekräfte bereithalten, die schnell zur Verstärkung der am stärksten umkämpften Gebiete oder zur Ablösung erschöpfter Einheiten eingesetzt werden können. Die Dynamik dieses Konflikts hat sich weiterentwickelt, und das israelische Militär muss sich nun mit den Feinheiten der Führung eines Krieges an mehreren Fronten auseinandersetzen.

Israels Herangehensweise an regionale Scharmützel hat sich deutlich gewandelt. Es begnügt sich nicht mehr damit, Angriffe auf seine Streitkräfte, insbesondere an der Nordfront (der libanesischen Grenze), den Stellvertretern der Hisbollah oder palästinensischen Gruppierungen zuzuschreiben, selbst wenn diese Gruppen in den Medien die Verantwortung dafür übernehmen. Stattdessen hat Israel einen direkteren Ansatz gewählt und schlägt direkt auf die Stellungen der Hisbollah zurück.

Dieser Strategiewechsel ist auf eine wahrgenommene Erosion des israelischen Ansehens zurückzuführen. Israel hat sich für eine durchsetzungsfähigere Haltung entschieden, um weitere Anzeichen von Verwundbarkeit oder Unentschlossenheit zu vermeiden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die gegenwärtigen Auseinandersetzungen relativ begrenzt bleiben. Die Konfrontationen sind zwar direkt, bleiben aber “in Grenzen”, beschränken sich in erster Linie auf die Kontaktlinien und reichen nur wenige Kilometer in das Gebiet der jeweils anderen Seite hinein.

Hisbollah und Israel: Ein kalkuliertes Spiel der Gegenseitigkeit an der Nordfront

Die militärische Strategie Israels an der Nordfront, insbesondere in der Division Galiläa, entwickelt sich weiter. Der Kommandeur dieser Division sendet klare Signale an die Hisbollah und plant jeden Angriff sorgfältig, um Bereitschaft und Entschlossenheit zu vermitteln. Die zugrundeliegende Botschaft lautet, dass Israel nicht nur wachsam ist, sondern je nach Art und Ergebnis der Provokation auch angemessene Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird. Das israelische Militär ist weit davon entfernt, die Hisbollah einzuschüchtern, die Israel zu einem größeren Zusammenstoß provozieren will. Aus diesem Grund macht die Hisbollah ihre Präsenz deutlich. Die Gruppe hat Tausende ihrer Al-Radwan-Elitetruppen entlang der Grenze mobilisiert. Ihr Vorgehen ist dynamisch und sorgt dafür, dass kein Tag vergeht, an dem nicht israelische Stellungen ins Visier genommen werden. Ob im Fernen Osten, im Zentralsektor oder im Westen, die Aktionen der Hisbollah erinnern Israel ständig daran, dass die Gruppe stets wachsam und bereit ist, jede vermeintliche Schwachstelle entlang der Front auszunutzen.

Die Initiative und die konfrontative Haltung der Hisbollah an der israelisch-libanesischen Grenze sind herausragend. Die Hisbollah initiierte den ersten Angriff auf die israelische Stellung am Radarhügel und hat ihre aktive Rolle in dem anhaltenden Konflikt deutlich zum Ausdruck gebracht. Israel hat die Ernsthaftigkeit der Bedrohung erkannt und seine Verteidigungsanlagen entlang der libanesischen Grenze verstärkt. Die Besorgnis des israelischen Militärs ist deutlich spürbar und rührt von der Überzeugung her, dass die Hisbollah jede Lücke in der Sicherheit ausnutzen könnte. Es besteht die Befürchtung, dass die Hisbollah die libanesische Grenze durchbrechen und in Richtung der israelischen Siedlungen vordringen könnte, die in Erwartung eines solchen Vorstoßes evakuiert worden sind.

Israel stellt sich ein Szenario vor, in dem die Elitetruppen der Hisbollah, unterstützt von Artillerie und Infanterie, einen Angriff von zwei Seiten starten und die israelischen Streitkräfte zwischen der Süd- und der Nordfront einklemmen könnten. Doch trotz der spürbaren Spannungen hat Israel an der libanesischen Grenze zurückhaltend reagiert. Dieses maßvolle Vorgehen beruht auf dem Wunsch, der Hisbollah nicht in die Hände zu spielen und die Situation nicht weiter zu eskalieren.

Nach Jahren der Konfrontation haben beide Seiten ein tiefes Verständnis für die Taktiken und Strategien der jeweils anderen Seite entwickelt. Sie sind geschickt darin geworden, die Züge der anderen Seite zu lesen, Reaktionen vorherzusehen und ihre Strategien entsprechend anzupassen. Sollte Israel aggressiver reagieren als erwartet, wären sich beide Seiten der möglichen Folgen bewusst und würden sich vorsichtig verhalten.

Israel bemüht sich um eine internationale Intervention inmitten der Bedrohung durch mehrere Fronten.

Angesichts der Aussicht auf einen Mehrfrontenkrieg hat sich Israel an internationale Verbündete gewandt, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich, Katar und Ägypten, und sie aufgefordert, zu vermitteln und die Hisbollah und andere Gruppierungen von einer Eskalation des Konflikts abzuhalten. Die grundlegende Sorge Israels ist seine Fähigkeit, mit gleichzeitigen Bedrohungen aus mehreren Richtungen umzugehen, eine Herausforderung, die sein Militär überfordern könnte.

Die Situation nahm jedoch eine komplexere Wendung, als sich US-Präsident Joe Biden einschaltete. Bidens Botschaft an die beteiligten Länder und Organisationen, insbesondere an die Hisbollah, den Jemen und den Iran, war eindeutig: Unterlassen Sie weitere Verwicklungen oder tragen Sie die Konsequenzen. Doch die Warnung hatte den gegenteiligen Effekt. In einer Trotzreaktion hat die “Achse des Widerstands” von Syrien aus Angriffe auf die besetzten Golanhöhen gestartet und einen weiteren direkten Angriff vom Libanon aus eingeleitet. Innerhalb weniger Stunden nach Bidens Erklärung sandten diese Aktionen ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft: Die “Achse des Widerstands” würde sich nicht so leicht abschrecken oder einschüchtern lassen.

Die Botschaft der “Achse des Widerstands” war unüberhörbar. Sie glauben, dass das Gleichgewicht der Kräfte und die Abschreckung vor Ort feststehen und dass externe Drohungen oder Verstärkungen, selbst von einer Supermacht wie den USA, nichts an der bestehenden Dynamik ändern werden. Der Kernpunkt ihrer Position ist, dass Israel seine Verluste akzeptieren, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen einstellen und begreifen muss, dass eine Verstärkung seiner Streitkräfte mit amerikanischer Unterstützung die Waage nicht unbedingt zu seinen Gunsten verschieben wird. Die sich abzeichnenden Ereignisse verdeutlichen die komplexe geopolitische Lage in der Region und die Schwierigkeiten, einen dauerhaften Frieden zu erreichen.

Informierte Quellen deuten darauf hin, dass ein Drohnenangriff mit mehreren Drohnen unmittelbar bevorstehen könnte. Interessanterweise könnte der irakische Widerstand die Verantwortung für einen solchen Angriff übernehmen, was die Einigkeit und Koordination verschiedener Gruppierungen gegen Israel unterstreicht.

Die jüngste Ausrufung des Kriegszustands durch die israelische Regierung und die anschließende Ermächtigung des Militärs, nach eigenem Gutdünken gegen den Gazastreifen vorzugehen, hat die Befürchtungen vor einer groß angelegten Bodeninvasion noch verstärkt. Eine solche Operation wäre für Israel mit vielen Herausforderungen verbunden. Der Gazastreifen, der oft als “Stadt der Tunnel” bezeichnet wird, ist ein komplexes Schlachtfeld. Das komplizierte Netz unterirdischer Gänge in Verbindung mit den erheblich verbesserten Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands bedeutet, dass Israel wahrscheinlich auf einen harten und blutigen Widerstand stoßen würde.

Premierminister Benjamin Netanjahu befindet sich in einer prekären Lage. Zwar besteht ein enormer Druck, entschlossen zu handeln und Israels Abschreckung wiederherzustellen, doch das Potenzial für erhebliche israelische Opfer bei einer Bodenoperation ist ein ernüchternder Faktor. Die drohende Gefahr von Drohnenangriffen, die komplexe Dynamik des urbanen Krieges in Gaza und die internationalen Auswirkungen eines groß angelegten Konflikts werden Netanjahus Entscheidungsprozess in den kommenden Tagen stark beeinflussen.

Die USA, der Iran und die Mehrfronten-Dynamik des Konflikts zwischen Israel und Gaza

Inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen haben die Vereinigten Staaten direkte Anschuldigungen gegen den Iran vermieden. Der Iran seinerseits hat eine Beteiligung an dem laufenden Krieg stets abgestritten. Diese Haltung wurde durch Äußerungen des Gesetzeshüters Sayyed Ali Khamenei bekräftigt, der das iranische Desinteresse an Verhandlungen betonte und erklärte, dass sich jegliche Gespräche auf den Gazastreifen und die Palästinenser, die Hauptbeteiligten, konzentrieren sollten.

Manche sehen in der Entsendung des Flugzeugträgers USS Ford mit 90 Flugzeugen in die Region eher eine symbolische Geste als eine Veränderung der Lage. Zum Vergleich: Israel verfügt über etwa 900 Flugzeuge. Die Wirksamkeit von Luftstreitkräften in der modernen Kriegsführung ist umstritten. Die jüngsten Konflikte in Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen und Libanon haben gezeigt, dass die Bodentruppen trotz der erheblichen Zerstörungen, die Luftangriffe anrichten können, oft widerstandsfähig bleiben. Diese Widerstandsfähigkeit zeigt sich in der Reaktion des Gazastreifens auf den aktuellen Konflikt wie auch auf frühere Konfrontationen in den Jahren 2014 und 2021.

Die Achse des Widerstands muss noch entscheiden, ob sie sich voll in den Krieg einmischen und alle Fronten öffnen will. Eine solche Entscheidung wird von der Entwicklung der Lage und dem Vorgehen Israels gegenüber dem Gazastreifen abhängen. Die Strategie scheint jedoch klar zu sein: den Druck auf mehreren Veranstaltungen aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass Israel angespannt und in höchster Alarmbereitschaft bleibt. Diese Taktik zielt darauf ab, das israelische Militär zu erschöpfen, es daran zu hindern, sich ausschließlich auf den Gazastreifen zu konzentrieren und ihn in einem ständigen Zustand der Unsicherheit zu halten. Die Mehrfrontenstrategie unterstreicht die komplexe geopolitische Dynamik und das komplizierte Schachspiel, das die regionalen Mächte spielen.

Bidens Haltung und die Eskalation in Gaza

Die vermeintliche Unterstützung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu durch US-Präsident Joe Biden hat vor allem angesichts des anhaltenden Konflikts im Gazastreifen für Aufsehen gesorgt. Kritiker argumentieren, dass Bidens Unterstützung Israel im Grunde einen Freibrief gibt, den Gazastreifen anzugreifen (weil es sich nicht nur um die Hamas handelt), selbst wenn dies zu weitreichenden Zerstörungen und erheblichen Opfern unter der Zivilbevölkerung führt.

Europäische Staats- und Regierungschefs und internationale Gremien haben ihre Bedenken geäußert und Israel beschuldigt, gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen zu verstoßen. Israels Maßnahmen, wie die Unterbrechung der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Wasser, Strom, Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten, haben scharfe Kritik hervorgerufen. Darüber hinaus haben die abwertende Darstellung der Palästinenser und die Schließung der Grenzübergänge die weltweite Verurteilung nur noch verstärkt.

Diese internationalen Verurteilungen scheinen jedoch wenig Einfluss auf Netanjahus Entschlossenheit zu haben, die Militäraktion in Gaza fortzusetzen. Das Ausmaß und die Intensität der Operationen haben viele dazu veranlasst, eine mögliche systematische Zerstörung oder sogar eine Zwangsumsiedlung von Palästinensern in den Sinai zu befürchten, eine Idee, die zuvor von einigen israelischen Führern geäußert wurde. Ein solcher Schritt würde an die Nakba, den palästinensischen Exodus von 1948, erinnern und hätte zweifellos tiefgreifende Auswirkungen auf die Region.

Vor diesem Hintergrund ist die “Achse des Widerstands” bereit, ihr Engagement zu verstärken, um eine groß angelegte Vertreibung von Palästinensern zu verhindern und ein Gegengewicht zu Israels militärischer Macht zu schaffen. Die sich abzeichnende Situation unterstreicht die komplexe geopolitische Dynamik des Nahen Ostens und das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das dort herrscht.

Der Nahe Osten steht am Abgrund, und das Potenzial für einen umfassenderen Konflikt ist groß. Die “Achse des Widerstands” ist entschlossen, Israels militärische Macht herauszufordern, indem sie den Moment der Verwundbarkeit Israels ausnutzt. Man geht davon aus, dass es Israel trotz seiner Machtdemonstration schwer fallen wird, Organisationen wie der Hisbollah etwas entgegenzusetzen, selbst wenn es von den USA und ihrer Marineflotte unterstützt wird.

Die jüngsten israelischen Aktionen lassen auf ein Land schließen, das sich auf eine größere Konfrontation vorbereitet. Mit seinen Angriffen an mehreren Fronten – Gaza, Libanon, Syrien und sogar am ägyptischen Grenzübergang Rafah – will Israel Stärke und Bereitschaft demonstrieren. Doch unter der Oberfläche ist ein wachsendes Gefühl der Verzweiflung zu erkennen. Israel wendet sich an regionale Verbündete, insbesondere an westliche Staaten und die USA, und bittet um Unterstützung in einem Konflikt, der auf israelischer Seite bereits einen hohen Tribut gefordert hat: 1300 getötete Palästinenser, 6000 Verwundete und 265 000 Vertriebene. Auf israelischer Seite gibt es 1200 getötete und 2500 verwundete Israelis. Diese Zahlen steigen von Stunde zu Stunde.

Im Gegensatz dazu leisten die palästinensischen Kämpfer im Gazastreifen trotz der seit 17 Jahren andauernden lähmenden Blockade weiterhin Widerstand. Ihre Unverwüstlichkeit ist sinnbildlich für eine Bevölkerung, die jahrzehntelange Entbehrungen auf sich genommen hat und sich nun gegen die seit langem bestehenden Ungerechtigkeiten erhebt.

Die nächsten Tage sind entscheidend. Sie werden darüber entscheiden, ob die Region in einen größeren Krieg abgleitet oder ob sich kühlere Köpfe durchsetzen und die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Es steht viel auf dem Spiel, und die Welt schaut gespannt zu und hofft auf eine Lösung, die den Verlust weiterer unschuldiger Menschenleben verhindert.

Das komplizierte Geflecht von Allianzen, Strategien und geopolitischen Interessen im Nahen Osten ist durch den anhaltenden Gaza-Konflikt erneut in den Vordergrund gerückt. Die tiefe Verstrickung der “Achse des Widerstands” hat den multidimensionalen Charakter des Wettbewerbs verdeutlicht, bei dem die regionalen Mächte nicht nur Zuschauer, sondern aktive Teilnehmer sind. Die Aktionen des israelischen Militärs in Verbindung mit dem unbeugsamen Geist der palästinensischen Kämpfer verdeutlichen die Brisanz der Situation. Da sich internationale Mächte einmischen, steht die Möglichkeit einer Eskalation oder Deeskalation des Konflikts auf dem Spiel.

Die Rolle wichtiger Akteure wie der USA und des Iran sowie die strategischen Manöver von Gruppen wie der Hisbollah zeichnen das Bild einer Region, in der jeder Schritt weitreichende Konsequenzen hat. Die Unbeugsamkeit der palästinensischen Kämpfer trotz jahrelanger Blockade und Widrigkeiten ist ein Beweis für ihre Entschlossenheit und den allgemeinen Widerstandsgeist in der Region.

Während die Welt mit angehaltenem Atem zusieht, besteht die Hoffnung auf eine Lösung, die Menschenleben in den Vordergrund stellt und den Weg für einen dauerhaften Frieden ebnet. Die komplexe Dynamik deutet jedoch darauf hin, dass das Erreichen einer solchen Lösung mehr als nur militärische Strategien erfordern wird. Sie wird diplomatisches Geschick, gegenseitiges Verständnis und ein echtes Engagement für den Frieden von allen beteiligten Parteien erfordern, was Israel vor dem Gaza-Krieg abgelehnt hat.

