Avec l’implication directe de l’Iran, Gaza se prépare à devenir un cimetière pour les envahisseurs

Par Elijah J. Magnier :

Traduction : Daniel G.

Alors que le battement des tambours de la guerre s’intensifie un peu plus chaque jour, le conflit imminent promet d’être tout sauf simple. Si elle choisit d’envahir Gaza, l’armée israélienne s’enfoncera dans un bourbier semé d’embûches sur le plan militaire et moral. Le monde entier observe la situation en retenant son souffle, en espérant la retenue et le retour au dialogue tout ense prenant ses dispositions en vue de la tempête qui gronde. Cependant, dans l’ombre d’un conflit imminent, Gaza se prépare non seulement à répondre à une invasion, mais aussi à transformer son territoire en un bourbier pour tout envahisseur potentiel. Anticipant l’action d’Israël, les factions palestiniennes conjointes ont méticuleusement tendu des embuscades en surface et sous terre. En plus d’être des symboles de dévastation, les vestiges de centaines de bâtiments détruits pourraient se transformer en cimetières potentiels pour l’armée israélienne.

Cette préparation et la détermination apparente des forces palestiniennes ont fait réfléchir les dirigeants israéliens. L’invasion terrestre tant attendue, qui devait initialement commencer dans les plus brefs délais, a été curieusement reportée « en raison des conditions météorologiques », selon des sources israéliennes. Mais les véritables raisons pourraient être davantage stratégiques et géopolitiques que météorologiques.

Dans un retournement de situation notable, l’Iran a fait part de son intention de participer directement au conflit. Il ne s’agit pas seulement de soutenir la cause palestinienne. Elle est également perçue comme une contestation directe du leadership du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L’implication de l’Iran pourrait remodeler la dynamique du Moyen-Orient, surtout si elle entraîne la chute du gouvernement de Netanyahou.

La récente opération « Déluge d’Al-Aqsa » a ébranlé les colonnes du temple de l’invincibilité d’Israël à laquelle on a cru longtemps. Les attaques à la roquette hardies qui ont atteint des villes israéliennes importantes comme Haïfa et Tel-Aviv ont démontré que la sécurité d’Israël n’est pas inviolable et que l’esprit palestinien n’a pas été brisé.

Si une invasion terrestre se produit, il ne s’agira pas d’une confrontation militaire, mais d’une mise à l’épreuve de la volonté, des idéologies et des croyances qui prévalent. L’implication directe de l’Iran augmentera les enchères et le conflit pourrait prendre une ampleur considérable. Le monde observe attentivement le Moyen-Orient, qui se trouve à deux doigts d’un conflit transformationnel. L’espoir demeure que le dialogue et la diplomatie peuvent encore trouver un moyen d’éviter de nouvelles effusions de sang et d’instaurer une paix durable.

L’audace stratégique de l’Iran : un message lancé au monde

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...