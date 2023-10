Met de directe betrokkenheid van Iran maakt de weerstand van Gaza zich gereed om het een kerkhof voor aanvallers te maken.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Terwijl de oorlogstrommels elke dag luider roffelen, belooft het naderende conflict allesbehalve eenvoudig te zullen worden. Als het Israëlische leger ervoor kiest om binnen te vallen, begeeft het zich in een modderpoel van militaire en ethische beproevingen. De wereld kijkt met ingehouden adem toe, in de hoop op terughoudendheid en een terugkeer naar de dialoog, maar ook voorbereid op de storm die kan komen. In de donkere schaduw van een dreigend conflict zet Gaza zich echter niet alleen schrap voor een invasie. Het bereidt zich actief voor om het land in een moeras te veranderen voor mogelijke aanvallers. Anticiperend op de actie van Israël hebben de gezamenlijke Palestijnse facties zorgvuldig hinderlagen boven en onder de grond uitgezet. De resten van honderden vernietigde gebouwen zijn niet alleen symbolen van verwoesting, maar worden ook veranderd in potentiële begraafplaatsen voor het Israëlische leger.

Deze voorbereiding en de klaarblijkelijke vastberadenheid van de Palestijnse strijdkrachten hebben het Israëlische leiderschap tot nadenken gestemd. De langverwachte grondinvasie, die aanvankelijk onmiddellijk zou beginnen, is volgens Israëlische bronnen vreemd genoeg uitgesteld ‘vanwege het weer’. Maar de echte redenen zijn misschien meer strategisch en geopolitiek dan meteorologisch.

In een belangrijke wending in het verhaal heeft Iran nu laten weten dat het van plan is om rechtstreeks deel te nemen aan dit conflict. Deze stap is niet alleen bedoeld om de Palestijnse zaak te steunen. Het wordt ook gezien als een directe uitdaging voor het leiderschap van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De betrokkenheid van Iran zou de dynamiek van het Midden-Oosten een nieuwe wending kunnen geven, vooral als dit leidt tot de val van de regering van Netanyahu.

De recente operatie “Al-Aqsa Vloed” heeft het lang gekoesterde geloof in Israëls onoverwinnelijkheid aan diggelen geslagen. De brutale raketaanvallen die belangrijke Israëlische steden zoals Haifa en Tel Aviv bereikten, hebben aangetoond dat de veiligheid van Israël niet onneembaar is, vooral als de Palestijnse geest ongebroken blijft.

Als er een grondinvasie komt, zal dat geen militaire confrontatie zijn, maar een test van wilskracht, ideologieën en lang gekoesterde overtuigingen. Nu Iran er rechtstreeks bij betrokken is, staat er meer op het spel dan ooit en kan het conflict zich veel verder uitbreiden. De wereld houdt nauwlettend in de gaten hoe het Midden-Oosten op de rand van een mogelijk transformerend conflict balanceert. De hoop blijft dat dialoog en diplomatie nog steeds een manier kunnen vinden om verder bloedvergieten te voorkomen en blijvende vrede te bewerkstelligen.

Gedurfde strategische stellingname van Iran: Een boodschap voor de wereld

