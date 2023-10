Il sostegno incrollabile di Biden a Netanyahu segnala un’invasione imminente

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato di recente in Israele, con una mossa che ha suscitato increspature nella comunità internazionale. Sebbene in superficie possa sembrare un impegno diplomatico di routine con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, le implicazioni sottostanti sono molto più profonde.

Lo sfondo di questa visita è l’escalation delle tensioni a Gaza, punteggiata dallo straziante bombardamento dell’Ospedale Al-Ahly-Arabi, conosciuto colloquialmente come l’Ospedale Battista. Questo tragico evento ha causato la perdita di centinaia di vite palestinesi e ha gettato un’ombra sulla regione. Ma il viaggio di Biden non è stato solo una telefonata di condoglianze o una semplice dimostrazione di solidarietà dopo questa tragedia.

Invece, la sua presenza in Israele simboleggia il sostegno incrollabile degli Stati Uniti al loro alleato di lunga data, anche se i tamburi di guerra battono più forte. Mentre Israele aumenta i suoi preparativi militari, ci sono chiari segnali di un’imminente invasione di Gaza. In questo contesto, la visita di Biden può essere vista come un’approvazione dell’imminente azione militare di Israele, segnalando una visione strategica condivisa tra Washington e Tel Aviv.

Ma le implicazioni della visita di Biden vanno oltre i confini di Israele. Il suo viaggio richiama anche l’attenzione sulle dinamiche regionali più ampie in gioco. Le risorse militari americane, in particolare le forze navali, sono state avvistate al largo delle coste del Libano e vicino a Cipro. Questi dispiegamenti suggeriscono che gli Stati Uniti si stanno preparando a sostenere Israele in un potenziale conflitto a Gaza e per possibili ripercussioni sul fronte settentrionale di Israele. Questa regione settentrionale è stata un punto caldo di attività, con il gruppo militante libanese Hezbollah che scambia quotidianamente bombardamenti e razzi con la Divisione israeliana Galilea. Sebbene queste schermaglie siano state mortali, entrambe le parti hanno mostrato moderazione e hanno evitato vittime civili. Tuttavia, con la visita di Biden e il successivo atteggiamento militare, la situazione sembra in equilibrio precario e la regione potrebbe essere sull’orlo di un conflitto più ampio.

Israele cerca un sostegno esterno, in particolare da grandi potenze come gli Stati Uniti, per affrontare le sue sfide. Questa dipendenza dal sostegno esterno indica la diminuzione dell’autosufficienza di Israele di fronte alle sfide militari poste da Hezbollah.

Sono state avanzate diverse proposte per aiutare Israele a trovare una soluzione pacifica al conflitto in corso, piuttosto che ricorrere a un’invasione su larga scala di Gaza. Una di queste proposte americane prevede il disarmo dei gruppi militanti come Hamas e la Jihad Islamica, con l’Autorità Palestinese che assumerebbe il controllo di Gaza. Ciò sarebbe accompagnato dal dispiegamento di forze di pace internazionali all’interno dei confini di Gaza, simili a quelle presenti nel Libano meridionale e nel Golan siriano occupato, per garantire il rispetto degli accordi di pace e prevenire future ostilità.

Si sta discutendo anche di un possibile scambio di prigionieri. Questo comporterebbe il rilascio di prigionieri militari israeliani e il rapimento di civili detenuti dalle fazioni palestinesi, in cambio della liberazione di un numero significativo di palestinesi attualmente detenuti nelle carceri israeliane.

La proposta di una soluzione pacifica, che include il disarmo dei gruppi militanti e il dispiegamento di forze di pace a Gaza, è vista da molti come un potenziale percorso di de-escalation. Tuttavia, diverse sfide e preoccupazioni significative rendono la sua attuazione irrealistica e inapplicabile:

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...