Le soutien inconditionnel de Biden à Netanyahou est le signe d’une invasion imminente

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

La récente visite du président américain Joe Biden en Israël a causé des remous dans la communauté internationale. Si, en apparence, ce peut sembler être un engagement diplomatique de routine avec le premier ministre Benjamin Netanyahou, ses implications sous-jacentes sont beaucoup plus profondes.

La toile de fond de cette visite est l’escalade des tensions à Gaza, ponctuée par le bombardement terrible de l’hôpital Al-Ahly-Arabi, connu familièrement sous le nom d’hôpital baptiste. Cet événement tragique a entraîné la perte de centaines de vies palestiniennes et a jeté un voile sur la région. Mais le voyage de Biden était loin de n’être qu’un message de condoléances ou unemanifestation de solidarité après cette tragédie.

En fait, sa présence en Israël symbolise le soutien indéfectible des États-Unis à leur allié de longue date, au moment même où les tambours de la guerre battent au plus fort. Alors qu’Israël intensifie ses préparatifs militaires, les signes d’une invasion imminente de la bande de Gaza sont évidents. Dans ce contexte, la visite de Biden peut être considérée comme un soutien à l’action militaire imminente d’Israël, une illustration de la vision stratégique commune entre Washington et Tel-Aviv.

Mais les implications de la visite de Biden dépassent les frontières d’Israël. Son voyage attire également l’attention sur la dynamique régionale plus large qui est en jeu. Des actifs militaires américains, en particulier des forces navales, ont été aperçus au large des côtes libanaises et près de Chypre. Ces déploiements suggèrent que les États-Unis se préparent à soutenir Israël dans un éventuel conflit à Gaza et à faire face à d’éventuelles répercussions sur le front nord d’Israël. Cette région constitue un point particulièrement chaud, en raison des bombardements et des tirs de roquettes que s’échangent le groupe militant libanais Hezbollah et la division israélienne de Galilée. Ces escarmouches sont certes meurtrières, mais les deux parties ont fait preuve de retenue et évité les pertes civiles. Toutefois, la visite de Biden et les proclamationsmilitaires qui ont suivi rendent la situation particulièrement précaire et la région pourrait bien être sur le point d’assister à un élargissement du conflit.

Israël recherche un soutien extérieur, en particulier de la part de grandes puissances comme les États-Unis, pour relever les défis auxquels il est confronté. Cette dépendance à l’égard du soutien extérieur indique qu’Israël est de moins en moins autonome face aux défis militaires posés par le Hezbollah.

