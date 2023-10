De wankelende waarden van Europa: Gemanipuleerde media en onvoorwaardelijke steun voor Israël.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

In een zwak verlichte kamer, tijdens het Daily Telegraph diner in Londen, in december 2001, te midden van het gerinkel van glazen en geroezemoes van gesprekken, weerklonk een controversiële uitspraak. De toenmalige Franse ambassadeur in Londen, Daniel Bernard, zei onomwonden: “Israël, deze kleine maar invloedrijke natie, staat in het middelpunt van de voortdurende onrust in het Nabije Oosten.

Er volgde verontwaardiging en velen eisten repercussies voor de Franse diplomaat. In dienst van Jacques Chirac, een bekende aanhanger van Palestina, werden Bernard’s opmerkingen door velen gezien als een weerspiegeling van dieperliggende gevoelens over de rol van Israël in de instabiliteit van de regio en de ongrijpbare zoektocht naar vrede.

Maar afgezien van de onmiddellijke controverse, roept de verklaring van Bernard een meer fundamentele vraag op over de houding van Europa ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict. De situatie in Gaza is een grimmige herinnering aan de complexiteit van het Midden-Oosten. Het roept vragen op over de diepe essentie van de Europese waarden, vooral in het licht van de schijnbaar onwrikbare steun voor Israël.

Het Franse politieke landschap is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd, vooral onder het leiderschap van president Emmanuel Macron. Macrons vroege carrière, begeleid door de invloedrijke Joodse familie Rothschild, werpt een schaduw over Frankrijks benadering van het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Rothschilds waren historisch verweven met de Balfour Declaration door de nauwe banden tussen Lords Balfour en Rothschild en waren overtuigde aanhangers van het internationale zionisme en zijn ambities in Palestina.

Tegen deze achtergrond roept de huidige houding van Frankrijk ten opzichte van de aanhoudende crisis in Gaza vragen op. Ooit was het land een voorvechter van rechtvaardigheid, mensenrechten en de rechtsstaat, maar nu lijkt het te wankelen in zijn toewijding aan deze principes. Ook Europa lijkt af te drijven van zijn lang gekoesterde waarden. Het continent dat ooit trots zijn toewijding aan rechtvaardigheid en de rechtsstaat verkondigde, ligt nu onder vuur vanwege zijn reactie op de situatie in Gaza.

De gebeurtenissen in Gaza zijn een lakmoesproef voor de inzet van Europa voor zijn kernwaarden. Het stilzwijgen of de gedempte reacties van veel Europese hoofdsteden, waaronder Parijs, onderstrepen een zorgwekkende verschuiving. De vraag blijft: Heeft Europa zijn principes ingeruild voor politiek opportunisme? De situatie in Gaza weerspiegelt niet alleen de complexiteit van de regio, maar ook de veranderende identiteit en prioriteiten van Europa.

Europa’s historische relatie met de Joden: Van vervolging tot de oprichting van Israël:

