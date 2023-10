A Frente Subterrânea de Gaza: Estratégia palestina sob os escombros diante do ataque intensificado de Israel

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Em uma mudança significativa de suas táticas tradicionais, Israel alterou sua abordagem às invasões terrestres. Em vez de sua estratégia habitual, Israel lançou agora uma série de operações terrestres contra a Faixa de Gaza, tanto em terra quanto no mar. Um bombardeio de intensidade sem precedentes precedeu essa mudança. Apesar dos apelos urgentes de 120 nações no Conselho de Segurança para um cessar-fogo imediato, Israel manteve sua postura agressiva.



No entanto, os ganhos militares para Israel com essas ações parecem mínimos. O principal resultado foi uma devastação generalizada, com mais de 7.500 civis mortos, incluindo impressionantes 4.800 mulheres e crianças. No entanto, em meio a esse caos, a resistência palestina não foi pega desprevenida. Fontes do “Eixo da Resistência” indicam que os palestinos haviam previsto e se preparado para o ataque israelense.



Autoridades seniores do Eixo da Resistência, operando a partir dos Centros de Comando Conjunto, comentaram sobre o recente bombardeio israelense no norte de Gaza. Eles declararam: “Os danos extensos causados pelos intensos ataques aéreos de Israel no norte da Faixa de Gaza servem, antes de tudo, como um obstáculo significativo para o avanço dos veículos militares israelenses e das brigadas mecanizadas posicionadas dentro das fronteiras de Gaza”.



A fonte continuou dizendo que “Israel realizou ataques aéreos em várias áreas residenciais durante a noite. Embora as áreas próximas à Faixa de Gaza já tenham sido evacuadas de seus moradores, Israel continua a atacar essas áreas. Isso se deve, em grande parte, à preocupação com os intrincados sistemas de túneis e fortificações construídos pela resistência dentro da cidade”. A destruição maciça causada pela artilharia e pelas aeronaves israelenses, inadvertidamente, proporcionou à resistência palestina posições fortificadas e trincheiras que eles nem imaginavam, permitindo que montassem emboscadas e confrontassem o inimigo.



Israel enviou, nos primeiros ataques, três divisões, o equivalente a nove brigadas ou cerca de 30 mil soldados, para o teatro de operações em diferentes frentes do norte. Devido ao extenso bombardeio e à destruição infligidos pelo próprio Israel, juntamente com as crateras deixadas por bombardeios maciços de artilharia e bombardeios aéreos, essas divisões mecanizadas terão dificuldades para fazer avanços significativos. Como resultado, qualquer movimento para frente será extremamente lento devido à enorme quantidade de escombros. Isso forçará Israel a depender de unidades de infantaria para o combate direto com a resistência. Esse confronto inevitavelmente resultará em baixas significativas para as forças israelenses que avançam, algo que os militares israelenses querem evitar.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...