Le front souterrain de Gaza : la stratégie palestinienne menée sous les décombres en réponse à l’intensification des attaques israéliennes.

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Dans un virage significatif par rapport à ses tactiques courantes, Israël a modifié sa façon de procéder à ses invasions terrestres. Au lieu d’adopter sa stratégie habituelle, Israël a lancé une série d’opérations terrestres contre la bande de Gaza, à partir de la terre et de la mer. Un bombardement d’une intensité sans précédent a précédé le tout. Malgré les appels pressants de 120 nations au Conseil de sécurité en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, Israël a maintenu sa position agressive.

Toutefois, les gains militaires qu’Israël retire de ces actions semblent minimes. Le principal résultat est une dévastation généralisée, avec plus de 7 500 civils tués, dont un nombre stupéfiant de 4 800 femmes et enfants. Au milieu de ce chaos, la résistance palestinienne n’a pourtant pas été prise au dépourvu. Des sources au sein de l’Axe de la Résistance indiquent que les Palestiniens avaient prévu l’assaut israélien et s’y étaient préparés.

De hauts responsables de l’Axe de la Résistance, qui sont reliés aux centres de commandement conjoints, ont commenté le récent bombardement israélien du nord de Gaza. Ils ont déclaré que « les dégâts considérables causés par les frappes aériennes intenses d’Israël dans le nord de la bande de Gaza constituent avant tout un obstacle important à l’avancée des véhicules militaires israéliens et des brigades mécanisées déployée à l’intérieur des frontières de Gaza ».

La source a ajouté qu’« Israël a mené des frappes aériennes sur plusieurs zones résidentielles pendant la nuit. Israël continue de cibler les zones proches de la bande de Gaza déjà vidées de leurs habitants. Cela s’explique en grande partie par les inquiétudes que suscitent les réseaux de tunnels complexes et les fortifications construites par la résistance à l’intérieur de la ville ». Les destructions massives causées par l’artillerie et l’aviation israéliennes ont involontairement fourni à la résistance palestinienne des positions fortifiées et des tranchées qu’elle ne pouvait même pas imaginer et qui lui permettent de monter des embuscades et d’affronter l’ennemi.

Israël a déployé lors de ses premiers raids sur le théâtre d’opérations des différents fronts nord trois divisions, soit l’équivalent de neuf brigades ou quelque 30 000 hommes. Compte tenu de l’ampleur des bombardements et des destructions infligés par Israël, ainsi que des cratères laissés par les tirs d’artillerie massifs et les frappes aériennes, ces divisions mécanisées auront du mal à progresser de manière significative. Par conséquent, tout mouvement vers l’avant sera extrêmement lent en raison de l’énorme quantité de décombres. Israël sera donc contraint de s’appuyer sur des unités d’infanterie pour combattre directement la résistance. Une telle confrontation entraînera inévitablement des pertes importantes pour les forces israéliennes en progression, ce que l’armée israélienne tient à éviter.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...