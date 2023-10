Bodeninvasion in Gaza: Israels Kampf für ein unmögliches Ziel.

Von Elijah J. Magnier:

Während sich die Bodeninvasion in Gaza intensiviert, bleiben die strategischen Ziele Israels in Unklarheit und Unsicherheit gehüllt. Die aus mehreren Richtungen gestartete Invasion unterstreicht Israels Engagement für einen vielschichtigen Ansatz. Dennoch zögern der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein engmaschiger Minikriegsrat, dem auch Verteidigungsminister Yoav Galant und Oppositionsführer Benny Gantz angehören, den Beginn der Operation offiziell anzukündigen.

Mehrere Faktoren tragen zu diesem Zögern bei. An erster Stelle steht die Angst, dass die erklärten Ziele der Invasion nicht erreicht werden. Netanjahu, der bereits mit dem strategischen Sumpf zu kämpfen hat, den der palästinensische Widerstand am 7. Oktober geschaffen hat, ist bestrebt, diese Krise zu bewältigen und dabei die israelischen Verluste und Rückschläge so gering wie möglich zu halten und sich von dem Versagen seiner Regierung und ihrer Sicherheitsdienste reinzuwaschen. Es steht viel auf dem Spiel, und die Ereignisse in Gaza werden zweifellos die geopolitische Landschaft der Region in den kommenden Tagen prägen.

Die Anatomie der Kriegsplanung: Von der Konzeption bis zur Ausführung

In der komplizierten Welt der militärischen Strategie ist die Formulierung von Kriegsplänen ein akribischer Prozess, der von einer Vielzahl von Analysen und Vorbereitungen geprägt ist. Wenn Stabskommandeure die Weichen für eine Operation stellen, definieren sie zunächst die Bedingungen, die zugrundeliegenden Überlegungen und die Ziele. Diese erste Phase gibt den Ton an für das, was folgt.

Nach dieser grundlegenden Phase liegt der Schwerpunkt auf der Mobilisierung der Kräfte. Dazu gehört die Aufstellung der Truppen, die Sicherstellung eines kontinuierlichen logistischen Nachschubs, die Organisation der Feuerunterstützung, die Bevorratung von Munition und die Unterbringung des Personals. Die Zeit bis zur entscheidenden ‘Stunde Null’ – dem Moment, in dem die Operation beginnt – ist eine Zeit der Vorfreude und der akribischen Planung.

Strategen legen die Richtung der Haupt- und Ablenkungsangriffe fest. Sie wägen die Vorteile von Angriffen an mehreren Fronten ab und berücksichtigen dabei immer, dass die Pläne je nach Erfolg der Operation und der Widerstandsfähigkeit der gegnerischen Verteidigung möglicherweise angepasst werden müssen. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören die Festlegung des Ausmaßes des Vormarsches, die Sicherung der Flanken und die Gewährleistung des Flankenschutzes.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planung ist der Einsatz von Ablenkungsmanövern. Diese können von intensivem Vorbombardement bis hin zu versuchten Landungen und dem Eindringen in Gebiete reichen, die von den Hauptangriffsachsen entfernt sind. Die Auseinandersetzung mit dem Feind, selbst in kleineren Scharmützeln, kann unschätzbare Einblicke in seine Bereitschaft und potenziellen Schwächen liefern.

Im Grunde genommen ist jede Phase, von der ersten Planung bis zur endgültigen Ausführung, ein Beweis für die komplizierte Choreographie der Kriegsführung, bei der jeder Zug kalkuliert, jedes Risiko abgeschätzt und jedes Ergebnis vorausgesehen wird.

Hinter den Kulissen: Israels stille Kriegsmanöver und das politische Kalkül

In der vergangenen Woche hat das israelische Militär verdeckte Kriegsübungen durchgeführt, die das Zögern der politischen Führung unterstreichen, öffentlich den Beginn einer Offensive zu verkünden. Diese diskreten Manöver dienen mehreren Zwecken, von denen der wichtigste darin besteht, die Truppen neu zu kalibrieren und psychologisch vorzubereiten…

