Der Gaza-Sumpf: Medien und psychologische Kriegsführung und Netanjahus Führung unter dem Mikroskop

Die Situation in Gaza ist ein Beweis für die Komplexität der modernen Kriegsführung und den unbeugsamen Geist des Widerstands. Israels Bodenoffensive, die diplomatisch als “Bodenoperation” bezeichnet wird, macht unbestreitbar Fortschritte, insbesondere an der Front in Gaza-Stadt. Die angewandte Taktik offenbart jedoch eine tiefere strategische Absicht.

Mit einem kalkulierten Schachzug versuchen die israelischen Panzer aktiv, den Gazastreifen zu teilen. Ihre Operationen im Viertel Al-Zaytoun, Hay al-Tuffah und Hay al-Shujaiya (Norden von Gaza) zielen darauf ab, die Verbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil der Stadt zu unterbrechen. Gleichzeitig ist ihre Präsenz im Viertel Shujaiya durch ständige Manöver und gezielte Bombardierungen gekennzeichnet, die ihre Absicht signalisieren, diese Gebiete zu Fuß zu betreten.

Die Strategie geht über reine Gebietsgewinne hinaus. Indem Israel sowohl teilweise besiedelte als auch verlassene Gebiete ins Visier nimmt, versucht es, seinen Bodentruppen den Weg zur Salah al-Din Straße zu ebnen, die die Stadt von Norden nach Süden durchschneidet. Das Ziel ist es, bestimmte Teile der Stadt zu isolieren und sie effektiv zu spalten. Hinter dieser Taktik steht die gewaltige Herausforderung, den gesamten Gazastreifen zu besetzen. Diese Aufgabe ist nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern erfordert auch einen klaren und realisierbaren Zeitplan und einen Plan für die künftige Verwaltung. Israel ist weit davon entfernt, zu einem solchen Plan bereit zu sein.

Dennoch hat der palästinensische Widerstand inmitten dieses militärischen Ansturms Operationen durchgeführt, die die Moral der Israelis zutiefst beeinträchtigt haben. Seine Unverwüstlichkeit und Entschlossenheit sind ein krasser Gegensatz zu Israels militärischer Macht und unterstreichen das uralte Sprichwort, dass der menschliche Geist oft über überwältigende Chancen triumphieren kann.

Auf dem sich ständig verändernden Kriegsschauplatz in Gaza hat der palästinensische Widerstand ein Maß an taktischem Einfallsreichtum bewiesen, das die israelischen Streitkräfte auf Trab gehalten hat. Als Israels mechanisierte Einheiten vorrückten, hat der Widerstand die Stadt strategisch in mehrere Verteidigungssektoren aufgeteilt und sich so nicht nur auf den mechanisierten Angriff vorbereitet, sondern auch den Vorstoß der israelischen Infanterie am Boden vorweggenommen.

Eine bemerkenswerte Operation der Al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, ist ein Beweis für dieses taktische Geschick. Am vergangenen Sonntagabend starteten sie einen Überraschungsangriff auf israelische Stellungen am Grenzübergang Erez. Sie kamen aus Tunneln und griffen ein Gebiet an, in dem israelische Militärfahrzeuge und Panzer direkt hinter dem Gaza-Zaun stationiert waren. Diese dreiste Aktion richtete nicht nur Schaden an, sondern machte auch die Behauptung Israels zunichte, die Bedrohung durch die Tunnel neutralisiert zu haben. Sie sendete eine klare Botschaft: Die Gebiete um den Gazastreifen, die zuvor als sichere Zonen galten, waren alles andere als das.

Die Auswirkungen dieser Operation sind tiefgreifend. Israels Behauptung von Sicherheit und Vorherrschaft wurde in Frage gestellt. Allein die Tatsache, dass der palästinensische Widerstand aus unentdeckten Tunneln hervorkommen und 24 Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober mitten in die israelischen Militärkonzentrationen eindringen kann, untergräbt die Sicherheit, die Israel seinen Siedlern zu bieten versucht hat.

Die Frage drängt sich nun auf: Kann Israel die Sicherheit der Siedler in den Städten und Dörfern garantieren, die den Gazastreifen umschließen? Die jüngsten Operationen des palästinensischen Widerstands lassen das Gegenteil vermuten. Solange der Widerstand von unentdeckten Tunneln aus operieren und Überraschungsangriffe starten kann, bleibt das Versprechen von Sicherheit und Schutz für die israelischen Siedler im Zweifel. Diese sich entwickelnde Dynamik unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Israel in seinem Feldzug gegenübersieht, und die Widerstandsfähigkeit und den Einfallsreichtum des palästinensischen Widerstands.

In dem komplexen Geflecht des andauernden Konflikts im Gazastreifen sticht die Operation des palästinensischen Widerstands am Erez-Übergang nicht nur durch ihre taktische Ausführung, sondern auch durch ihre tiefe symbolische Bedeutung hervor. Während die konkreten Opfer dieser Operation bemerkenswert sind, liegt ihre tiefere Wirkung in der Botschaft, die sie an das israelische Militär und die Siedler sendet: Die Illusion von Sicherheit, selbst in vermeintlich sicheren und gut bewachten Zonen, ist zerschlagen worden.

