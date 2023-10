Il pantano di Gaza: La guerra mediatica e psicologica e la leadership di Netanyahu sotto il microscopio

Di Elijah J. Magnier:

La situazione in corso a Gaza è una testimonianza delle complessità della guerra moderna e dello spirito indomito della Resistenza. L’offensiva di terra di Israele, diplomaticamente definita “operazione di terra”, sta innegabilmente progredendo, soprattutto sul fronte di Gaza City. Tuttavia, le tattiche utilizzate rivelano un’intenzione strategica più profonda.

Con una mossa calcolata, i carri armati israeliani stanno attivamente cercando di dividere Gaza. Le loro operazioni nel quartiere di Al-Zaytoun, Hay al-Tuffah e Hay al-Shujaiya (nord di Gaza) mirano a rompere il legame tra le parti settentrionali e meridionali della città. Allo stesso tempo, la loro presenza nel quartiere di Shujaiya è segnata da continue manovre e bombardamenti mirati, segnalando la loro intenzione di entrare in queste aree a piedi.

La strategia va oltre i semplici guadagni territoriali. Prendendo di mira sia le aree parzialmente popolate che quelle deserte, Israele sta cercando di spianare un percorso più agevole per le sue forze di terra che avanzano verso Salah al-Din Street, che divide la città da nord a sud. L’obiettivo è quello di isolare alcune parti della città, dividendola di fatto. Questa tattica è guidata dalla sfida scoraggiante di occupare l’intera città di Gaza. Questo compito non è solo impegnativo dal punto di vista logistico, ma richiede anche una tempistica e un piano chiaro e fattibile per la governance futura. Israele è ben lungi dall’essere pronto per un piano simile.

Tuttavia, in mezzo a questo assalto militare, la Resistenza palestinese ha condotto operazioni che hanno profondamente colpito il morale di Israele. La sua resilienza e la sua determinazione sono un netto contrappunto alla potenza militare di Israele, sottolineando l’antico adagio secondo cui lo spirito umano può spesso trionfare sulle probabilità schiaccianti.

Nel teatro di guerra in costante evoluzione di Gaza, la Resistenza palestinese ha dimostrato un livello di ingegnosità tattica che ha tenuto le forze israeliane sulle spine. Mentre le unità meccanizzate di Israele avanzavano, la Resistenza ha diviso strategicamente la città in diversi settori difensivi, non solo preparandosi all’assalto meccanizzato, ma anche anticipando l’avanzata a terra della fanteria israeliana.

Una straordinaria operazione delle Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, è una testimonianza di questa abilità tattica. La scorsa domenica sera, hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le posizioni israeliane al valico di Erez. Emergendo dai tunnel, hanno preso di mira un’area in cui erano stazionati veicoli militari e carri armati israeliani, proprio dietro la recinzione di Gaza. Questa mossa sfacciata non solo ha inflitto danni, ma ha anche infranto la pretesa di Israele di aver neutralizzato la minaccia dei tunnel. Ha inviato un messaggio chiaro: le aree intorno a Gaza che in precedenza erano state considerate zone sicure erano tutt’altro.

Le implicazioni di questa operazione sono profonde. La narrativa di Israele sulla sicurezza e sul dominio è stata messa in discussione. Il fatto stesso che la Resistenza palestinese possa emergere da tunnel non scoperti e colpire il cuore delle concentrazioni militari israeliane 24 giorni dopo l’attacco del 7 ottobre, mina la sicurezza che Israele ha cercato di garantire ai suoi coloni.

La domanda ora incombe: Israele può garantire la sicurezza dei coloni nelle città e nei villaggi che costituiscono l’involucro della Striscia di Gaza? Le recenti operazioni della Resistenza palestinese suggeriscono il contrario. Finché la Resistenza potrà operare da tunnel non individuati e lanciare attacchi a sorpresa, la promessa di sicurezza e protezione per i coloni israeliani rimane in dubbio. Questa dinamica in evoluzione sottolinea le sfide che Israele deve affrontare nella sua campagna e la resilienza e l’intraprendenza della Resistenza palestinese.

Nel complesso arazzo del conflitto in corso a Gaza, l’operazione della Resistenza palestinese al valico di Erez si distingue non solo per la sua esecuzione tattica, ma anche per il suo profondo significato simbolico. Sebbene le perdite tangibili inflitte da questa operazione siano degne di nota, il suo impatto più profondo risiede nel messaggio che invia all’esercito israeliano e ai coloni: l’illusione della sicurezza, anche in zone presumibilmente sicure e ben sorvegliate, è stata infranta.

