Elijah J. Magnier:

Trad. Alan Dantas

À medida que o conflito em Gaza continua, surgem questões sobre o possível envolvimento militar israelense no Líbano e a possibilidade de uma segunda frente. No Líbano, assim como em muitos países do Oriente Médio e do Ocidente, há muita especulação sobre a probabilidade de Israel lançar uma guerra contra o Líbano ou de o Hezbollah desencadear um conflito mais amplo que poderia mergulhar toda a região do Oriente Médio em uma guerra de várias frentes. Isso poderia atrair potências regionais e globais importantes, agravando drasticamente a situação. Como alternativa, existe a possibilidade de que qualquer conflito permaneça confinado às fronteiras do Líbano, uma região que Israel já ameaçou atacar e levar de volta à “Idade da Pedra” se for provocado a entrar em guerra. Para avaliar esses cenários, é necessário compreender a probabilidade e o momento de tal conflito e o potencial de se transformar em uma guerra mais ampla.

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, declarou recentemente que a pressão dos EUA e da comunidade internacional para interromper a ação militar em Gaza estava aumentando, sugerindo uma janela estreita de duas a três semanas para atingir seus objetivos militares. Entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expressou o desejo de desmantelar o Hamas e ocupar totalmente Gaza para mudar o status quo pós-Hamas, o que requer tempo ilimitado.

As Forças de Ocupação Israelenses (IOF), profundamente envolvidas na crise no norte de Gaza, são vistas como estando em uma missão sensível ao tempo. O objetivo parece ser proteger uma parte significativa da Faixa de Gaza no norte em um prazo de dois meses para torná-la inabitável e criar uma zona de amortecimento. Essa estratégia se desenrola em um cenário de mudanças na opinião pública internacional e de críticas dos países ocidentais, principalmente em relação aos crimes de guerra e às mortes de civis em Gaza.

É importante ter em mente que a resistência em Gaza conseguiu manter um estoque de armas leves, apesar de estar em uma área geograficamente confinada e cercada há muito tempo. Essas armas são predominantemente fabricadas localmente, complementadas por um número limitado de armas antitanque que ainda não foram usadas no conflito. O controle rígido de Israel sobre a passagem de fronteira de Rafah, restringindo a entrada de mercadorias e monitorando os suprimentos para a equipe da ONU em Gaza, complica ainda mais o cenário.

Embora o foco de Israel permaneça em Gaza, a possibilidade de o conflito se espalhar para o Líbano depende de vários fatores geopolíticos, militares e diplomáticos. As decisões e ações tomadas nas próximas semanas determinarão o curso futuro do conflito nessa região volátil.

Entretanto, no contexto de uma possível guerra com o Líbano, há várias considerações importantes:

