Waarom Israël geen oorlog zal voeren tegen Libanon tijdens de oorlog tegen Gaza.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Terwijl het conflict in Gaza voortduurt, worden er vragen gesteld over mogelijke Israëlische militaire interventie in Libanon en de mogelijkheid van een tweede front. In Libanon wordt, net als in veel landen in het Midden-Oosten en het Westen, druk gespeculeerd over de kans dat Israël een oorlog tegen Libanon begint of dat Hezbollah een breder conflict ontketent dat de hele regio van het Midden-Oosten in een oorlog met meerdere fronten zou kunnen storten. Dit zou regionale en grote wereldmachten kunnen aanwakkeren, waardoor de situatie dramatisch zou escaleren. Een andere mogelijkheid is dat een eventueel conflict binnen de grenzen van Libanon blijft, een regio die Israël eerder heeft gedreigd te vernietigen en terug te brengen naar het “Stenen Tijdperk” als het tot een oorlog zou worden geprovoceerd. Het beoordelen van deze scenario’s vereist inzicht in de waarschijnlijkheid en timing van een dergelijk conflict en het potentieel om uit te monden in een bredere oorlog.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen, verklaarde onlangs dat de Amerikaanse en internationale druk om de militaire actie in Gaza stop te zetten, toenam. Premier Benjamin Netanyahu heeft echter de wens geuit om Hamas te ontmantelen en Gaza volledig te bezetten om de status quo na Hamas te veranderen, waarvoor onbeperkte tijd nodig is.

De Israëlische bezettingstroepen (IOF), die sterk betrokken zijn bij de crisis in het noorden van Gaza, worden gezien als onderdeel van een tijdgevoelige missie. Het doel lijkt te zijn om binnen twee maanden een aanzienlijk deel van het noorden van de Gazastrook veilig te stellen om het onleefbaar te maken en een bufferzone te creëren. Deze strategie ontvouwt zich tegen de achtergrond van een verschuivende internationale publieke opinie en kritiek van Westerse landen, met name over oorlogsmisdaden en burgerslachtoffers in Gaza.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het verzet in Gaza erin geslaagd is om een voorraad lichte wapens aan te leggen, ondanks het feit dat het zich in een geografisch beperkt en langdurig belegerd gebied bevindt. Deze wapens zijn voornamelijk lokaal gefabriceerd, aangevuld met een beperkt aantal antitankwapens die nog niet gebruikt zijn in het conflict. De strenge controle van Israël over de grensovergang bij Rafah, waardoor de toegang van goederen en het toezicht op de bevoorrading van het VN-team in Gaza wordt beperkt, maakt het scenario nog ingewikkelder.

Terwijl de aandacht van Israël gericht blijft op Gaza, hangt de mogelijkheid dat het conflict overslaat naar Libanon af van verschillende geopolitieke, militaire en diplomatieke factoren. Beslissingen en acties in de komende weken zullen bepalend zijn voor het toekomstige verloop van het conflict in deze onstabiele regio.

In de context van een mogelijke oorlog met Libanon zijn er echter een aantal belangrijke overwegingen:

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Steun onafhankelijke journalistiek Steun onafhankelijke journalistiek €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...