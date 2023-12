Zal Israël het vuur openen op Libanon zoals het deed op Gaza?

Geschreven door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Galant heeft gewaarschuwd dat hij zijn toevlucht zal nemen tot militair ingrijpen om Hezbollah te dwingen zich 40 kilometer van de Libanese grens terug te trekken. De vraag is of Israël dit dreigement zal doorzetten en mogelijk een nieuw front zal openen tijdens of na het lopende conflict in Gaza.

Sinds het begin van de Al-Aqsa Stroom operatie is Hezbollah actief betrokken geweest door het steunen van de Palestijnse zaak. Deze steun blijkt uit directe acties, zoals aanvallen op Israëlische stellingen ^$ de zeven in Libanon bezette dorpen en de Libanees-Israëlische grensgebieden. De strategie van Hezbollah lijkt gericht op het handhaven van een specifieke operationele grens. Wanneer Israëlische troepen als vergelding voor aanvallen verder dan 2 tot 5 kilometer Libanees grondgebied bombarderen, reageerde Hezbollah door Israëlische posities op dezelfde diepte aan te vallen. Deze tactiek is een duidelijke boodschap aan Israël. Het onderstreept dat Hezbollah vastbesloten is om de gevechtslinies die het heeft getrokken, te handhaven en zijn regel van betrokkenheid op te leggen aan Israël.

Hezbollah heeft duidelijk gemaakt dat elke schending van deze lijnen, in het bijzonder aanvallen op burgers of de pers, zal worden beantwoord met een onmiddellijke en gelijke reactie, wat al meer dan eens is gebeurd. Deze houding weerspiegelt de vastberadenheid van Hezbollah om zich te spiegelen aan de acties van Israël en ervoor te zorgen dat elke escalatie of schending van de vastgestelde grenzen niet ongestraft blijft. Deze benadering benadrukt de spanning en complexiteit van het conflict, waarbij de acties van elke partij direct van invloed zijn op de reactie van de ander, waarbij een delicaat evenwicht van macht en confrontatie wordt gehandhaafd terwijl men op de rand van de afgrond loopt.

