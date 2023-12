Wie beabsichtigt Israel, mit seiner aggressiven Kampagne gegen die Palästinenser, die Sicherheit Ägyptens zu gefährden? 

Geschrieben von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Es ist inzwischen völlig klar, dass die Spannungen zwischen Ägypten und Israel erheblich eskaliert sind. Kairo hat eine endgültige Erklärung abgegeben, in der es heißt, dass Israels Versuche, Palästinenser gewaltsam in den Sinai zu bringen, inakzeptabel sind und eine Verletzung einer wichtigen Grenze darstellen. Ägypten unterstreicht, dass dieses Vorgehen nicht nur seine nationale Sicherheit gefährdet, sondern auch seine Souveränität in Frage stellt. Die ägyptische Regierung, die über die Mittel verfügt, ihr Land und ihre Sicherheit zu schützen, betrachtet diese Aktionen als direkte Bedrohung. Seit Beginn des Konflikts hat Israel seine Absicht geäußert, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai zu verlagern, ein Plan, der Ägypten sehr wohl bekannt ist und den es mit dem weiter gefassten Ziel von Premierminister Benjamin Netanjahu in Verbindung bringt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland und Jerusalem zu vertreiben. Dies gibt Anlass zur Besorgnis über andere mögliche Aktionen, die nicht nur gegen das palästinensische Volk, sondern auch gegen Ägypten geplant sind.

Aus britischen Dokumenten geht hervor, dass Israel 1971 eine geheime Strategie zur Vertreibung Tausender Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Al-Arish im nördlichen Sinai ausgearbeitet hat. Nach dem Krieg im Juni 1967, in dem das israelische Militär die Kontrolle über den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem und die syrischen Golanhöhen übernahm, wurde der Gazastreifen für Israel zu einem bedeutenden Sicherheitsproblem. Die dicht besiedelten Flüchtlingslager in Gaza wurden zu Zentren des Widerstands gegen die Besatzung. Britischen Einschätzungen zufolge sah der israelische Plan den “Zwangstransfer” von Palästinensern nach Ägypten vor, um die Intensität des Guerillakriegs zu verringern und das Sicherheitsdilemma der israelischen Besatzungsbehörden im Gazastreifen zu entschärfen. Diese Enthüllung wirft ein Licht auf die historische Perspektive Israels in Bezug auf Zwangsdeportationen.

Der vorgeschlagene Zwangstransfer von Palästinensern in den Sinai wird als Verstoß gegen das Völkerrecht angesehen, einschließlich der Normen über die Behandlung von Zivilisten in Konflikten und das Verbot von Zwangsumsiedlungen. Im Jahr 2010 schlug der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak vor, die Palästinenser auf der Sinai-Halbinsel anzusiedeln, der das Angebot jedoch ablehnte. Im Jahr 2017 wies der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry die Forderung der israelischen Ministerin für soziale Gleichheit, Gila Gamliel, einer Likud-Abgeordneten, zurück, den Sinai für einen palästinensischen Staat zu nutzen, und erklärte, Ägypten habe dem israelischen Botschafter in Kairo seine Position in dieser Frage deutlich gemacht. Seit dem 8. Oktober hat die ägyptische Präsidentschaft eine Erklärung abgegeben, der eine klare Stellungnahme von Präsident Abdel Fattah al-Sisi folgte, in der er sich entschieden gegen die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen

