Y a-t-il des différences fondamentales entre les USA et Israël au sujet de Gaza?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Une croyance répandue veut que les USA tentent activement de démontrer qu’il existe des différences entre l’administration du président Joe Biden et le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en ce qui a trait aux priorités et à la gestion du conflit à Gaza et àses conséquences. Toutefois, tout porte à croire que cet effort américain vise davantage à sauver les apparences et à éviter une défaite des démocrates aux prochaines élections présidentielles qu’à se préoccuper de la population civile de Gaza et des massacres aveugles commis par l’armée israélienne.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...