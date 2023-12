Hoe kunnen de door Israël onder water gezette tunnels terugkaatsen naar de bezettingstroepen in en rond Gaza?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In de ingewikkelde stedelijke structuur van de Gazastrook hebben de Israëlische bezettingstroepen gekozen voor een controversiële en gedurfde strategie door een deel van het uitgebreide tunnelnetwerk onder water te zetten. Deze ongekend grootschalige actie van het Israëlische leger roept een aantal kritische vragen op over zowel de effectiviteit als de bredere implicaties ervan. Geconfronteerd met een goed voorbereid en vastberaden verzet in de dichtbevolkte regio, bevinden de Israëlische troepen zich op een grotendeels onbekend terrein van dichte stedelijke oorlogsvoering. Deze verandering in tactiek, voornamelijk omdat hun grondoperaties niet de verwachte resultaten opleverden, maakt het onder water zetten van tunnels tot een alternatieve methode om het ondergrondse verzet te ontregelen of te neutraliseren. Deze aanpak is vooral opmerkelijk omdat de infanterie moeite had om de overhand te krijgen ondanks het feit dat ze in de meerderheid waren en beter uitgerust dan de verdedigers.

Israël kondigde onlangs de ontdekking aan van een vier kilometer lange tunnel van Noord-Gaza naar de grensovergang Erez. Deze tunnel, gebouwd door het verzet, werd op 7 oktober gebruikt om de illegale nederzettingen rond de Gazastrook, de militaire bases van de “Gaza Division” en politiebureaus aan te vallen. In de eerste 45 dagen van Israëls gedeeltelijke bezetting van het noorden van Gaza, gebruikte Hamas deze tunnel twee keer strategisch om de bezettingstroepen te verrassen en slachtoffers te maken. Dit toont de tactische scherpzinnigheid van het verzet bij het bouwen van zo’n grote tunnel en zijn moed bij het confronteren van vijandelijke troepen die numeriek en fysiek superieur waren, maar aantoonbaar niet hetzelfde niveau van overtuiging hadden.

