Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Verenigde Staten hebben een defensieve positie in de Rode Zee, in de eerste plaats om de Israëlische handel en scheepvaart te beschermen. Deze actie komt als reactie op de dreigementen van de Jemenitische groepering Ansar Allah, die heeft verklaard van plan te zijn om deze specifieke activa aan te vallen zolang het geweld tegen Palestijnse burgers in Gaza voortduurt. De pogingen van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin om een coalitie te vormen onder de vlag ‘Guardians of Prosperity’ hebben weinig succes gehad. Ondanks bezoeken aan 39 landen heeft het initiatief de steun gekregen van slechts twaalf landen, waarvan geen enkele een kustlijn aan de Rode Zee heeft. Deze ontwikkeling heeft de Amerikaanse strategie om de economische belangen van Israël te beschermen aanzienlijk ondermijnd, waardoor Washington in een netelige en enigszins compromitterende positie terecht is gekomen.

In de bredere internationale context riepen 154 landen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op tot een staakt-het-vuren in Gaza. Daarnaast stemden 13 landen in de Veiligheidsaad van de Verenigde Naties voor een staakt-het-vuren in Gaza. De Verenigde Staten waren tegen deze resolutie en Groot-Brittannië onthield zich van stemming, wat het isolement van de VS onderstreept, zelfs onder bondgenoten en tegenstanders. Dit standpunt roept vragen op over de huidige Amerikaanse invloed en het morele standpunt over humanitaire kwesties.

Als onderdeel van hun engagement om Israël te beschermen, hebben de VS geprobeerd een alliantie op te richten om het maritieme verkeer door de Straat Bab al-Mandab te beschermen, een vitale corridor voor handel en olietransporten, ook naar Israël. Deze beslissing kwam er nadat de Jemenitische Houthi Ansar Allah groep verklaarde dat de corridor weliswaar open zou blijven voor iedereen, maar dat goederen en olie bestemd voor Israël zouden worden geweerd. De focus van het Amerikaanse initiatief ligt dus niet op het beschermen van de corridor in het algemeen, maar op het beschermen van zendingen die expliciet voor Israël bestemd zijn.Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, de Seychellen en Bahrein zijn overeengekomen om zich aan te sluiten bij

