Gazas Verbündete bereiten sich auf stufenweise Kampfmaßnahmen vor, um den israelisch-amerikanischen Krieg zu beenden

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH.

Israels fortgesetzte Aktionen im Gazastreifen, die in den Augen mancher einer ethnischen Säuberung gleichkommen und gegen das Völkerrecht verstoßen, haben erhebliche Bedenken hervorgerufen. Die Verbreitung von Inhalten in den sozialen Medien durch israelische Soldaten, wie die Hinrichtung von Gefangenen und die Zerstörung von mehr als 50 Gebäuden durch Sprengstoff, werden als Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen angesehen und verstärken diese Bedenken. Die Verbündeten des palästinensischen Widerstands haben Israel nach wie vor aufgefordert, seine Militäroperationen im Gazastreifen einzustellen, die nun schon 78 Tage andauern.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, Israels Militäraktion und seine unerklärten Vorhaben im Gazastreifen zu stoppen, haben der palästinensische Widerstand und seine Verbündeten Dutzende von Angriffen unternommen, ohne jedoch die Israelis und ihre US-amerikanischen Verbündeten davon überzeugen zu können, den Krieg zu beenden. Die Freunde des palästinensischen Widerstands werden einen anderen Ansatz in Betracht ziehen müssen, um diesen Krieg zu beenden oder die USA zu einer positiven Intervention zugunsten der Kinder und Frauen in Gaza zu zwingen, auch wenn dies für den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlkampf kontraproduktiv sein kann. Es ist eine heikle Aufgabe für die Mitglieder des Widerstands, die Aufmerksamkeit der Welt nicht von der palästinensischen Sache abzulenken und den Fokus in erster Linie auf Gaza zu richten.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Offenbar hat die Hamas die unverhältnismäßige israelische Reaktion auf ihren Angriff vom 7. Oktober, der zur verheerenden Zerstörung des Gazastreifens und zur Tötung und Verwundung von mehr als 70.000 Palästinensern geführt hat, vor allem von Kindern und Frauen, nicht in vollem Umfang vorausgesehen. Auch wenn die palästinensische Sache auf der internationalen Bühne wieder an Bedeutung gewonnen hat und in der Bevölkerung breite Unterstützung findet, hat dies Israel nicht davon abgehalten, sein unerklärtes militärisches Ziel der Zerstörung des Gazastreifens weiter zu verfolgen. Die israelische Regierung, der die Weltöffentlichkeit scheinbar gleichgültig ist, hat ihre Operationen fortgesetzt, ohne die erklärten Ziele, alle Gefangenen zu befreien und die Hamas zu besiegen, zu erreichen.

Diese Situation wird als eine Herausforderung angesehen, welche die extremistische israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu und das israelische Militär in eine schwierige Lage bringt. Die oft als “stärkste Armee im Nahen Osten” bezeichnete Armee hat einen Schlag gegen ihr Image der Unbesiegbarkeit hinnehmen müssen. Dieser Ansatz beinhaltet antagonistische Militäraktionen in palästinensischen Gebieten, wobei kein Unterschied zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gemacht wird, seien es Kinder, Frauen, ältere Menschen, Mediziner, Pädagogen, Journalisten oder Zivilisten. Gleichzeitig antwortet das israelische Militär mit schweren Angriffen, bei denen stärkere und weniger präzise Munition zum Einsatz kommt, was zu weitreichenden Zerstörungen führt, wie sie in den letzten Jahrzehnten in zivilen Gebieten in früheren Kriegen nicht zu beobachten waren. Diese Strategie scheint ein Versuch der israelischen Armee zu sein, ihre Stärke zu bekräftigen und ihren Ruf wiederherzustellen, aber sie wirft international erhebliche Bedenken hinsichtlich der ethischen und rechtlichen Auswirkungen solcher Taktiken auf.

Die Dynamik der Präsidentschaftswahlen in den USA – so scheint es – hat den israelischen Ministerpräsidenten offenbar nicht davon abgehalten, seine politische Zukunft zu sichern. Die Vereinigten Staaten haben sich in einer Position wiedergefunden, in der sie sich gezwungen sahen, Israel bei seinem Völkermord zu unterstützen, selbst auf die Gefahr hin, ihren internationalen Ruf und ihre globale Führungsrolle zu beschädigen, insbesondere wenn es darum geht, für die Menschenrechte, die Einhaltung des Völkerrechts und die Unterstützung unterdrückter Gruppen einzutreten, wie es in der Ukraine der Fall war.

Die Position der USA, einschließlich ihrer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen angeblicher Kriegsverbrechen und ihrer Haltung gegenüber China, hat sich nicht als ausreichend wirksam erwiesen, um Israels Militärstrategie zu beeinflussen. Eine Beendigung des Konflikts, ohne die erklärten Ziele Israels zu erreichen, nämlich die Freilassung der Gefangenen und die Zerschlagung der Hamas, wird als potenziell schädlich für die politische Karriere Netanjahus und seines Ministerteams angesehen, zu dem Persönlichkeiten wie Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich gehören. Die extremistischen Minister sehen in Netanjahu ihre einzige Hoffnung, den Gazastreifen und später das Westjordanland zu zerstören, ohne Rücksicht auf die menschlichen Verluste. Darüber hinaus wird Netanjahu, der der Korruption beschuldigt und für seine Handlungen am 7. Oktober, der so genannten Nakba, kritisiert wird, so wahrgenommen, dass er ein ureigenes Interesse daran hat, den Konflikt fortzusetzen, um rechtliche Maßnahmen und den Vorwurf der Korruption zu vermeiden.

Die Position der USA, einschließlich ihrer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen angeblicher Kriegsverbrechen und ihrer Haltung gegenüber China, hat sich nicht als ausreichend wirksam erwiesen, um Israels Militärstrategie zu beeinflussen. Eine Beendigung des Konflikts, ohne die erklärten Ziele Israels zu erreichen, nämlich die Freilassung der Gefangenen und die Zerschlagung der Hamas, wird als potenziell schädlich für die politische Karriere Netanjahus und seines Ministerteams angesehen, zu dem Persönlichkeiten wie Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich gehören. Die extremistischen Minister sehen in Netanjahu ihre einzige Hoffnung, den Gazastreifen und später das Westjordanland zu zerstören, ohne Rücksicht auf die menschlichen Verluste. Darüber hinaus wird Netanjahu, der der Korruption beschuldigt und für seine Handlungen am 7. Oktober, der so genannten Nakba, kritisiert wird, so wahrgenommen, dass er ein ureigenes Interesse daran hat, den Konflikt fortzusetzen, um rechtliche Maßnahmen und den Vorwurf der Korruption zu vermeiden.

Infolgedessen wird die Entschlossenheit der israelischen Regierung, den Krieg fortzusetzen, als unnachgiebig und zunehmend aggressiv empfunden, was zu einer hohen Zahl von Todesopfern (über 20.000 gemeldete Märtyrer und 50.000 Verwundete) geführt hat, und der Konflikt zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung.

Trotz der Anwesenheit Zehntausender israelischer Soldaten im Gazastreifen setzt der Widerstand seinen Raketenbeschuss auf Tel Aviv und andere zentrale und südliche Regionen Israels fort. Die Invasionsarmee, die nun in unmittelbarer Nähe zu städtischen Gebieten operiert, ist ständigen Angriffen ausgesetzt, was die operative Wirksamkeit ihrer Flugzeuge, Kriegsschiffe und Artillerie beeinträchtigt.

Außerdem versuchen die palästinensischen Freunde des Widerstands, den Gazastreifen zu unterstützen. Durch die Einbeziehung der Hisbollah in den Konflikt an der libanesischen Front ist es Israel gelungen, die Vereinigten Staaten direkter in den Konflikt zu verwickeln. Diese Einmischung führte zur Entsendung einer beträchtlichen Anzahl von US-Truppen nach Tel Aviv und zur Lieferung einer großen Menge an Munition. Diese militärische Unterstützung wurde genutzt, um zwei Drittel der nördlichen Region und ein Drittel des südlichen Teils von Khan Yunis weitgehend zu zerstören. Gleichzeitig positionierten die Vereinigten Staaten ihre Marineflotte im Mittelmeer als Abschreckung gegen eine mögliche Eskalation des Konflikts durch die Verbündeten des palästinensischen Widerstands.

Die Einbindung der Hisbollah in den Konflikt konnte die militärischen Operationen Israels im Gazastreifen jedoch nicht abschwächen. Stattdessen reagierte Israel an der libanesischen Front mit erheblicher Gewalt, was zu einer weitreichenden Zerstörung libanesischer Grenzdörfer führte. Trotz der selbst auferlegten Begrenzung der Fronttiefe auf fünf Kilometer, die die Hisbollah Israel auferlegte, war das Ausmaß der Schäden erheblich. Während dieser Zeit betonte die Hisbollah, dass sie sich auf die Unterstützung der palästinensischen Sache konzentriere und erklärte, dass ihre Aktionen und Opfer ausschließlich dem Wohl Palästinas dienten.

Berichten zufolge hat die Hisbollah ihre Grenzverteidigung mit neuen Waffensystemen verstärkt, die von Radarsystemen nicht aufgespürt werden können (niedrig fliegende, aber keine Marschflugkörper, die noch nicht eingeführt wurden) und vom israelischen Abwehrsystem Iron Dome nicht abgefangen werden können. Die neuen Waffen, die in diesem Krieg eingesetzt wurden, deuten auf eine Verschiebung der militärischen Dynamik an der libanesischen Grenze hin, die das Kräfteverhältnis und die Art künftiger Auseinandersetzungen in der Region verändern könnte.

Die Hisbollah hat ihre Taktik als Reaktion auf den anhaltenden Konflikt im Gazastreifen verschärft. Dazu gehört der Einsatz von Flugabwehrraketen und modifizierten Selbstmorddrohnen vom Typ Shahed 136 mit größerer Sprengladung, die mehrere Siedlungen getroffen haben und bis nach Kiryat Shmona vorgedrungen sind. Darüber hinaus haben sie erstmals lasergesteuerte Panzerabwehrraketen mit großer Reichweite eingesetzt, die Ziele in bis zu 8 km Entfernung treffen können. Diese Eskalation der Bewaffnung könnte Israel dazu veranlassen, seine militärische Antwort zu verstärken und möglicherweise Dörfer im Südlibanon in der Nähe der Konfliktzone ins Visier zu nehmen. Diese Maßnahmen ändern jedoch nichts an Israels Vorgehen im Gazastreifen, wo die Bombardierung und Zerstörung unvermindert weitergeht.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben die USA und ihre Verbündeten ihre militärische Präsenz verstärkt und moderne bewaffnete Drohnen über dem Libanon stationiert, darunter die MQ-9 Reaper. Dabei handelt es sich um dasselbe Drohnenmodell, das zuvor bei der gezielten Tötung von Generalmajor Qassem Soleimani und Abu Mahdi Al-Muhandis in Bagdad, Irak, im Dezember 2020 eingesetzt wurde, was die zunehmende Intensität und die Beteiligung der USA an der Unterstützung der israelischen Bank von Zielen verdeutlicht.

Darüber hinaus haben irakische Widerstandskräfte über 100 Angriffe auf amerikanische Stützpunkte im Irak verübt. Trotzdem gelang es den USA nicht, nennenswerten Druck auf Israel auszuüben oder einen Waffenstillstand zu erzwingen, selbst als sich die Kampffront ausweitete. Im Jemen schoss die Ansar Allah al-Houthi-Gruppe in Solidarität mit Palästina Drohnen und Raketen auf Israel ab, nachdem sie den Anrainerstaaten des Roten Meeres versichert hatte, dass ihre Ziele nicht aggressiv gegen sie gerichtet seien. Die Situation eskalierte, als französische, amerikanische und britische Kriegsschiffe eingriffen und die Drohnen und Raketen zur Unterstützung Israels abfeuerten, das durch die Angriffe der al-Houthi auf die Stadt Eilat am Roten Meer, die einen Zustrom von Siedlern aus dem Libanon und dem Gazastreifen erlebt hat, verunsichert war.

Der Jemen wiederum erhöhte den Druck, indem er das Rote Meer für israelische Schiffe und Waren sperrte, die für die Häfen von Aschdod und Haifa bestimmt waren. Daraufhin sahen sich die Vereinigten Staaten gezwungen, Israel zu helfen, indem sie mehrere Schiffe auf das Meer schickten und das Bündnis “Guardians of Prosperity” mit 12 Ländern unter ihrer Führung bildeten. Dieser Schritt war strategisch geplant, um den Anschein zu vermeiden, dass Israel allein geschützt wird, und um die Last der Unterstützung der israelischen Kriegsanstrengungen auf die amerikanischen und europäischen Steuerzahler zu verteilen.

Die Ziele dieser Koalition erscheinen nach wie vor etwas unklar, da die Vereinigten Staaten sich davor hüten, einen größeren Konflikt zu provozieren, insbesondere in der Zeit der Präsidentschaftswahlen. Die Reaktion der Verbündeten des palästinensischen Widerstands bleibt für die USA ungewiss, was zu Unklarheit über die möglichen eskalierenden Entwicklungen führt, auf die sie sich möglicherweise vorbereiten.

Netanjahus Erklärung, er lehne “Hamasistan (Hamas) oder Fatahistan (al-Fatah) in Gaza” ab, um den Gazastreifen nach dem Krieg zu verwalten, deutet auf ein fortgesetztes Engagement für die militärische Kampagne in der Region hin, ohne dass es unmittelbare Anzeichen für ein Ende der Zerstörung des Streifens gibt. Als Reaktion darauf hat der palästinensische Widerstand verschiedene Strategien gewählt, darunter die Nutzung von Verhandlungen als Druckmittel, um die Freilassung palästinensischer Zivilisten und eine vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten zu erreichen. Außerdem versuchte er, die Einreise von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu erleichtern. Trotz der begrenzten Menge an Hilfsgütern, die den belagerten Gazastreifen erreichten, hat diese Strategie ihr Ziel erreicht, insbesondere nachdem Israel in den ersten Wochen des Krieges die Lieferung von Lebensmitteln, Strom, Medikamenten, Wasser und internationaler Hilfe zunächst verhindert hatte.

Der Widerstand versuchte auch, die Medienberichterstattung zu nutzen, um auf die militärischen Verluste Israels hinzuweisen. Dieser Ansatz änderte jedoch den Verlauf des Konflikts nicht wesentlich und beeinflusste die israelische Öffentlichkeit kaum, den Krieg aufgrund der hohen Verluste der Armee zu beenden. Um Netanjahu unter Druck zu setzen, spielten sie die Karte der gefangenen Soldaten aus, von denen einige durch die israelische Bombardierung getötet wurden, während sie in Gefangenschaft waren. Diese Taktik sorgte zwar für innenpolitischen Unmut gegen den israelischen Ministerpräsidenten, hielt die israelischen Militäraktionen jedoch nicht auf.

Auf internationaler Ebene wächst die Unzufriedenheit darüber, dass Amerika zum zweiten Mal von seinem Vetorecht in den Vereinten Nationen Gebrauch gemacht hat, vor allem im Hinblick auf den Waffenstillstand in Gaza. Amerikas Haltung, die trotz seiner internationalen Isolation als unnachgiebig wahrgenommen wird, hat zu Fragen über seinen verminderten globalen Einfluss geführt, einen Status, den es seit dem Zweiten Weltkrieg kultiviert hat. Es stellt auch die mangelnde Effizienz der Vereinten Nationen in Frage, wenn ein einziges Land, die USA, sich gegen alle anderen stellt und Israel erlaubt, sein Morden fortzusetzen.

Eine beunruhigende Möglichkeit ist die weitere Entvölkerung des Gazastreifens. Wenn die Grenz-Tore zu Ägypten für Menschen mit ausländischer oder arabischer Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz oder Verwandten im Ausland oder für Menschen, die in andere Länder durchreisen wollen, geöffnet werden, könnte dies zum Exodus eines erheblichen Teils der Bevölkerung von Gaza führen, der ohne weiteres mehr als anderthalb Millionen betragen könnte. Das Leben unter schlechten Bedingungen und unter einem noch nie dagewesenen Bombardement würde die Zivilbevölkerung unweigerlich dazu bringen, mit ihren Familien zu fliehen. In diesem Fall hätte Israel einen Teil seiner Ziele erreicht und wäre ermutigt, die Bombardierung und die Zerstörung der Überreste des Gazastreifens fortzusetzen.

Angesichts dieser Entwicklungen ist es offensichtlich, dass zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Der irakische Widerstand erklärte, für den Abschuss einer Drohne über einer israelischen Energieplattform im Mittelmeer verantwortlich zu sein – ein Zeichen für eine mögliche schrittweise Eskalation, der sicherlich weitere Schritte in größerem Umfang folgen werden.

Die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel wird die Verbündeten des palästinensischen Widerstands dazu veranlassen, den Druck auf die US-Streitkräfte in anderen Regionen wie dem Irak zu erhöhen, wo sie bisher die Konfrontationsebene kontrolliert haben. Dies könnte eine wirksame Strategie sein, um die Vereinigten Staaten, von denen man annimmt, dass sie das Handeln Israels beeinflussen können, zu zwingen, eine aktivere Rolle bei der Beendigung des Konflikts zu übernehmen.

Wenn es Amerika bisher gelungen ist, eine Ausweitung der Konfliktfront zu verhindern, so schließt dies die Möglichkeit weiterer schrittweiser Eskalationsmaßnahmen in der Zukunft nicht aus. Der Widerstand deutet darauf hin, dass er noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat und eine Reihe nicht genannter Optionen bereithält, die eingesetzt werden können, wenn der Druck auf Gaza eskaliert. Es scheint, dass unerwartete Entwicklungen zu bevorstehen scheinen, was darauf hindeutet, dass die Verbündeten des Gazastreifens bereit sind, dafür zu sorgen, dass der Streifen und seine Bewohner mit ihrem düsteren Schicksal nicht allein gelassen werden.

Support Independent Journalism €10.00

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...